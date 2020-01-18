18 января в Санкт-Петербурге и Ленобласти пройдут памятные мероприятия в честь героических бойцов Красной армии, которые прорвали блокаду Ленинграда в этот день в 1943 году. Для её полной ликвидации потребовался ещё год упорных боёв, но жители осаждённого города получили надежду на спасение.

Президент РФ Владимир Путин проведёт этот день с жителями Петербурга и Ленинградской области: возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Глава государства также осмотрит экспозицию «Память говорит. Дорога через войну» и посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

Мероприятия, посвящённые памятной дате, проходят и в других регионах страны. Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM.

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Андрей Черкасский ИА REGNUM
Памятный знак городу-герою Ленинград в Александровском саду. Фото: Андрей Черкасский ИА REGNUM
16:37 17.01.2020

Уникальная трёхмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну», которую планирует 18 января осмотреть президент РФ Владимир Путин, открылась в креативном пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове Санкт-Петербурга 21 сентября 2019 года.

Читайте также: Панорама «Память говорит. Дорога через войну» открылась в Петербурге

16:38 17.01.2020

Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Фото: gov.spb.ru

16:45 17.01.2020

В городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга) сегодня, 17 января, у мемориала «Братское воинское захоронение» прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Дню прорыва блокады Ленинграда. Ее участники почтили минутой молчания память павших защитников и жителей Ленинграда, возложили венки и цветы к Братскому воинскому захоронению. Затем торжественным маршем прошла Рота почетного караула. В Красном Селе перед войной насчитывалось 17,3 тысячи жителей. А после войны осталось всего 2,3 тысячи человек.

17:06 17.01.2020

Трёхмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну». Дарья Драй ИА REGNUM

17:13 17.01.2020

Президент России Владимир Путин в субботу, 18 января, примет участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте об этом: Путин примет участие в мероприятиях ко Дню прорыва блокады Ленинграда

17:13 17.01.2020

Каждый год в городе на Неве и Ленобласти проходят памятные мероприятия, на которых вспоминают героических бойцов, форсировавших ледяную Неву и штурмовавших вражеские укрепления на Синявинских высотах, тружеников тыла, которые в кратчайшие сроки построили на освобожденной от врага территории мост через Неву и железнодорожную ветку, по которой в Ленинград пошли поезда с продовольствием и другими грузами. Благодаря прорыву блокады не сдавшиеся врагу жители Ленинграда были спасены от голодной смерти.

Об этом: В Петербурге и Ленобласти вспомнят героев, прорвавших блокаду Ленинграда

17:34 17.01.2020

На Пискаревском мемориальном кладбище 17 января, накануне Дня прорыва блокады Ленинграда, состоялась молодежная акция «Мы помним». Воспитанники подростково-молодежных клубов Калининского района Петербурга (именно на его территории расположен мемориал) и дома молодежи «Атлант» возложили цветы к монументу «Мать-Родина» и зажгли свечи, выложенные в надпись «Мы помним».

17:38 17.01.2020

Вл. А. Серов, И. А. Серебряный, А. А. Казанцев. Прорыв блокады 18 января 1943 года. 1943 г., Государственный Русский музей

17:53 17.01.2020

В Петербурге не собираются возвращать памятник императору Александру III на место обелиска «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания в год 75-летия Победы. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в преддверии памятных мероприятий в честь прорыва блокады Ленинграда.

Об этом: В Смольном отрицают планы убрать обелиск «Городу-герою Ленинграду»

17:53 17.01.2020

В Тамбовской области в рамках акции «Блокадный хлеб» волонтёры посетят ветеранов — жителей блокадного Ленинграда, которые проживают сейчас в регионе. С 18 по 27 января на памятных мероприятиях добровольцы будут раздавать открытки о блокаде Ленинграда и символичные кусочки «блокадного» хлеба по 125 граммов. Власти отмечают, что это позволит молодёжи больше узнать о подвиге ленинградцев.

