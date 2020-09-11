Минск, , 20:37 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии потребовала от государственных органов организовать работу по установлению всех видов ущерба, причиненного в результате «незаконных массовых мероприятий», а также обеспечить его возмещение. За порчу имущества предусмотрена и уголовная ответственность.

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«С сегодняшнего дня прокуроры ориентировали органы уголовного преследования на дачу правовой оценки и в этой части, — заявил 11 сентября замгенпрокурора Алексей Стук. — В связи с этим будет активизирована работа по выявлению виновных в причинении ущерба, особенно — организаторов массовых беспорядков».

Прокурорам надлежит постоянно анализировать состояние общественного порядка в населенных пунктах, дисциплины в трудовых коллективах, выявлять причины и условия нарушений.

«Все компетентные органы призваны своевременно выявлять незаконные формирования, объединения граждан (отряды дружин, самообороны, самоуправления), давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность. В случае необеспечения правопорядка прокуроры будут применять к руководителям госорганов и иных организаций меры реагирования», — сказано в опубликованном заявлении замгенпрокурора Белоруссии.

Стук указал на важность налаживания связи с трудовыми коллективами, отметив: «При выявлении фактов негативного воздействия, цель которого — остановка производственного процесса, прокуроры оперативно отреагируют и поставят вопрос о привлечении к ответственности тех, кто саботирует работу предприятий».

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«Признана недостаточной деятельность компетентных органов по привлечению родителей к ответственности за вовлечение и участие их детей, особенно малолетних, в незаконных массовых мероприятиях», — добавил Стук.

Генпрокуратура в таких случаях может инициировать привлечение родителей «к административной и иной ответственности», а также прибегнуть «к защитным мерам по отношению к детям».

«Генеральная прокуратура как координатор работы по профилактике преступлений и правонарушений в ближайшее время проведет совещание на тему достаточности принимаемых государственными и иными организациями мер по стабилизации обстановки в стране», — проинформировал Стук.

Напомним, 10 сентября Александр Лукашенко при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора Белоруссии заявил, что не отдаст власть. Он также сообщил прокурорам, что «иногда не до законов, надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует».

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