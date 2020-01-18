18 января в Санкт-Петербурге и Ленобласти пройдут памятные мероприятия в честь героических бойцов Красной армии, которые прорвали блокаду Ленинграда в этот день в 1943 году. Для её полной ликвидации потребовался ещё год упорных боёв, но жители осаждённого города получили надежду на спасение. Президент РФ Владимир Путин проведёт этот день с жителями Петербурга и Ленинградской области: возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище. Глава государства также осмотрит экспозицию «Память говорит. Дорога через войну» и посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Мероприятия, посвящённые памятной дате, проходят и в других регионах страны. Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Андрей Черкасский ИА REGNUM Памятный знак городу-герою Ленинград в Александровском саду. Фото: Андрей Черкасский ИА REGNUM

16:37 17.01.2020 Уникальная трёхмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну», которую планирует 18 января осмотреть президент РФ Владимир Путин, открылась в креативном пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове Санкт-Петербурга 21 сентября 2019 года. Читайте также: Панорама «Память говорит. Дорога через войну» открылась в Петербурге

16:38 17.01.2020 Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Фото: gov.spb.ru

16:45 17.01.2020 В городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга) сегодня, 17 января, у мемориала «Братское воинское захоронение» прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Дню прорыва блокады Ленинграда. Ее участники почтили минутой молчания память павших защитников и жителей Ленинграда, возложили венки и цветы к Братскому воинскому захоронению. Затем торжественным маршем прошла Рота почетного караула. В Красном Селе перед войной насчитывалось 17,3 тысячи жителей. А после войны осталось всего 2,3 тысячи человек.

17:06 17.01.2020 Трёхмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну». Дарья Драй ИА REGNUM

17:13 17.01.2020 Президент России Владимир Путин в субботу, 18 января, примет участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба Кремля. Читайте об этом: Путин примет участие в мероприятиях ко Дню прорыва блокады Ленинграда

17:13 17.01.2020 Каждый год в городе на Неве и Ленобласти проходят памятные мероприятия, на которых вспоминают героических бойцов, форсировавших ледяную Неву и штурмовавших вражеские укрепления на Синявинских высотах, тружеников тыла, которые в кратчайшие сроки построили на освобожденной от врага территории мост через Неву и железнодорожную ветку, по которой в Ленинград пошли поезда с продовольствием и другими грузами. Благодаря прорыву блокады не сдавшиеся врагу жители Ленинграда были спасены от голодной смерти. Об этом: В Петербурге и Ленобласти вспомнят героев, прорвавших блокаду Ленинграда

17:34 17.01.2020 На Пискаревском мемориальном кладбище 17 января, накануне Дня прорыва блокады Ленинграда, состоялась молодежная акция «Мы помним». Воспитанники подростково-молодежных клубов Калининского района Петербурга (именно на его территории расположен мемориал) и дома молодежи «Атлант» возложили цветы к монументу «Мать-Родина» и зажгли свечи, выложенные в надпись «Мы помним».

17:38 17.01.2020 Вл. А. Серов, И. А. Серебряный, А. А. Казанцев. Прорыв блокады 18 января 1943 года. 1943 г., Государственный Русский музей

17:53 17.01.2020 В Петербурге не собираются возвращать памятник императору Александру III на место обелиска «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания в год 75-летия Победы. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в преддверии памятных мероприятий в честь прорыва блокады Ленинграда. Об этом: В Смольном отрицают планы убрать обелиск «Городу-герою Ленинграду»

17:53 17.01.2020 В Тамбовской области в рамках акции «Блокадный хлеб» волонтёры посетят ветеранов — жителей блокадного Ленинграда, которые проживают сейчас в регионе. С 18 по 27 января на памятных мероприятиях добровольцы будут раздавать открытки о блокаде Ленинграда и символичные кусочки «блокадного» хлеба по 125 граммов. Власти отмечают, что это позволит молодёжи больше узнать о подвиге ленинградцев. Читайте об этом: Тамбовщина присоединится к патриотической акции «Блокадный хлеб»

18:03 17.01.2020 Кусочек хлеба. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

18:06 17.01.2020 В Петербурге создается экспозиция для нового филиала Музея обороны и блокады Ленинграда, расположенного в павильоне на территории Московского парка Победы. Здесь в годы войны находился кирпичный завод, печи которого работали как крематорий. Подробности в материале: В Петербурге расскажут о страшной истории блокадного крематория

18:19 17.01.2020 Сегодня в Петербурге, в Доме журналиста, показывают фильм новгородского режиссера Аллы Осиповой«Ленинградские дети. Трагедия на станции Лычково». Фильм рассказывает о страшной трагедии, произошедшей в июле 1941 года, когда немецкие самолёты обрушили десятки бомб на эшелон с детьми, прибывший из блокадного Ленинграда. Детей похоронили в братской могиле в селе Лычково Новгородской области. На показ приглашены чудом оставшиеся в живых участники тех событий, о которых идёт речь в фильме.

