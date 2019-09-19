19 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершается работа над новой трехмерной панорамой «Память говорит. Дорога через войну». Как ожидается, интерактивная панорама, посвященная событиям Великой Отечественной войны и подвигу советского народа, победившего нацизм, откроется в конце сентября.

Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» Дарья Драй © ИА REGNUM

Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» Дарья Драй © ИА REGNUM

В преддверии открытия панорамы, созданной группой «Невский баталист», в культурном пространстве «Севкабель Порт» побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Фотограф Евгений Халдей Дарья Драй © ИА REGNUM

Школа (слева). Школа (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» Дарья Драй © ИА REGNUM

Кадры войны военных фотокорреспондентов (слева). Кадры войны военных фотокорреспондентов (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Напомним, что этот общественно значимый проект реализуется с помощью гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Концлагерь Дарья Драй © ИА REGNUM

История создания фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом» (слева). История создания фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом» (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Панорама разместится в восьми залах на площади 2000 кв. метров. Она проведет зрителя по дорогам войны — от страшного 1941-го до победного 1945 года, погрузив его в несколько детально проработанных сюжетов, с героями и врагами, реальными и воссозданными предметами военной поры.

Причем в рамках панорамы будет увековечен подвиг не только фронтовиков, но и тружеников тыла. Все истории, о которых рассказывается художественными средствами, не вымышленные, а реальные — они собирались в архивах и из рассказов участников войны.

Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Война Дарья Драй © ИА REGNUM

Заснеженные перевалы Кавказа (слева). Заснеженные перевалы Кавказа (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» Дарья Драй © ИА REGNUM

Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» (слева). Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Для панорамы были созданы десятки скульптур, в том числе — реально живших людей, а также макеты самолетов, танков и артиллерийских орудий в натуральную величину.

Панорама «Дорога через войну» в пять раз крупнее первой и наиболее известной работы команды — трехмерной панорамы «Прорыв» в Ленинградской области, которую высоко оценил президент Владимир Путин, сын фронтовика, сражавшегося и получившего тяжелое ранение на Невском пятачке.

22 июня Дарья Драй © ИА REGNUM

Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» Дарья Драй © ИА REGNUM

Карта (слева). Довоенное время (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» Дарья Драй © ИА REGNUM

Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» (слева). Мастерская Тульского завода (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

«Хотелось рассказать о многом. У нас 2000 метров, казалось, это много, но когда ты устраиваешь большие сражения, приходится думать над каждым метром экспозиции», — говорил ранее журналистам Дмитрий Поштаренко.

По его словам, увидев панораму, человек «должен задуматься, где-то вдохновиться, где-то ему должно быть страшно, где-то он должен испытывать гордость».

Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист» (слева). Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Концлагерь (слева). Концлагерь (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Война Дарья Драй © ИА REGNUM

Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» Дарья Драй © ИА REGNUM

Панорама «Память говорит. Дорога через войну» находится по адресу: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40 лит. Б, второй этаж, «Севкабель Порт». О дате открытия для посетителей ИА REGNUM обязательно сообщит.

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