Читайте об этом: Тамбовщина присоединится к патриотической акции «Блокадный хлеб»

18:03 17.01.2020

Кусочек хлеба. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

18:06 17.01.2020

В Петербурге создается экспозиция для нового филиала Музея обороны и блокады Ленинграда, расположенного в павильоне на территории Московского парка Победы. Здесь в годы войны находился кирпичный завод, печи которого работали как крематорий.

Подробности в материале: В Петербурге расскажут о страшной истории блокадного крематория

18:19 17.01.2020

Сегодня в Петербурге, в Доме журналиста, показывают фильм новгородского режиссера Аллы Осиповой«Ленинградские дети. Трагедия на станции Лычково». Фильм рассказывает о страшной трагедии, произошедшей в июле 1941 года, когда немецкие самолёты обрушили десятки бомб на эшелон с детьми, прибывший из блокадного Ленинграда. Детей похоронили в братской могиле в селе Лычково Новгородской области. На показ приглашены чудом оставшиеся в живых участники тех событий, о которых идёт речь в фильме.

18:22 17.01.2020

Немецкая авиация в Лычково разбомбила эшелон из 12 вагонов, в которых находились ленинградские дети. Почти никто не уцелел. Более 60 лет жители села берегли братскую могилу, в которой похоронены убитые нацистами дети. Местная жительница Лидия Жигунова позаботилась о том, чтобы о могиле ленинградских детей узнала вся Россия, после чего в 2002 году начали поступать пожертвования для создания мемориала.

В июле 2019 года петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление, которым на восстановительные работы мемориала выделили более 1 млн рублей.

Читайте также: В Новгородской области помянули ленинградских детей, погибших от авианалёта

18:32 17.01.2020

В Петербурге намерены сохранить памятник ленинградской блокады — созданный в 1942 году так называемый «бункер адмирала Трибуца», флагманский командный пункт Краснознаменного Балтийского флота на Инструментальной улице, 3. В Музее обороны и блокады Ленинграда считают «делом чести» музеефикацию этого объекта, где противоаварийные работы велись руками энтузиастов.

Бункер возводили с апреля по июль 1942 года, он стал примером строительства объектов бункерного типа. Кроме того, внутреннее устройство и обстановка аутентичны и сохранились практически без изменений. Рядом расположена Преображенская церковь, в подвальных помещениях храма находилось бомбоубежище, а подземный переход между бункером и церковью все еще существует, хоть и не используется.

18:33 17.01.2020

Напомним, 18 января 2018 года президент России Владимир Путин посетил и осмотрел музей-панораму «Прорыв» в Кировском районе Ленинградской области. Современная интерактивная и технически сложная экспозиция посвящена операции «Искра» в январе 1943 года, в ходе которой советскими войсками была прорвана вражеская блокада Ленинграда.

Подробности: Путин оценил 3D-панораму, посвященную прорыву блокады Ленинграда

18:39 17.01.2020

Музей-панорама «Прорыв». Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

18:42 17.01.2020

Музей-панорама «Прорыв» воссоздает один из эпизодов боя на «Невском пятачке» 13 января 1943 года — во второй день операции «Искра». Фото: Ольга Ларина ИА REGNUM

18:45 17.01.2020

Автор панорамы «Дорога через войну» Дмитрий Поштаренко сообщил, что она в пять раз крупнее первой трёхмерной панорамы «Прорыв» в Ленинградской области.

18:52 17.01.2020

Дмитрий Поштаренко считает, что панораму «Память говорит. Дорога через войну» надо увидеть «не ради условной галочки, а ради смысла, истории».

О том, как создавалась панорама, которую 18 января увидит и президент РФ Владимир Путин, читайте в публикации «От деревни до Рейхстага: кто и как строил «Дорогу через войну» в Петербурге».

19:23 17.01.2020

Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну». Дарья Драй ИА REGNUM

19:40 17.01.2020

Подвиг ленинградцев-блокадников будет увековечен в специальном издании «Азбука блокады». В книге напечатают лучшие стихи, рассказы и рисунки, посвящённые одному из самых трагичных периодов в жизни города. Их определили по итогам специального конкурса, который прошёл в Петербурге, сообщает телеканал «Вместе-РФ».