18:22 17.01.2020 В июле 2019 года петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление, которым на восстановительные работы мемориала выделили более 1 млн рублей. Читайте также: В Новгородской области помянули ленинградских детей, погибших от авианалёта

18:32 17.01.2020 В Петербурге намерены сохранить памятник ленинградской блокады — созданный в 1942 году так называемый «бункер адмирала Трибуца», флагманский командный пункт Краснознаменного Балтийского флота на Инструментальной улице, 3. В Музее обороны и блокады Ленинграда считают «делом чести» музеефикацию этого объекта, где противоаварийные работы велись руками энтузиастов. Бункер возводили с апреля по июль 1942 года, он стал примером строительства объектов бункерного типа. Кроме того, внутреннее устройство и обстановка аутентичны и сохранились практически без изменений. Рядом расположена Преображенская церковь, в подвальных помещениях храма находилось бомбоубежище, а подземный переход между бункером и церковью все еще существует, хоть и не используется.

18:33 17.01.2020 Напомним, 18 января 2018 года президент России Владимир Путин посетил и осмотрел музей-панораму «Прорыв» в Кировском районе Ленинградской области. Современная интерактивная и технически сложная экспозиция посвящена операции «Искра» в январе 1943 года, в ходе которой советскими войсками была прорвана вражеская блокада Ленинграда. Подробности: Путин оценил 3D-панораму, посвященную прорыву блокады Ленинграда

18:39 17.01.2020 Музей-панорама «Прорыв». Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

18:42 17.01.2020 Музей-панорама «Прорыв» воссоздает один из эпизодов боя на «Невском пятачке» 13 января 1943 года — во второй день операции «Искра». Фото: Ольга Ларина ИА REGNUM

18:45 17.01.2020 Автор панорамы «Дорога через войну» Дмитрий Поштаренко сообщил, что она в пять раз крупнее первой трёхмерной панорамы «Прорыв» в Ленинградской области.

18:52 17.01.2020 Дмитрий Поштаренко считает, что панораму «Память говорит. Дорога через войну» надо увидеть «не ради условной галочки, а ради смысла, истории». О том, как создавалась панорама, которую 18 января увидит и президент РФ Владимир Путин, читайте в публикации «От деревни до Рейхстага: кто и как строил «Дорогу через войну» в Петербурге».

19:23 17.01.2020 Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну». Дарья Драй ИА REGNUM

19:40 17.01.2020 Подвиг ленинградцев-блокадников будет увековечен в специальном издании «Азбука блокады». В книге напечатают лучшие стихи, рассказы и рисунки, посвящённые одному из самых трагичных периодов в жизни города. Их определили по итогам специального конкурса, который прошёл в Петербурге, сообщает телеканал «Вместе-РФ». Конкурс «Азбука блокады» длился два года. Отобрали около двух тысяч работ. В итоге в финал вышли более четырёхсот человек. На конкурс принимались эссе, исторические заметки, стихи и рисунки, видео и мультфильмы. Среди членов жюри — сами жители блокадного Ленинграда. Говорят, что все работы, которые попали в финал, действительно передают атмосферу осаждённого города, и чувствуется, что эссе написаны не под диктовку, участники как будто прочувствовали эти события. По итогам конкурса будет создана книга «Азбука блокады». В неё войдут лучшие работы. Издание посвятят 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда — 27 января.

19:49 17.01.2020 Окопы Лужского рубежа. Трёхмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну». Дарья Драй ИА REGNUM Кадры военных фотокорреспондентов. Дарья Драй ИА REGNUM

19:51 17.01.2020 Панорама «Память говорит. Дорога через войну» находится по адресу: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40 лит. Б, второй этаж, «Севкабель Порт». Подробнее об экспозиции читайте и смотрите в фоторепортаже Дарьи Драй«Дорога через войну»: в Петербурге готовят к открытию 3D-панораму о подвиге.

20:15 17.01.2020 18 января 2020 года исполняется 77 лет со Дня прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году в результате кровопролитных боёв с немецко-фашистскими оккупантами соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Осаждённый, измученный бомбежками, голодом и холодом Ленинград вновь получил сухопутную связь со страной.

20:19 17.01.2020 Первый поезд, прибывший в деблокированный Ленинград по дороге Поляны — Шлиссельбург, Финляндский вокзал, 7 февраля 1943 г.

20:36 17.01.2020 С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Социальном кодексе Санкт-Петербурга, предоставившие дополнительные меры социальной поддержки жителям города, родившимся или проживавшим в Ленинграде любое количество дней в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Губернатор Александр Беглов поручил чиновникам усилить разъяснительную работу с получателями этих льгот: «Пожилым сложно разобраться во всех тонкостях полагающихся им льгот. Поэтому нужно каждому объяснить его права, чтобы поддержка со стороны города была максимальной». Читайте также: Смольный просит блокадников без статуса обращаться за новыми выплатами