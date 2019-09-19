Санкт-Петербург, 19 сентября 2019, 12:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершается работа над новой трехмерной панорамой «Память говорит. Дорога через войну». Как ожидается, интерактивная панорама, посвященная событиям Великой Отечественной войны и подвигу советского народа, победившего нацизм, откроется в конце сентября.

Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй © ИА REGNUM

В преддверии открытия панорамы, созданной группой «Невский баталист», в культурном пространстве «Севкабель Порт» побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Фотограф Евгений Халдей
Фотограф Евгений Халдей
Дарья Драй © ИА REGNUM
Школа
Школа
Школа (слева). Школа (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)
Окопы Лужского рубежа
Дарья Драй © ИА REGNUM
Окопы Лужского рубежа
Дарья Драй © ИА REGNUM
Окопы Лужского рубежа
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кадры войны военных фотокорреспондентов
Кадры войны военных фотокорреспондентов
Кадры войны военных фотокорреспондентов (слева). Кадры войны военных фотокорреспондентов (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Напомним, что этот общественно значимый проект реализуется с помощью гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Концлагерь
Концлагерь
Дарья Драй © ИА REGNUM
История создания фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом»
История создания фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом»
История создания фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом» (слева). История создания фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом» (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Панорама разместится в восьми залах на площади 2000 кв. метров. Она проведет зрителя по дорогам войны — от страшного 1941-го до победного 1945 года, погрузив его в несколько детально проработанных сюжетов, с героями и врагами, реальными и воссозданными предметами военной поры.

Причем в рамках панорамы будет увековечен подвиг не только фронтовиков, но и тружеников тыла. Все истории, о которых рассказывается художественными средствами, не вымышленные, а реальные — они собирались в архивах и из рассказов участников войны.

Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист»
Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дома после артобстрела
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дом после артобстрела
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дом после артобстрела
Дарья Драй © ИА REGNUM
Война
Война
Дарья Драй © ИА REGNUM
Заснеженные перевалы Кавказа
Заснеженные перевалы Кавказа
Заснеженные перевалы Кавказа (слева). Заснеженные перевалы Кавказа (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)
Форсирование Днепра
Дарья Драй © ИА REGNUM
Форсирование Днепра
Дарья Драй © ИА REGNUM
Форсирование Днепра
Дарья Драй © ИА REGNUM
Форсирование Днепра
Дарья Драй © ИА REGNUM
Форсирование Днепра
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» (слева). Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Для панорамы были созданы десятки скульптур, в том числе — реально живших людей, а также макеты самолетов, танков и артиллерийских орудий в натуральную величину.

Команда «Невский баталист» под руководством Дмитрия Поштаренко за последние шесть лет создала 14 трехмерных экспозиций в России и Белоруссии: «Прорыв» (Ленинградская область), «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» (г. Санкт-Петербург, г. Москва), «Бородино, 1941» (г. Барнаул), «Десант на Шумшу. Последний остров войны» (г. Владивосток), «Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина» (г. Южно-Сахалинск), «Москва, сорок первый. Контрнаступление» (г. Москва, ВДНХ), «Кёнигсберг-45. Последний штурм» (г. Калининград), «Герои Брестской крепости» (г. Рязань), «Летопись Брестской крепости» (г. Брест).

Панорама «Дорога через войну» в пять раз крупнее первой и наиболее известной работы команды — трехмерной панорамы «Прорыв» в Ленинградской области, которую высоко оценил президент Владимир Путин, сын фронтовика, сражавшегося и получившего тяжелое ранение на Невском пятачке.

22 июня
22 июня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Карта
Довоенное время
Карта (слева). Довоенное время (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Мастерская Тульского завода
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» (слева). Мастерская Тульского завода (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

«Хотелось рассказать о многом. У нас 2000 метров, казалось, это много, но когда ты устраиваешь большие сражения, приходится думать над каждым метром экспозиции», — говорил ранее журналистам Дмитрий Поштаренко.

По его словам, увидев панораму, человек «должен задуматься, где-то вдохновиться, где-то ему должно быть страшно, где-то он должен испытывать гордость».

Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист»
Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист»
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист» (слева). Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну» (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)
Концлагерь
Концлагерь
Концлагерь (слева). Концлагерь (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)
Война
Война
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Панорама «Память говорит. Дорога через войну» находится по адресу: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40 лит. Б, второй этаж, «Севкабель Порт». О дате открытия для посетителей ИА REGNUM обязательно сообщит.

Читайте ранее в этом сюжете: От деревни до Рейхстага: кто и как строил «Дорогу через войну» в Петербурге