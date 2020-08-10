Минск, , 14:45 — REGNUM Страны Евросоюза на этот раз оказались «кукловодом» белорусской оппозиции, планировавшей огорчить Александра Лукашенко в ходе президентской кампании. Об этом он рассказал 10 августа «президентскому пулу» пропагандистов во время поездки в Минскую область.

Рассказывая о волне протестов, накрывшей десятки белорусских городов после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа, Лукашенко поведал: «Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску».

«По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти», — сообщил Лукашенко пропагандистам.

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«То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда (из-за рубежа. — Прим. президентской пресс-службы) идут команды. Надо отдать должное местным нашим — они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Белоруссии не та ситуация, чтобы вести переговоры, — сообщил Лукашенко. — В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей».

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По словам Лукашенко, некие «приезжие» провоцируют на столкновения местных оппозиционеров. Он отметил: «Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили — они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему (эта информация подтверждается), штурмом хотели взять органы власти».

Лукашенко сообщил также, что 10 августа 200−300 человек брошены организаторами акций на юг Белоруссии, где в одном из городов был окружен райисполком. Он акцентировал внимание: «Пришлось пограничникам вмешаться — там пограничный отряд базируется. То есть в отдельных точках, где собрали людей, они пытались захватить органы власти».

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Лукашенко обвинил оппозицию в том, что она создавала большие очереди на избирательных участках и блокировала работу комиссий по подсчёту голосов. При этом, отметил он, с 33 заблокированных митингующими участков в Минске пришлось эвакуировать членов избирательных комиссий.

«Я отдал распоряжение, чтобы военные и Служба безопасности президента (у нас группы были организованы) на военных автомобилях вывезли этих людей. Это что, порядок? Наглецы страшные», — возмутился Лукашенко.

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Он посоветовал: «Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться».

Отметим, по данным МВД Белоруссии, в ночь с 9 по 10 августа протестные акции охватили 33 населенных пунктах постсоветской республики. Задержано около 3 тысяч человек и один протестующий, по неофициальным данным, погиб.

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