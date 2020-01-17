Москва, , 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин в субботу, 18 января, примет участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленобласти и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Также российский лидер осмотрит экспозицию «Память говорит. Дорога через войну» и посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами Великой Отечественной войны.

Напомним, 18 января в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдут памятные мероприятия в честь героических бойцов Красной армии, которые прорвали блокаду Ленинграда в этот день в 1943 году и дали жителям осажденного фашистами города надежду на спасение.

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