Москва, , 13:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили проведение парада Победы, ситуацию с коронавирусом и визовое соглашение.

Агентство «БелТА», в свою очередь, отмечает, что Путин и Лукашенко не обсуждали ситуацию с Белгазпромбанком.

Помимо прочего, Путин выразил удовлетворение завершением работы над соглашением о взаимном признании виз, а Лукашенко подтвердил намерение приехать на парад Победы в Москву.