Конкурс «Азбука блокады» длился два года. Отобрали около двух тысяч работ. В итоге в финал вышли более четырёхсот человек. На конкурс принимались эссе, исторические заметки, стихи и рисунки, видео и мультфильмы.

Среди членов жюри — сами жители блокадного Ленинграда. Говорят, что все работы, которые попали в финал, действительно передают атмосферу осаждённого города, и чувствуется, что эссе написаны не под диктовку, участники как будто прочувствовали эти события.

По итогам конкурса будет создана книга «Азбука блокады». В неё войдут лучшие работы. Издание посвятят 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда — 27 января.

19:49 17.01.2020

Окопы Лужского рубежа. Трёхмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну». Дарья Драй ИА REGNUM

Кадры военных фотокорреспондентов. Дарья Драй ИА REGNUM

19:51 17.01.2020

Панорама «Память говорит. Дорога через войну» находится по адресу: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40 лит. Б, второй этаж, «Севкабель Порт».

Подробнее об экспозиции читайте и смотрите в фоторепортаже Дарьи Драй«Дорога через войну»: в Петербурге готовят к открытию 3D-панораму о подвиге.

20:15 17.01.2020

18 января 2020 года исполняется 77 лет со Дня прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году в результате кровопролитных боёв с немецко-фашистскими оккупантами соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Осаждённый, измученный бомбежками, голодом и холодом Ленинград вновь получил сухопутную связь со страной.

20:19 17.01.2020

Первый поезд, прибывший в деблокированный Ленинград по дороге Поляны — Шлиссельбург, Финляндский вокзал, 7 февраля 1943 г.

20:36 17.01.2020

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Социальном кодексе Санкт-Петербурга, предоставившие дополнительные меры социальной поддержки жителям города, родившимся или проживавшим в Ленинграде любое количество дней в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Губернатор Александр Беглов поручил чиновникам усилить разъяснительную работу с получателями этих льгот: «Пожилым сложно разобраться во всех тонкостях полагающихся им льгот. Поэтому нужно каждому объяснить его права, чтобы поддержка со стороны города была максимальной».

Читайте также: Смольный просит блокадников без статуса обращаться за новыми выплатами

20:40 17.01.2020

Александр Беглов в Музее обороны и блокады Ленинграда. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

21:00 17.01.2020

В Великом Новгороде сегодня, 17 января, состоялась презентация новой книги «Ленинград и ленинградцы в годы Великой Отечественной войны 1941−1945» авторского коллектива АНО РОССИКА «ЛИКИ» (Санкт-Петербург).

Новгородская область, напомним, была образована только после освобождения её территории от фашистов, в 1944 году — в годы Великой Отечественной войны и перед войной Новгород считался частью Ленинградской области.

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В издание включены исторические очерки, дневники и воспоминания более чем сотни авторов — жителей Ленинграда, освещающие разные стороны жизни города 1941−1945 годов.

В книге более 650 фотографий, рисунков, плакатов — работы ленинградских художников блокадного времени.

Сейчас в Великом Новгороде осталось в живых чуть более ста блокадников.

21:18 17.01.2020

Оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны — навсегда вписанный в мировую историю немеркнущий подвиг человеческого духа и силы воли. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем обращении по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда.

«Мы чтим светлую память воинов и жителей города на Неве, всех, кто встал на его защиту в то тяжелое время. Жизнь для блокадников разделилась на до и после. На их долю выпали суровые испытания, невиданные лишения, массовый голод и непрекращающиеся обстрелы и бомбежки. Но по обе стороны сомкнувшегося фашистского кольца ни на минуту не прекращалась борьба за родной город. Ленинградцы выстояли, продемонстрировали всему миру великую силу мужества, взаимовыручки и любви к Отечеству», — заявила Матвиенко.

21:20 17.01.2020

Валентина Матвиенко с памятной ленточкой медали «За оборону Ленинграда». Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

21:24 17.01.2020

2020 год в России — Год памяти и славы. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 8 июля 2019 года в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

21:29 17.01.2020

В России проживают более 60 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Такие данные были озвучены на заседании Российского организационного комитета «Победа» 11 декабря 2019 года.

