Президент РФ Владимир Путин 26 февраля примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. В ходе заседания участники подведут итоги оперативно-служебной деятельности министерства за 2019 год. Глава государства выступит перед сотрудниками МВД и назовёт основные направления работы на 2020 год. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

10:00 26.02.2020 За 2019 год правоохранители Барнаула нашли 410 уголовных преступников и установили местонахождение почти двух тысяч пропавших без вести граждан. В 2020 году полицейские столицы Алтайского края вновь намерены улучшить показатели работы. Врио начальника УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров напомнил, что это особенно важно в год 75-летия Великой Победы. Читайте также: В Барнауле отмечается снижение уровня преступности

10:00 26.02.2020 Глава государства выступит перед сотрудниками МВД и определит основные направления работы на 2020 год. Читайте также: Путин 26 февраля поставит задачи МВД России на 2020 год

10:20 26.02.2020 В новой серии интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», вышедшей сегодня, 26 февраля, президент РФ прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова. Президент отметил, что следствие должно вестись по закону и без спешки, несмотря на широкий общественный резонанс.

10:41 26.02.2020 В Новгородской области в 2019 году снизилась раскрываемость преступлений, отмечала прокуратура региона, подводя итоги года. Снижение составило 7,9% до 49,2%. «По материалам прокурорских проверок, направленных в органы предварительного расследования, возбуждено 117 уголовных дел, отменено свыше 18 тыс. незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел и около 3,5 тыс. постановлений об их приостановлении и прекращении», — сообщили в ведомстве. Подробности: В Новгородской области снизилась раскрываемость преступлений

10:52 26.02.2020 За 2019 год в Петербурге было зафиксировано 48 627 преступлений, это на 5,4% меньше, чем за 2018 год. Уровень преступности в 2019 году в Петербурге составил 903 преступления на 100 тыс. человек (в среднем по России — 1379 преступлений на 100 тыс. человек). Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает Северную столицу одним из самых безопасных городов России. Президент России Владимир Путин, судя по всему, доволен работой полиции в родном городе — на днях он своим указом повысил в звании начальника петербургского Главка МВД Романа Плугина, надевшего погоны генерал-лейтенанта полиции. Читайте также: Беглов назвал Петербург одним из самых безопасных городов в России

11:31 26.02.2020 В феврале стало известно о том, что Министерство внутренних дел Российской Федерации разрабатывают Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения. Подробности: МВД разрабатывает систему поиска преступников с помощью камер

11:35 26.02.2020 «Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или получали естественным путём в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее», — сказал президент в новой серии интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Об этом: Путин прокомментировал ход следствия по делу Голунова

12:16 26.02.2020 В 2019 году зарегистрировано на 10% больше преступлений, произошедших на территории Ростовской области, чем в 2018 году. Подробнее: В Ростовской области произошёл скачок преступности

12:30 26.02.2020 Полиция. мвд. рф

12:37 26.02.2020 В Ростовской области зафиксирован рост уровня подростковой преступности. Количество преступлений, совершённых детьми в 2019 году, увеличилось на 11,4%. Читайте подробности здесь: Ростовскую область захлестнула волна подростковой преступности

13:17 26.02.2020 В Ростове-на-Дону в 2019 году уровень преступности вырос на 6,7% по сравнению с показателем предшествующего года. По словам начальника городского управления МВД России Владимира Савчука, число уголовно наказуемых деяний в донской столице возросло за счёт увеличения «краж с банковских карт и интернет-мошенничества». Читайте также: В Ростове-на-Дону зафиксирован рост преступности

13:24 26.02.2020 Началось расширенное заседание коллегии МВД России. Выступает президент РФ Владимир Путин.

13:25 26.02.2020 Президент отметил высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений.

13:25 26.02.2020 Снизилась преступность среди несовершеннолетних, а также число преступлений, совершённых на улицах, отметил Путин.

13:26 26.02.2020 Президент особо отметил снижение преступности в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, причём — четвёртый год подряд.

13:27 26.02.2020 Путин потребовал «решительно избавляться» от сотрудников МВД, преступающих закон.

13:27 26.02.2020 Важнейшим участком работы МВД президент назвал профилактику подростковой преступности.

13:27 26.02.2020 «В поле вашего внимания должно оставаться и интернет-пространство», — отметил Путин.

13:28 26.02.2020 Актуальной задачей для МВД остаётся противодействие экстремизму. В 2019 году число таких преступлений уменьшилось более чем вдвое, отметил Путин.

13:30 26.02.2020 Безопасность дорожного движения. За последние 8 лет смертность на дорогах сократилась более чем на треть, в этом есть заслуга сотрудников МВД, отметил Владимир Путин. Он отметил, что многие люди уходят из жизни в результате ДТП в возрасте от 18 до 50 лет. «Так жалко», — сказал глава государства.

13:30 26.02.2020 В полтора раза возросло число ДТП, совершённых водителями такси. Путин потребовал обратить на это особое внимание.

13:31 26.02.2020 Путин заявил о необходимости более жёсткого контроля в сфере борьбы с суррогатным алкоголем, а также в сфере природопользования.

13:33 26.02.2020 Говоря о сфере миграции и оформления гражданства, Путин попросил внимательней относиться к каждому конкретному случаю. «Проявлять участие и радушное, доброе отношение к людям, которые хотят связать свою судьбу с Россией», — сказал президент.

13:34 26.02.2020 Путин попросил Госдуму вернуться к законопроекту об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

13:35 26.02.2020 «Есть и проблемные зоны, но в целом ведомство работает ритмично», — отметил президент России Владимир Путин, поблагодарив сотрудников МВД за службу.

13:36 26.02.2020 Президент России подчеркнул, что самого серьёзного внимания требует обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан, особенно в период масштабных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы.

13:38 26.02.2020 Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил кадровую проблему: некомплект вырос вдвое. Особенно остро стоит проблема в патрульно-постовой службе и уголовном розыске.

13:39 26.02.2020 В 2019 году при исполнении служебных обязанностей погибли 59 сотрудников органов внутренних дел — Колокольцев.

13:43 26.02.2020 Министерство внутренних дел. Фото: Алексей Рожнов ИА Красная Весна

13:45 26.02.2020 Говоря о «трудных подростках», глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что каждый третий был снят с учёта после профилактической работы. По его словам, ситуация с подростковой преступностью заметно улучшилась.

13:48 26.02.2020 Глава МВД заявил, что уменьшилось число аварий, совершённых водителями с признаками опьянения. По его мнению, во многом на это повлияла введённая уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом состоянии.

13:50 26.02.2020 Киберпреступность Колокольцев назвал «самым серьёзным вызовом современности».

13:51 26.02.2020 Глава МВД заявил о росте качества предварительного следствия.

13:52 26.02.2020 В 2019 году задержаны 49 тыс. лиц, скрывшихся от суда и следствия, в том числе с помощью Интерпола.

13:53 26.02.2020 Впервые в 2019 году была произведена выдача России разыскиваемых преступников из Японии и Мадагаскара — глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

13:55 26.02.2020 По словам Колокольцева, в 2019 году ликвидировано 208 подпольных лабораторий, производящих синтетические наркотики. Это в два раза больше, чем в 2018 году.

13:55 26.02.2020 Министерству внутренних дел необходимо предельно жестко реагировать на все факты произвола и фальсификаций, заявил 26 февраля президент России Владимир Путин. Об этом: Путин призвал МВД предельно жёстко реагировать на все факты произвола

13:56 26.02.2020 Расширенное заседание коллегии МВД России. Цитата из видео. kremlin.ru

13:57 26.02.2020 Уровень раскрываемости преступлений в России должен быть увеличен в 2020 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 26 февраля на коллегии МВД. Оперативные, следственные и все иные подразделения ведомства должны сосредоточиться на решении этой задачи — повышении раскрываемости преступлений в целом по стране, подчеркнул глава государства. Об этом: Путин призвал МВД увеличить раскрываемость преступлений

13:58 26.02.2020 В кредитно-финансовой сфере сохраняется высокий уровень правонарушений — глава МВД РФ Колокольцев.

14:01 26.02.2020 Глава МВД РФ Владимир Колокольцев назвал «категорически неприемлемым» вмешательство органов внутренних дел в сугубо корпоративные споры.

14:02 26.02.2020 Более половины от общего количества преступлений экстремистской направленности совершено с помощью интернет-ресурсов, заявил Колокольцев.

14:02 26.02.2020 В системе МВД руководители все чаще несут ответственность за действия подчиненных, а потому найдут способ обеспечить решение поставленной Владимиром Путиным задачи, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Владимир Васильев, комментируя высказывания президента о работе МВД в сфере миграции. Читайте также: Сигнал президента будет услышан: о «радушии» к будущим гражданам

14:03 26.02.2020 «Поставленные задачи выполнены, серьёзных сбоев не допущено», — подытожил глава МВД РФ Владимир Кокольцев. Он также заявил о возросшем уровне доверия граждан к полиции.

14:05 26.02.2020 Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. kremlin.ru

14:06 26.02.2020 После доклада главы МВД президент РФ Владимир Путин обратил отдельное внимание на цифры раскрываемости преступлений и статистику по наркопреступности.

14:10 26.02.2020 Бизнесмены не должны восприниматься правоохранителями как потенциальные нарушители закона, отечественный бизнес нужно защищать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 26 февраля на коллегии МВД. Глава государства отметил, что со стороны предпринимателей по-прежнему поступают многочисленные жалобы на давление со стороны сотрудников правоохранительных органов, на их незаконные и необоснованные действия. Жалобы есть и в отношении МВД. Подробности в материале: Правоохранители не должны видеть в бизнесменах нарушителей — Путин

14:10 26.02.2020 Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД потребовал закрыть доступ к сайтам, которые пропагандируют наркотики. Читайте подробнее: Путин поручил закрыть доступ к пропагандирующим наркотики сайтам

14:17 26.02.2020 Обеспечение безопасности мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, требует самого серьёзного внимания и является задачей спецслужб и правоохранительных органов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 26 февраля на коллегии МВД. «Это задача для всех наших специальных служб и правоохранительных органов», — подчеркнул Путин. Читайте подробнее: Путин: спецслужбы должны обеспечить безопасное празднование Дня Победы

14:18 26.02.2020 Есть несколько причин роста числа ДТП с участием такси, и слишком длинные рабочие смены водителей — лишь одна из них, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член совета петербургского отделения Всероссийского общества автомобилистов Александр Холодов, комментируя высказывания президента России. На заседании коллегии МВД Владимир Путин попросил сотрудников министерства обратить особое внимание на значительный рост числа ДТП с участием такси. Читайте подробнее: Таксисты перерабатывают, но число их ДТП растёт не только поэтому — эксперт

14:41 26.02.2020 Борьба за чистоту рядов личного состава имеет для Министерства внутренних дел РФ принципиальное значение. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев 26 февраля на расширенной коллегии ведомства. Читайте также: Колокольцев назвал принципиальной борьбу за чистоту рядов в МВД

15:30 26.02.2020 Российское гражданство получили в 2019 году около 500 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше среднегодового показателя за десять лет, заявил глава МВД Владимир Колокольцев 26 февраля на расширенном заседании коллегии ведомства. Читайте подробнее: Глава МВД назвал число принятых в гражданство России в 2019 году