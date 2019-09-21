Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM В креативном пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове Санкт-Петербурга сегодня, 21 сентября, открылась уникальная трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну», посвященная событиям Великой Отечественной войны и подвигу советского народа, победившего нацизм.

Эпизод панорамы Дарья Драй © ИА REGNUM

На площади 2000 кв. метров сразу в восьми залах детально воссоздана обстановка времен войны — как на фронте, так и в тылу.

Создание панорамы — итог реализации поручения президента России Владимира Путина. В 2018 году во время посещения панорамы «Прорыв» в Ленинградской области, посвященной прорыву блокады Ленинграда, глава государства поддержал идею творческой команды «Невский баталист» создать масштабную экспозицию, которая расскажет о всей войне через отдельные сражения.

В торжественной церемонии открытия панорамы приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, а также ветераны и школьники.

«Сегодня очень много разных лжеисториков, которые хотят перевернуть эту страничку и сказать, что такой войны не было и блокады такой не было, а все было по-другому. Это делается для того, чтобы вы помнили. Вы являетесь нашими наследниками и будете продолжать это дело. В вас сохранится память наших отцов и дедов, которые отстояли нашу страну. Сегодня мы имеем возможность учиться и говорить на родном языке, да и просто жить в хорошем и красивом городе, который мог быть уничтожен», — заявил Александр Беглов, обращаясь к молодежи, передает телеканал «Санкт-Петербург».

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Напомним, все эпизоды воссозданы по архивным документам и воспоминаниям участников войны, скульптуры людей зачастую представляют реально живших фронтовиков. В оформлении экспозиции использованы подлинные предметы военного времени

Проект «Память говорит. Дорога через войну» реализован с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

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