«По состоянию на 1 ноября 2019 года, на территории РФ проживают 60 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Приравненных к ним лиц и членов их семей — почти 1 миллион 89 тысяч человек», — сообщила на заседании оргкомитета Татьяна Голикова.

21:53 17.01.2020

Тамбовская область присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая начинётся 18 января и откроет год, посвящённый Великой Победе. В рамках акции волонтёры посетят ветеранов — жителей блокадного Ленинграда, которые проживают сейчас в Тамбовской области. Также с 18 по 27 января на памятных мероприятиях добровольцы будут раздавать открытки о блокаде Ленинграда и символичные кусочки «блокадного» хлеба по 125 граммов. Власти отмечают, что это позволит молодёжи больше узнать о подвиге ленинградцев. «Важно дойти до каждого блокадника», — считают в администрации Тамбовской области.

В регионе сегодня проживают всего 57 блокадников.

Читайте также: Тамбовщина присоединится к патриотической акции «Блокадный хлеб»

22:02 17.01.2020

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов у Рабочего поселка №1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. Январь 1953 года

22:18 17.01.2020

Памятные мероприятия, посвящённые Дню прорыва блокады Ленинграда, пройдут 18 января в Петербурге и Ленобласти. Некоторые из них посетит президент России Владимир Путин — сын бойца, сражавшегося на «Невском пятачке» и получившего там тяжелое ранение.

22:21 17.01.2020

В Ленинградской области во всех районных центрах региона в полдень 18 января начнутся акции памяти. Однако основные мероприятия запланированы в Кировском районе Ленобласти, у музея «Прорыв блокады Ленинграда».

В 15:00 у музея, на Ладожском мосту через Неву, начнётся акция «Гудок Прорыва»: по обеим сторонам дороги выстроятся участники движения «Волонтёры Победы» со знамёнами. Проезжающим по мосту автомобилистам будет предложено стать участниками флэшмоба — дать автомобильный гудок в честь 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

22:24 17.01.2020

Карточка на хлеб. Блокадный Ленинград

22:27 17.01.2020

В 15:15 18 января на площади у музея «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти начнётся торжественная акция «На рубеже бессмертия». Героям войны будет дан концерт творческих коллективов, всех желающих ждут угощения от полевой кухни.

22:32 17.01.2020

В мемориальном Музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке 18 января состоится День открытых дверей — с участием Открытого общественного театра «Родом из блокады».

С 12:00 до 13:00 перед посетителями выступит хор ветеранов войны и труда под руководством почетного работника общего образования РФ Ларисы Конаревой.

22:39 17.01.2020

В 14:00 18 января в Сестрорецке (Курортный район) на территории выставочного комплекса «Сестрорецкий Рубеж» на Приморском шоссе состоится военно-историческая реконструкция. Здесь будут воссозданы события 1944 года на Карельском фронте.

22:40 17.01.2020

Победный салют. Годовщина снятия блокады Ленинграда, 2018. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

22:55 17.01.2020

18 января 1943 года в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились вблизи южного берега Ладожского озера, прорвав сухопутную блокаду Ленинграда. Это спасло сотни тысяч жизней в осажденном городе и сделало окончательное поражение немцев на северо-западе СССР лишь вопросом времени.

Подробнее о том, как это было, читайте в публикации ИА REGNUM «Как ломать горло врагу — урок на все времена».

22:58 17.01.2020

Обелиск «Городу-Герою Ленинграду». Фото: Валентин Илюшин ИА REGNUM

23:09 17.01.2020

Морально-психологическое значение прорыва блокады сомнению не подлежит. В битве за Ленинград немцы окончательно утратили инициативу и уже не могли рассчитывать на захват города.

