Минск, , 17:33 — REGNUM Дестабилизировали ситуацию в Белоруссии не чиновники постсоветской республики, а зарубежные «агрессоры». Об этом 16 сентября в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая перед белоруской номенклатурой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко President.gov.ua

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В своей речи он отметил, что в течение последних десяти лет внешние «агрессоры» скрупулёзно готовились к нынешнему кризису в Белоруссии. Лукашенко сообщил: «Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина».

По его словам, каждая из этих стран отрабатывала свою роль. В частности, Чехия — с давних времён в качестве ресурсного хаба, Польша — сначала как инкубатор медиаканалов («Белсат», «Нехта» и другие), а затем — как площадка для альтернативных органов в изгнании, Литва — как «таран белорусско-европейских отношений». Судя по цитатам в сообщении президентской пресс-службы, Лукашенко понимает под Европой не часть континента (в том числе Белоруссию), а Евросоюз.

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«Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций, — продолжил Лукашенко. — Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп».

Все они участвовали в реализации «сценария по уничтожению нашей страны», поведал Лукашенко. Он отметил, что от технологий прямого действия внешние субъекты перешли к методам мягкой силы и трансформации власти изнутри.

«Белоруссию стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в Сирии и Венесуэле», — сказано в зачитанной им речи.

Лукашенко напомнил о попытке дестабилизации Белоруссии в 2017 году. Напомним, тогда массовое недовольство вызвал президентский «декрет о тунеядцах», согласно которому безработные фактически облагались новым незаконным налогом.

Затем, сообщил он, анонимные «стратеги» приступили к созданию постоянных очагов недовольства в регионах. Во время прошлогодней парламентской кампании они якобы отработали технологии дестабилизации, применённые во время президентской кампании 2020 года.

Он указал на «сеть специализированных Telegram-каналов с четким распределением ролей и целями очернить власть, подорвать основы государственной идеологии, прежде всего с помощью фейков и фальсификаций». Также в прошлом году были «протестированы новые формы уличной активности».

Лукашенко указал на болевые точки своего режима, которые использовала оппозиция: закон об отмене отсрочек для призыва в армию, принудительное распределение студентов, легализация наркотиков (вероятно, подразумеваются инициативы президентского пропагандиста Геннадия Давыдько) и проблема применения статьи 328 Уголовного кодекса (по которой за решётку отправляют подростков-наркопотребителей).

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