Война. Хроника 1941−1945 гг
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 18 января: в 1942 году началась Барвенково-Лозовская наступательная операция.

Москва, 18 января 2020, 03:00 — REGNUM За две недели продолжались ожесточённые бои, в результате которых Красной армии удалось прорвать немецкую оборону и захватить плацдарм на правом берегу Северского Донца.

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