Командующий войсками Волховского фронта генерал армии Константин Мерецков позже вспоминал, что советские солдаты и офицеры уже тогда хорошо понимали важность этого успеха. «Победа всегда воодушевляет войска. Но такого восторга, такого ликования не приходилось наблюдать ни до прорыва блокады, ни в последующие годы», — писал Мерецков в своих мемуарах. Цена этой победы была огромна: по данным историков, общие боевые потери советских войск Ленинградского и Волховского фронтов в ходе проведения операции «Искра» составили 115 082 человека, из них безвозвратные — 33 940 человек.

В самом Ленинграде новость о прорыве блокады стала подлинным праздником. Изможденные люди на предприятиях нашли в себе силы выйти на митинги, поздравляя друг друга с событием, которого они ждали к тому времени уже почти полтора года.

Подробности: Как ломать горло врагу — урок на все времена

23:25 17.01.2020

Музей обороны и блокады Ленинграда. Фото: Дарья Драй © ИА REGNUM

23:40 17.01.2020

Архивное управление Ленинградской области в 2020 году проводит акцию «Живая память Победы в семейных архивах». Каждый, кто желает принять в ней участие, может лично принести в архивы письма, дневники, фотографии, наградные документы, вырезки из газет, биографические сведения о своих родственниках. Все документы будут отсканированы и возвращены владельцам. Все электронные образы этих документов будут включены в Архивный фонд РФ на вечное хранение. Документы принимают Ленинградский областной государственный архив в городе Выборге и муниципальные архивы Ленинградской области.

08:15 18.01.2020

Экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

08:21 18.01.2020

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям региона по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

«Старшее поколение хорошо помнит, с какой огромной радостью была встречена весть о прорыве блокады. С того момента 18 января было и остается для всех блокадников, для всех ленинградцев — святым днем, днем памяти о героическом подвиге наших воинов и обо всех, кто пал смертью храбрых в боях за Ленинград, кто погиб в осажденном городе», — подчеркнул губернатор.

08:51 18.01.2020

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

08:54 18.01.2020

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили жителей Северной столицы с Днем прорыва блокады Ленинграда. «В эти дни мы вспоминаем героических бойцов, форсировавших Неву и штурмовавших вражеские укрепления, и тружеников, которые в кратчайшие сроки построили мост через Неву и железнодорожную ветку, по которой пошли поезда с продовольствием. Ленинград был спасен от голода. Прорыв блокады вселял уверенность в неминуемой победе над врагом, укреплял силы защитников и жителей блокадного города», — говорится в обращении руководителей Санкт-Петербурга.

08:58 18.01.2020

Мероприятия, посвящённые всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», стартовали в Чите. Сегодня в Забайкалье проживают 13 блокадников, 10 из них в Чите.

Читайте также: Забайкалье присоединилось к акции «Блокадный хлеб»

«Блокадный хлеб». Цитата vechorka_zab.

09:18 18.01.2020

Проект ИА REGNUM«Это наша война. Это моя война»

Хроника 1941−1945 гг.

18 января

18 января 1942 года началась Барвенково-Лозовская наступательная операция войск Юго-Западного и Южного фронтов в направлениях на Запорожье и на Красноград. Советские части должны были овладеть Харьковом и выйти в тыл донбасско-таганрогской группировки врага, отрезав ей путь отступления на запад.

Ленинградские партизаны захватили город Холм, на подступах к которому остановились проводившие Торопецко-Холмскую наступательную операцию войска Северо-Западного фронта.

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов, прорвав блокаду Ленинграда, соединились у рабочих посёлков №1 и №5. Вскоре части Ленинградского фронта освободили Шлиссельбург.

Силы Воронежского фронта смогли разделить окружённую между сторожевским и щучьенским плацдармами группировку врага на две части.

Красная армия заняла железнодорожные станции Каменск и Каменку, города Дивное и Черкесск.

18 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта после шестидневных боев прорвали оборону врага к северу от Гумбиннена на глубину 20—30 км и до 65 км по фронту, что позволило продолжить наступление на кенигсбергском направлении.

Войска 2-го Белорусского фронта подошли с севера и юга к вражескому Млавскому укрепленному району.

Силы 1-го Украинского фронта обошли Краков с северо-востока, севера и запада, в то время как войска 4-го гвардейского танкового корпуса вошли в город с севера. Другие войска фронта начали освобождение Силезского промышленного района.

Читайте также: Война: состоялся прорыв блокады Ленинграда, Красная армия вошла в Краков

Весь сюжет

09:28 18.01.2020

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга ко Дню прорыва блокады Ленинграда состоится концерт «Мы — ленинградцы», посвященный подвигу воинов Красной армии и жителей осажденного города. С помощью песен, мелодий и пластических зарисовок творческие коллективы и реконструкторы позволят зрителям окунуться в атмосферу событий военных лет. Театрализованное представление состоится 18 января в 18:00, ожидается присутствие членов правительства Санкт-Петербурга.

09:29 18.01.2020

Война: ленинградские партизаны захватили город Холм. Радио REGNUM

Проект ИА REGNUM «Это наша война. Это моя война»

Хроника 1941−1945 гг. 18 января

Военная хроника. Все радиовыпуски

09:33 18.01.2020

Участник военно-исторической реконструкции в Петербурге. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

10:16 18.01.2020

Сегодня, 18 января, в Забайкальском крае дан старт всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб». Участие в ней принял руководитель региона Александр Осипов, жители блокадного Ленинграда (в регионе их проживает 13), ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, волонтеры Победы, юнармейцы.

Читайте подробнее: Жители Забайкалья отведали «блокадного хлеба»

11:13 18.01.2020

Танк КВ-85, выпущенный Кировским заводом Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Фото: Владислав Краев, ИА REGNUM

11:16 18.01.2020

Памятник блокадному трамваю на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге. Фото: Владислав Краев ИА REGNUM

11:17 18.01.2020

Памятник блокадному трамваю на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге. Фото: Владислав Краев ИА REGNUM

12:39 18.01.2020

Министерство иностранных дел РФ в своём аккаунте в Twitter вспоминает о важной памятной дате.

https://twitter.com/MID_RF/status/1218419137363488768

12:51 18.01.2020

В городе Тихвин Ленинградской области 17 января состоялся памятный митинг на старом городском кладбище — горожане называют его «малой Пискарёвкой». Это братские могилы, в которых похоронены жители блокадного Ленинграда, умершие по дороге в эвакуацию, погибшие под фашистскими бомбами.

На митинге слушали выступление жительницы блокадного Ленинграда Гиты Мустафиной, которой в 1941 году исполнилось 5 лет, сообщает официальный сайт администрации Тихвинского района.

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Помнит Гита Васильевна, как проезжали станцию Тихвин, где бабушка с дедушкой принесли в вагон чугунок с горячей картошкой и как ехавшая вместе с ними медсестра уговаривала голодных истощенных людей не набрасываться на еду…

На сегодняшний день местная организация жителей блокадного Ленинграда, которую возглавляет Нина Петрова, насчитывает 45 человек. Блокадники вместе с другими участниками митинга почтили минутой молчания память павших и тех, кому не довелось дожить до этого дня.

13:39 18.01.2020

Президентский борт Ил-96−300 специального летного отряда «Россия» приземлился в петербургском аэропорту «Пулково». Президент Владимир Путин прибыл в Северную столицу для участия в памятных мероприятиях в 77-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.

14:08 18.01.2020

Президент России Владимир Путин сегодня, в день 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, посетил мемориал «Невский пятачок» в Кировском районе Ленинградской области. На этом плацдарме участвовал в боях и получил тяжелое ранение отец президента Владимир Спиридонович Путин.

Читайте также: Путин возложил цветы к мемориалу на Невском пятачке, где сражался его отец

14:14 18.01.2020

Владимир Путин у мемориала на Невском пятачке. Фото lenobl.ru

14:15 18.01.2020

Мемориал «Рубежный камень» на Невском пятачке. Фото lenobl.ru

14:17 18.01.2020

Владимир Путин возлагает цветы к «Рубежному камню». Фото: lenobl.ru

14:32 18.01.2020

«Рубежный камень» — главный мемориал плацдарма «Невский пятачок». Мемориал был открыт в сентябре 1971 года. Почётное право снять покрывало с памятника было предоставлено ветеранам Невского пятачка: командиру 115-й стрелковой дивизии генералу В.Ф. Конькову и старшине 4-й бригады морской пехоты А.Ф. Белоголовцеву, а также рабочему завода подъемно-транспортного оборудования имени С.М. Кирова Герою Социалистического Труда В.Н. Алексееву.

