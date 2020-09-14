Минск, , 23:52 — REGNUM Блокирование дорог, прекращение нормальной работы магазинов, учреждений общественного питания, предприятий и организаций рассматриваются как «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (статья 342 Уголовного кодекса Белоруссии). УСК по Гродненской области расследуются уголовные дела, возбужденные по таким фактам.

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«В ходе изучения имеющихся записей установлено, что действия толпы в подобных случаях координировались отдельными гражданами, также в толпе находились провокаторы, которые «заводили» людей. Именно после их действий граждане выходили на улицу и становились участниками противоправной деятельности», — сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте белорусского СК.

«Кроме того, в сети Интернет появилась информация о создании добровольных дружин, членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе насильственными способами, препятствовать их законной деятельности», — сообщили в УСК по Гродненской области.

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Там напомнили, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). В случае групповых действий по организации и участию в массовых беспорядках, сопровождающихся в том числе вооруженным сопротивлением представителям власти, ответственность наступает по статье 293 УК.

«За организацию и участие в массовых беспорядках, обучение или иную подготовку для подобного участия предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы», — сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

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Напомним, с 9 августа десятки белорусских городов охвачены протестными выступлениями: граждане требуют новых честных президентских выборов, прекращения террора «правоохранителей» и освобождения политзаключённых. Александр Лукашенко 10 сентября при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора заявил, что президентское кресло не отдаст и «иногда не до законов, надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует».