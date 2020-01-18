День прорыва блокады Ленинграда: 77-летие подвига — все новости
Уникальная трёхмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну», которую планирует 18 января осмотреть президент РФ Владимир Путин, открылась в креативном пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове Санкт-Петербурга 21 сентября 2019 года.
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В городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга) сегодня, 17 января, у мемориала «Братское воинское захоронение» прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Дню прорыва блокады Ленинграда. Ее участники почтили минутой молчания память павших защитников и жителей Ленинграда, возложили венки и цветы к Братскому воинскому захоронению. Затем торжественным маршем прошла Рота почетного караула. В Красном Селе перед войной насчитывалось 17,3 тысячи жителей. А после войны осталось всего 2,3 тысячи человек.
Президент России Владимир Путин в субботу, 18 января, примет участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте об этом: Путин примет участие в мероприятиях ко Дню прорыва блокады Ленинграда
Каждый год в городе на Неве и Ленобласти проходят памятные мероприятия, на которых вспоминают героических бойцов, форсировавших ледяную Неву и штурмовавших вражеские укрепления на Синявинских высотах, тружеников тыла, которые в кратчайшие сроки построили на освобожденной от врага территории мост через Неву и железнодорожную ветку, по которой в Ленинград пошли поезда с продовольствием и другими грузами. Благодаря прорыву блокады не сдавшиеся врагу жители Ленинграда были спасены от голодной смерти.
Об этом: В Петербурге и Ленобласти вспомнят героев, прорвавших блокаду Ленинграда
На Пискаревском мемориальном кладбище 17 января, накануне Дня прорыва блокады Ленинграда, состоялась молодежная акция «Мы помним». Воспитанники подростково-молодежных клубов Калининского района Петербурга (именно на его территории расположен мемориал) и дома молодежи «Атлант» возложили цветы к монументу «Мать-Родина» и зажгли свечи, выложенные в надпись «Мы помним».
В Петербурге не собираются возвращать памятник императору Александру III на место обелиска «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания в год 75-летия Победы. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в преддверии памятных мероприятий в честь прорыва блокады Ленинграда.
Об этом: В Смольном отрицают планы убрать обелиск «Городу-герою Ленинграду»
В Тамбовской области в рамках акции «Блокадный хлеб» волонтёры посетят ветеранов — жителей блокадного Ленинграда, которые проживают сейчас в регионе. С 18 по 27 января на памятных мероприятиях добровольцы будут раздавать открытки о блокаде Ленинграда и символичные кусочки «блокадного» хлеба по 125 граммов. Власти отмечают, что это позволит молодёжи больше узнать о подвиге ленинградцев.
Читайте об этом: Тамбовщина присоединится к патриотической акции «Блокадный хлеб»
В Петербурге создается экспозиция для нового филиала Музея обороны и блокады Ленинграда, расположенного в павильоне на территории Московского парка Победы. Здесь в годы войны находился кирпичный завод, печи которого работали как крематорий.
Подробности в материале: В Петербурге расскажут о страшной истории блокадного крематория
Сегодня в Петербурге, в Доме журналиста, показывают фильм новгородского режиссера Аллы Осиповой«Ленинградские дети. Трагедия на станции Лычково». Фильм рассказывает о страшной трагедии, произошедшей в июле 1941 года, когда немецкие самолёты обрушили десятки бомб на эшелон с детьми, прибывший из блокадного Ленинграда. Детей похоронили в братской могиле в селе Лычково Новгородской области. На показ приглашены чудом оставшиеся в живых участники тех событий, о которых идёт речь в фильме.
Немецкая авиация в Лычково разбомбила эшелон из 12 вагонов, в которых находились ленинградские дети. Почти никто не уцелел. Более 60 лет жители села берегли братскую могилу, в которой похоронены убитые нацистами дети. Местная жительница Лидия Жигунова позаботилась о том, чтобы о могиле ленинградских детей узнала вся Россия, после чего в 2002 году начали поступать пожертвования для создания мемориала.
В июле 2019 года петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление, которым на восстановительные работы мемориала выделили более 1 млн рублей.
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В Петербурге намерены сохранить памятник ленинградской блокады — созданный в 1942 году так называемый «бункер адмирала Трибуца», флагманский командный пункт Краснознаменного Балтийского флота на Инструментальной улице, 3. В Музее обороны и блокады Ленинграда считают «делом чести» музеефикацию этого объекта, где противоаварийные работы велись руками энтузиастов.
Бункер возводили с апреля по июль 1942 года, он стал примером строительства объектов бункерного типа. Кроме того, внутреннее устройство и обстановка аутентичны и сохранились практически без изменений. Рядом расположена Преображенская церковь, в подвальных помещениях храма находилось бомбоубежище, а подземный переход между бункером и церковью все еще существует, хоть и не используется.
Напомним, 18 января 2018 года президент России Владимир Путин посетил и осмотрел музей-панораму «Прорыв» в Кировском районе Ленинградской области. Современная интерактивная и технически сложная экспозиция посвящена операции «Искра» в январе 1943 года, в ходе которой советскими войсками была прорвана вражеская блокада Ленинграда.
Подробности: Путин оценил 3D-панораму, посвященную прорыву блокады Ленинграда
Автор панорамы «Дорога через войну» Дмитрий Поштаренко сообщил, что она в пять раз крупнее первой трёхмерной панорамы «Прорыв» в Ленинградской области.
Дмитрий Поштаренко считает, что панораму «Память говорит. Дорога через войну» надо увидеть «не ради условной галочки, а ради смысла, истории».
О том, как создавалась панорама, которую 18 января увидит и президент РФ Владимир Путин, читайте в публикации «От деревни до Рейхстага: кто и как строил «Дорогу через войну» в Петербурге».
Подвиг ленинградцев-блокадников будет увековечен в специальном издании «Азбука блокады». В книге напечатают лучшие стихи, рассказы и рисунки, посвящённые одному из самых трагичных периодов в жизни города. Их определили по итогам специального конкурса, который прошёл в Петербурге, сообщает телеканал «Вместе-РФ».
Конкурс «Азбука блокады» длился два года. Отобрали около двух тысяч работ. В итоге в финал вышли более четырёхсот человек. На конкурс принимались эссе, исторические заметки, стихи и рисунки, видео и мультфильмы.
Среди членов жюри — сами жители блокадного Ленинграда. Говорят, что все работы, которые попали в финал, действительно передают атмосферу осаждённого города, и чувствуется, что эссе написаны не под диктовку, участники как будто прочувствовали эти события.
По итогам конкурса будет создана книга «Азбука блокады». В неё войдут лучшие работы. Издание посвятят 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда — 27 января.
Панорама «Память говорит. Дорога через войну» находится по адресу: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40 лит. Б, второй этаж, «Севкабель Порт».
Подробнее об экспозиции читайте и смотрите в фоторепортаже Дарьи Драй«Дорога через войну»: в Петербурге готовят к открытию 3D-панораму о подвиге.
18 января 2020 года исполняется 77 лет со Дня прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году в результате кровопролитных боёв с немецко-фашистскими оккупантами соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Осаждённый, измученный бомбежками, голодом и холодом Ленинград вновь получил сухопутную связь со страной.
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Социальном кодексе Санкт-Петербурга, предоставившие дополнительные меры социальной поддержки жителям города, родившимся или проживавшим в Ленинграде любое количество дней в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Губернатор Александр Беглов поручил чиновникам усилить разъяснительную работу с получателями этих льгот: «Пожилым сложно разобраться во всех тонкостях полагающихся им льгот. Поэтому нужно каждому объяснить его права, чтобы поддержка со стороны города была максимальной».
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В Великом Новгороде сегодня, 17 января, состоялась презентация новой книги «Ленинград и ленинградцы в годы Великой Отечественной войны 1941−1945» авторского коллектива АНО РОССИКА «ЛИКИ» (Санкт-Петербург).
Новгородская область, напомним, была образована только после освобождения её территории от фашистов, в 1944 году — в годы Великой Отечественной войны и перед войной Новгород считался частью Ленинградской области.
В издание включены исторические очерки, дневники и воспоминания более чем сотни авторов — жителей Ленинграда, освещающие разные стороны жизни города 1941−1945 годов.
В книге более 650 фотографий, рисунков, плакатов — работы ленинградских художников блокадного времени.
Сейчас в Великом Новгороде осталось в живых чуть более ста блокадников.
Оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны — навсегда вписанный в мировую историю немеркнущий подвиг человеческого духа и силы воли. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем обращении по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда.
«Мы чтим светлую память воинов и жителей города на Неве, всех, кто встал на его защиту в то тяжелое время. Жизнь для блокадников разделилась на до и после. На их долю выпали суровые испытания, невиданные лишения, массовый голод и непрекращающиеся обстрелы и бомбежки. Но по обе стороны сомкнувшегося фашистского кольца ни на минуту не прекращалась борьба за родной город. Ленинградцы выстояли, продемонстрировали всему миру великую силу мужества, взаимовыручки и любви к Отечеству», — заявила Матвиенко.
2020 год в России — Год памяти и славы. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 8 июля 2019 года в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
В России проживают более 60 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Такие данные были озвучены на заседании Российского организационного комитета «Победа» 11 декабря 2019 года.
«По состоянию на 1 ноября 2019 года, на территории РФ проживают 60 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Приравненных к ним лиц и членов их семей — почти 1 миллион 89 тысяч человек», — сообщила на заседании оргкомитета Татьяна Голикова.
Тамбовская область присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая начинётся 18 января и откроет год, посвящённый Великой Победе. В рамках акции волонтёры посетят ветеранов — жителей блокадного Ленинграда, которые проживают сейчас в Тамбовской области. Также с 18 по 27 января на памятных мероприятиях добровольцы будут раздавать открытки о блокаде Ленинграда и символичные кусочки «блокадного» хлеба по 125 граммов. Власти отмечают, что это позволит молодёжи больше узнать о подвиге ленинградцев. «Важно дойти до каждого блокадника», — считают в администрации Тамбовской области.
В регионе сегодня проживают всего 57 блокадников.
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Памятные мероприятия, посвящённые Дню прорыва блокады Ленинграда, пройдут 18 января в Петербурге и Ленобласти. Некоторые из них посетит президент России Владимир Путин — сын бойца, сражавшегося на «Невском пятачке» и получившего там тяжелое ранение.
В Ленинградской области во всех районных центрах региона в полдень 18 января начнутся акции памяти. Однако основные мероприятия запланированы в Кировском районе Ленобласти, у музея «Прорыв блокады Ленинграда».
В 15:00 у музея, на Ладожском мосту через Неву, начнётся акция «Гудок Прорыва»: по обеим сторонам дороги выстроятся участники движения «Волонтёры Победы» со знамёнами. Проезжающим по мосту автомобилистам будет предложено стать участниками флэшмоба — дать автомобильный гудок в честь 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.
В 15:15 18 января на площади у музея «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти начнётся торжественная акция «На рубеже бессмертия». Героям войны будет дан концерт творческих коллективов, всех желающих ждут угощения от полевой кухни.
В мемориальном Музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке 18 января состоится День открытых дверей — с участием Открытого общественного театра «Родом из блокады».
С 12:00 до 13:00 перед посетителями выступит хор ветеранов войны и труда под руководством почетного работника общего образования РФ Ларисы Конаревой.
В 14:00 18 января в Сестрорецке (Курортный район) на территории выставочного комплекса «Сестрорецкий Рубеж» на Приморском шоссе состоится военно-историческая реконструкция. Здесь будут воссозданы события 1944 года на Карельском фронте.
18 января 1943 года в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились вблизи южного берега Ладожского озера, прорвав сухопутную блокаду Ленинграда. Это спасло сотни тысяч жизней в осажденном городе и сделало окончательное поражение немцев на северо-западе СССР лишь вопросом времени.
Подробнее о том, как это было, читайте в публикации ИА REGNUM «Как ломать горло врагу — урок на все времена».
Морально-психологическое значение прорыва блокады сомнению не подлежит. В битве за Ленинград немцы окончательно утратили инициативу и уже не могли рассчитывать на захват города.
Командующий войсками Волховского фронта генерал армии Константин Мерецков позже вспоминал, что советские солдаты и офицеры уже тогда хорошо понимали важность этого успеха. «Победа всегда воодушевляет войска. Но такого восторга, такого ликования не приходилось наблюдать ни до прорыва блокады, ни в последующие годы», — писал Мерецков в своих мемуарах. Цена этой победы была огромна: по данным историков, общие боевые потери советских войск Ленинградского и Волховского фронтов в ходе проведения операции «Искра» составили 115 082 человека, из них безвозвратные — 33 940 человек.
В самом Ленинграде новость о прорыве блокады стала подлинным праздником. Изможденные люди на предприятиях нашли в себе силы выйти на митинги, поздравляя друг друга с событием, которого они ждали к тому времени уже почти полтора года.
Подробности: Как ломать горло врагу — урок на все времена
Архивное управление Ленинградской области в 2020 году проводит акцию «Живая память Победы в семейных архивах». Каждый, кто желает принять в ней участие, может лично принести в архивы письма, дневники, фотографии, наградные документы, вырезки из газет, биографические сведения о своих родственниках. Все документы будут отсканированы и возвращены владельцам. Все электронные образы этих документов будут включены в Архивный фонд РФ на вечное хранение. Документы принимают Ленинградский областной государственный архив в городе Выборге и муниципальные архивы Ленинградской области.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям региона по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.
«Старшее поколение хорошо помнит, с какой огромной радостью была встречена весть о прорыве блокады. С того момента 18 января было и остается для всех блокадников, для всех ленинградцев — святым днем, днем памяти о героическом подвиге наших воинов и обо всех, кто пал смертью храбрых в боях за Ленинград, кто погиб в осажденном городе», — подчеркнул губернатор.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили жителей Северной столицы с Днем прорыва блокады Ленинграда. «В эти дни мы вспоминаем героических бойцов, форсировавших Неву и штурмовавших вражеские укрепления, и тружеников, которые в кратчайшие сроки построили мост через Неву и железнодорожную ветку, по которой пошли поезда с продовольствием. Ленинград был спасен от голода. Прорыв блокады вселял уверенность в неминуемой победе над врагом, укреплял силы защитников и жителей блокадного города», — говорится в обращении руководителей Санкт-Петербурга.
Мероприятия, посвящённые всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», стартовали в Чите. Сегодня в Забайкалье проживают 13 блокадников, 10 из них в Чите.
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«Блокадный хлеб». Цитата vechorka_zab.
Проект ИА REGNUM«Это наша война. Это моя война»
Хроника 1941−1945 гг.
18 января
18 января 1942 года началась Барвенково-Лозовская наступательная операция войск Юго-Западного и Южного фронтов в направлениях на Запорожье и на Красноград. Советские части должны были овладеть Харьковом и выйти в тыл донбасско-таганрогской группировки врага, отрезав ей путь отступления на запад.
Ленинградские партизаны захватили город Холм, на подступах к которому остановились проводившие Торопецко-Холмскую наступательную операцию войска Северо-Западного фронта.
18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов, прорвав блокаду Ленинграда, соединились у рабочих посёлков №1 и №5. Вскоре части Ленинградского фронта освободили Шлиссельбург.
Силы Воронежского фронта смогли разделить окружённую между сторожевским и щучьенским плацдармами группировку врага на две части.
Красная армия заняла железнодорожные станции Каменск и Каменку, города Дивное и Черкесск.
18 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта после шестидневных боев прорвали оборону врага к северу от Гумбиннена на глубину 20—30 км и до 65 км по фронту, что позволило продолжить наступление на кенигсбергском направлении.
Войска 2-го Белорусского фронта подошли с севера и юга к вражескому Млавскому укрепленному району.
Силы 1-го Украинского фронта обошли Краков с северо-востока, севера и запада, в то время как войска 4-го гвардейского танкового корпуса вошли в город с севера. Другие войска фронта начали освобождение Силезского промышленного района.
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В Ледовом дворце Санкт-Петербурга ко Дню прорыва блокады Ленинграда состоится концерт «Мы — ленинградцы», посвященный подвигу воинов Красной армии и жителей осажденного города. С помощью песен, мелодий и пластических зарисовок творческие коллективы и реконструкторы позволят зрителям окунуться в атмосферу событий военных лет. Театрализованное представление состоится 18 января в 18:00, ожидается присутствие членов правительства Санкт-Петербурга.
Война: ленинградские партизаны захватили город Холм. Радио REGNUM
Проект ИА REGNUM «Это наша война. Это моя война»
Хроника 1941−1945 гг. 18 января
Сегодня, 18 января, в Забайкальском крае дан старт всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб». Участие в ней принял руководитель региона Александр Осипов, жители блокадного Ленинграда (в регионе их проживает 13), ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, волонтеры Победы, юнармейцы.
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Танк КВ-85, выпущенный Кировским заводом Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Фото: Владислав Краев, ИА REGNUM
Министерство иностранных дел РФ в своём аккаунте в Twitter вспоминает о важной памятной дате.
В городе Тихвин Ленинградской области 17 января состоялся памятный митинг на старом городском кладбище — горожане называют его «малой Пискарёвкой». Это братские могилы, в которых похоронены жители блокадного Ленинграда, умершие по дороге в эвакуацию, погибшие под фашистскими бомбами.
На митинге слушали выступление жительницы блокадного Ленинграда Гиты Мустафиной, которой в 1941 году исполнилось 5 лет, сообщает официальный сайт администрации Тихвинского района.
Помнит Гита Васильевна, как проезжали станцию Тихвин, где бабушка с дедушкой принесли в вагон чугунок с горячей картошкой и как ехавшая вместе с ними медсестра уговаривала голодных истощенных людей не набрасываться на еду…
На сегодняшний день местная организация жителей блокадного Ленинграда, которую возглавляет Нина Петрова, насчитывает 45 человек. Блокадники вместе с другими участниками митинга почтили минутой молчания память павших и тех, кому не довелось дожить до этого дня.
Президентский борт Ил-96−300 специального летного отряда «Россия» приземлился в петербургском аэропорту «Пулково». Президент Владимир Путин прибыл в Северную столицу для участия в памятных мероприятиях в 77-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.
Президент России Владимир Путин сегодня, в день 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, посетил мемориал «Невский пятачок» в Кировском районе Ленинградской области. На этом плацдарме участвовал в боях и получил тяжелое ранение отец президента Владимир Спиридонович Путин.
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«Рубежный камень» — главный мемориал плацдарма «Невский пятачок». Мемориал был открыт в сентябре 1971 года. Почётное право снять покрывало с памятника было предоставлено ветеранам Невского пятачка: командиру 115-й стрелковой дивизии генералу В.Ф. Конькову и старшине 4-й бригады морской пехоты А.Ф. Белоголовцеву, а также рабочему завода подъемно-транспортного оборудования имени С.М. Кирова Герою Социалистического Труда В.Н. Алексееву.
Президент России Владимир Путин побывал на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к монументу «Мать-Родина». Здесь в одной из братских могил похоронен брат президента — Виктор, умерший малолетним ребенком в блокадном Ленинграде в 1942 году.
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Президент Владимир Путин прибыл на Пискаревское мемориальное кладбище с Невского пятачка на вертолете. Как рассказывают в соцсетях петербуржцы, для этого от машин расчистили автостоянку у входа на кладбище, а проспект Непокоренных был полностью перекрыт для движения транспорта. По рассказам очевидцев, вертолетов было три, а после посещения кладбища президент уехал на автомобиле.
Жители отмечают, что с самого утра силовиков «в каждом дворе и в каждом доме чуть ли не тысячи», включая военную полицию, сотрудников ФСО, Росгвардию, пожарных, а также курсантов военных училищ. «Во дворах много машин с затемненными стеклами без опознавательных знаков», — добавили петербуржцы.
Президент России Владимир Путин посещает Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, здесь он осмотрит обновленную экспозицию и встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.
Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда был открыт 27 января 1946 года. Многие ленинградцы, только что пережившие блокаду, пополнили его своими бесценными экспонатами. В 1953 году, после инспирированного сталинским окружением «Ленинградского дела», музей закрыли. Экспонаты были переданы в другие учреждения культуры, значительная их часть была попросту уничтожена. В 1989 году было принято решение о восстановлении музея.
В помещениях музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке с июня 2018 года были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы. В январе 2019 года, в дни 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, президент России Владимир Путин выделил 150 млн рублей на цели ремонта и развития музея.
Президент России Владимир Путин сегодня, 18 января, посетил Музей обороны и блокады Ленинграда.
Подробности в материале: Владимир Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда
Всем участникам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям будет выделено по 75 тыс. рублей. Об этом 18 января заявил президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин пообещал выплатить всем ветеранам войны по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин вручил первые медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Читайте подробнее: Путин вручил первые медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Об этом глава государства сказал на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.
Читайте подробнее: Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне
Прорыв вражеской блокады Ленинграда 18 января 1943 года «подарил всей стране надежду на победу над врагом». Об этом написал на своей странице в соцсети губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Ленинградцы не дали слабины и выжили в нечеловеческих условиях, став символом смелости и мужества. Это наша история, часть нас самих, рождающая гордость за великий город и горожан. То, что руководит нами в наших делах», — подчеркнул Беглов. Он пожелал всем ленинградцам-петербуржцам мира и крепкого здоровья.
В Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным ветеран Великой Отечественной войны попросил российского лидера изменить или улучшить одну из статей Конституции, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».
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На юге Петербурга жители вместе почтили память ленинградцев, погибших и выстоявших в блокаду. Сотни людей поучаствовали в патриотической акции «Ленинградская вахта памяти», посвящённой 77-й годовщине прорыва блокадного кольца. Фоторепортаж ИА REGNUM.
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Во время посещения Пискарёвского кладбища к президенту Владимиру Путину обратилась женщина, которая сообщила, что её 94-летняя мать не получает положенных выплат и льгот. Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, губернатор Александр Беглов уже дал поручение разобраться в ситуации. Власти выяснили, что обратившаяся к главе государства женщина и её мать проживают в Брянской области.
«Сотрудники комитета по социальной политике соберут всю необходимую информацию о положенных льготах и выплатах и передадут её коллегам в администрацию Брянской области для принятия мер», — говорится на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.
Болельщики футбольного клуба «Зенит» 18 января провели акцию в честь прорыва блокады Ленинграда. Акция состоялась на Ладожском мосту через Неву в Кировском районе Ленинградской области.
«В 17:00 по петербургскому времени на переправу въехал танк времён Великой Отечественной войны, символизируя прорыв вражеских укреплений, а болельщики «Зенита» встретили боевую машину ярким пиротехническим шоу», — говорится на официальном сайте ФК «Зенит».
В Петербурге Владимир Путин 18 января посетил комплекс историко-художественных трёхмерных панорам «Память говорит. Дорога через войну» — в пространстве «Севкабель порт» на Васильевском острове.
Экспозиция, подготовленная творческой мастерской «Невский баталист», разместилась в восьми залах общей площадью 2 тыс. кв. метров.
Выставка представляет символическую дорогу, которая берёт начало в белорусской деревне 1941 года, пролегает через окопы Лужского рубежа, мастерские тульского завода, Сталинград, страны Европы вплоть до Берлина. Все эпизоды масштабной экспозиции основаны на воспоминаниях и личных архивах ветеранов, а также на документах военного времени.
Панорама «Память говорит. Дорога через войну» была открыта в Петербурге в сентябре 2019 года. К сегодняшнему дню её посетили уже 60 тыс. человек.
В Белоруссии проживает 6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Блокадников Ленинграда — меньше 400 человек.
К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне проживающие в Петербурге ветераны, участники войны, а также граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей получат выплату в размере 7 тысяч рублей. Детям войны предусмотрена выплата в размере 3 тысячи рублей.
Как сообщили 18 января в Смольном, всего выплаты получат 320 тысяч человек. Из них 240 тысяч — дети войны, более 73 тысяч — награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», 4100 человек — награжденные медалью «За оборону Ленинграда», 7 тысяч — ветераны войны, 9 тысяч — малолетние узники фашистских концлагерей. На эти выплаты в городском бюджете предусмотрено 1,5 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в день 77-й годовщины прорыва блокады в Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда президент России Владимир Путин вручил первые юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» жителям Петербурга — участникам Великой Отечественной войны. Первыми медалями награждены Валентина Васильевна Андронова, Борис Капитонович Феофанов, Екатерина Ивановна Тутурова, Анатолий Дмитриевич Климов.
Как уточнили в Смольном, в Санкт-Петербурге юбилейную медаль получат 102 999 человек: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла, бойцы ПВО. Медали будут вручены в апреле-мае 2020 года.