15:00 18.01.2020

Президент России Владимир Путин побывал на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к монументу «Мать-Родина». Здесь в одной из братских могил похоронен брат президента — Виктор, умерший малолетним ребенком в блокадном Ленинграде в 1942 году.

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15:03 18.01.2020

Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Фото: gov.spb.ru

15:16 18.01.2020

Президент Владимир Путин прибыл на Пискаревское мемориальное кладбище с Невского пятачка на вертолете. Как рассказывают в соцсетях петербуржцы, для этого от машин расчистили автостоянку у входа на кладбище, а проспект Непокоренных был полностью перекрыт для движения транспорта. По рассказам очевидцев, вертолетов было три, а после посещения кладбища президент уехал на автомобиле.

Жители отмечают, что с самого утра силовиков «в каждом дворе и в каждом доме чуть ли не тысячи», включая военную полицию, сотрудников ФСО, Росгвардию, пожарных, а также курсантов военных училищ. «Во дворах много машин с затемненными стеклами без опознавательных знаков», — добавили петербуржцы.

15:18 18.01.2020

Президент России Владимир Путин посещает Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, здесь он осмотрит обновленную экспозицию и встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

15:20 18.01.2020

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда был открыт 27 января 1946 года. Многие ленинградцы, только что пережившие блокаду, пополнили его своими бесценными экспонатами. В 1953 году, после инспирированного сталинским окружением «Ленинградского дела», музей закрыли. Экспонаты были переданы в другие учреждения культуры, значительная их часть была попросту уничтожена. В 1989 году было принято решение о восстановлении музея.

15:22 18.01.2020

В помещениях музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке с июня 2018 года были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы. В январе 2019 года, в дни 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, президент России Владимир Путин выделил 150 млн рублей на цели ремонта и развития музея.

15:24 18.01.2020

Реконструкторы у музея обороны и блокады Ленинграда. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

15:29 18.01.2020

Экспонаты Музея обороны и блокады Ленинграда. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

15:33 18.01.2020

Экспонаты Музея обороны и блокады Ленинграда. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

15:40 18.01.2020

Возложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Фото: gov.spb.ru

16:13 18.01.2020

Президент России Владимир Путин сегодня, 18 января, посетил Музей обороны и блокады Ленинграда.

Подробности в материале: Владимир Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда

16:23 18.01.2020

Всем участникам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям будет выделено по 75 тыс. рублей. Об этом 18 января заявил президент России Владимир Путин.

Подробности в материале: Путин пообещал выплатить всем ветеранам войны по 75 тыс. рублей

16:38 18.01.2020

Президент России Владимир Путин вручил первые медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Читайте подробнее: Путин вручил первые медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

16:49 18.01.2020

Президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Об этом глава государства сказал на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

Читайте подробнее: Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне

17:30 18.01.2020

Прорыв вражеской блокады Ленинграда 18 января 1943 года «подарил всей стране надежду на победу над врагом». Об этом написал на своей странице в соцсети губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Ленинградцы не дали слабины и выжили в нечеловеческих условиях, став символом смелости и мужества. Это наша история, часть нас самих, рождающая гордость за великий город и горожан. То, что руководит нами в наших делах», — подчеркнул Беглов. Он пожелал всем ленинградцам-петербуржцам мира и крепкого здоровья.

18:05 18.01.2020

В Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным ветеран Великой Отечественной войны попросил российского лидера изменить или улучшить одну из статей Конституции, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».

Читайте также: Путин ответил на вопрос о бессрочном пребывании президента у власти

18:47 18.01.2020

На юге Петербурга жители вместе почтили память ленинградцев, погибших и выстоявших в блокаду. Сотни людей поучаствовали в патриотической акции «Ленинградская вахта памяти», посвящённой 77-й годовщине прорыва блокадного кольца. Фоторепортаж ИА REGNUM.

Читайте подробнее: В Петербурге зажгли 77 свечей в память о прорыве блокады Ленинграда

20:46 18.01.2020

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических общественных объединений. kremlin.ru

21:00 18.01.2020

Во время посещения Пискарёвского кладбища к президенту Владимиру Путину обратилась женщина, которая сообщила, что её 94-летняя мать не получает положенных выплат и льгот. Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, губернатор Александр Беглов уже дал поручение разобраться в ситуации. Власти выяснили, что обратившаяся к главе государства женщина и её мать проживают в Брянской области.

«Сотрудники комитета по социальной политике соберут всю необходимую информацию о положенных льготах и выплатах и передадут её коллегам в администрацию Брянской области для принятия мер», — говорится на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

21:02 18.01.2020

Во время посещения Пискарёвского мемориального кладбища. kremlin.ru

21:11 18.01.2020

Болельщики футбольного клуба «Зенит» 18 января провели акцию в честь прорыва блокады Ленинграда. Акция состоялась на Ладожском мосту через Неву в Кировском районе Ленинградской области.

«В 17:00 по петербургскому времени на переправу въехал танк времён Великой Отечественной войны, символизируя прорыв вражеских укреплений, а болельщики «Зенита» встретили боевую машину ярким пиротехническим шоу», — говорится на официальном сайте ФК «Зенит».

22:07 18.01.2020

В Петербурге Владимир Путин 18 января посетил комплекс историко-художественных трёхмерных панорам «Память говорит. Дорога через войну» — в пространстве «Севкабель порт» на Васильевском острове.

Экспозиция, подготовленная творческой мастерской «Невский баталист», разместилась в восьми залах общей площадью 2 тыс. кв. метров.

Выставка представляет символическую дорогу, которая берёт начало в белорусской деревне 1941 года, пролегает через окопы Лужского рубежа, мастерские тульского завода, Сталинград, страны Европы вплоть до Берлина. Все эпизоды масштабной экспозиции основаны на воспоминаниях и личных архивах ветеранов, а также на документах военного времени.

Панорама «Память говорит. Дорога через войну» была открыта в Петербурге в сентябре 2019 года. К сегодняшнему дню её посетили уже 60 тыс. человек.

22:08 18.01.2020

Осмотр панорамы «Память говорит. Дорога через войну». kremlin.ru

22:18 18.01.2020

В Белоруссии проживает 6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Блокадников Ленинграда — меньше 400 человек.

https://twitter.com/Mir24TV/status/1218580158191456256

23:10 18.01.2020

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне проживающие в Петербурге ветераны, участники войны, а также граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей получат выплату в размере 7 тысяч рублей. Детям войны предусмотрена выплата в размере 3 тысячи рублей.

Как сообщили 18 января в Смольном, всего выплаты получат 320 тысяч человек. Из них 240 тысяч — дети войны, более 73 тысяч — награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», 4100 человек — награжденные медалью «За оборону Ленинграда», 7 тысяч — ветераны войны, 9 тысяч — малолетние узники фашистских концлагерей. На эти выплаты в городском бюджете предусмотрено 1,5 млрд рублей.

23:14 18.01.2020

Ветеран на Невском проспекте, 9 мая 2019 года. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

23:25 18.01.2020

Как сообщало ИА REGNUM, в день 77-й годовщины прорыва блокады в Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда президент России Владимир Путин вручил первые юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» жителям Петербурга — участникам Великой Отечественной войны. Первыми медалями награждены Валентина Васильевна Андронова, Борис Капитонович Феофанов, Екатерина Ивановна Тутурова, Анатолий Дмитриевич Климов.

Как уточнили в Смольном, в Санкт-Петербурге юбилейную медаль получат 102 999 человек: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла, бойцы ПВО. Медали будут вручены в апреле-мае 2020 года.

23:58 18.01.2020

Монумент «Героическим защитникам Ленинграда». Фото: Дарья Драй ИА REGNUM