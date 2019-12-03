Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM В селе Лычково Новгородской области во вторник, 3 декабря, почтили память ленинградских детей, погибших 18 июля 1941 года во время авианалета немецкой авиации на эвакуационный поезд. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете по соцполитике Санкт-Петербурга.

На привокзальной площади Лычково находится памятник «Детям погибшим в Великой Отечественной войне 1941−1945 годах». Там сегодня, в День неизвестного солдата, состоялся митинг с участием ветеранов, школьников, представителей как Петербурга, так и Новгородской области.

Глава петербургского комитета по социальной политике Александр Ржаненков поблагодарил жителей Лычково за заботу о местах захоронения ленинградских детей.

«Подобных историй в годы войны по всей стране было много, но именно трагедия в Лычково оставила наиболее яркий след. Благодаря жителям Лычково память об этом событии будет жить вечно», — отметил чиновник. Он передал капсулу с землёй с Пискаревского мемориального кладбища на хранение Лидии Жигуновой, сохранившей память о тех страшных событиях.

Как сообщало ИА REGNUM, Смольный в 2019 году выделил средства на ремонт мемориала «Детям, погибшим в Великой Отечественной войне 1941−1945» в соседнем регионе. Межбюджетный трансферт для благоустройства мемориала за пределами Северной столицы был реализован впервые по инициативе ветеранов.

Петербургская делегация посетила могилу, где захоронены погибшие ленинградские дети, и возложила цветы и венки на мемориале, а также подарила памятные знаки и книги местному музею. «Символично, что одним из экспонатов является военная каска, привезенная с Синявинских высот», — заметили гости.

Немецкая авиация в Лычково разбомбила эшелон из 12 вагонов, в которых находились ленинградские дети. Почти никто не уцелел. Более 60 лет жители села берегли братскую могилу, в которой похоронены убитые нацистами дети. Местная жительница Лидия Жигунова позаботилась о том, чтобы о могиле ленинградских детей узнала вся Россия, после чего в 2002 году начали поступать пожертвования для создания мемориала.

В июле 2019 года петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление, которым на восстановительные работы мемориала выделили 1 млн 95 тысяч рублей.

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