Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин в день 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда побывал на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к монументу «Мать-Родина».

Владимир Пути возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище Gov.spb.ru

В одной из братских могил на Пискаревском кладбище покоится брат президента — Виктор, умерший малолетним ребенком в блокадном Ленинграде в 1942 году.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», Путин поздравил с Днем прорыва блокады Ленинграда ветеранов Великой Отечественной войны и поговорил с петербуржцами, пришедшими на Пискаревское кладбище в этот памятный день.

Президента сопровождали полпред в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, перед посещением Пискаревского кладбища Владимир Путин побывал на мемориале «Невский пятачок» в Кировском районе Ленобласти.

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