28 июня 2019 | Время чтения 5 мин

В Петербурге осенью 2019 года откроется трехмерная историческая панорама «Дорога через войну». О том, как создавалась интерактивная выставка, — в материале корреспондента ИА REGNUM.

Алёна Соколова, , 12:03 — REGNUM

В Петербурге осенью 2019 года откроется трехмерная историческая панорама «Дорога через войну». Представители команды «Невский баталист» рассказали корреспонденту ИА REGNUM о том, как создавалась интерактивная выставка. По словам исполнительного директора команды Марины Мухориной, главная цель проекта — донести до человека эмоциональную составляющую военной истории.

Солдат останавливает немецкие войска Алена Соколова © ИА REGNUM

Эпизод из военной жизни Алена Соколова © ИА REGNUM

На территории культурного пространства «Севкабель Порт» с апреля 2019 года ведется строительство необычного арт-объекта: трехмерной интерактивной панорамы «Дорога через войну». Экспозиция расположится на 2000 кв. метров и раскроет ключевые эпизоды Великой Отечественной войны. Гости выставки смогут пройти через восемь тематических залов — от начала войны в 1941 году до взятия Рейхстага в 1945-м.

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По сюжету гости выставки оказываются в белорусской деревне в 1941 году и видят, как солдат пытается задержать немецкие войска. Далее путь ведёт через различные исторические эпизоды — некоторые из них массово известны (например, форсирование Днепра), а некоторые воссозданы на основе личных человеческих историй (например, эпизод «Отец и сын», где мужчина готовится защищаться с помощью обычного ружья).

Часть экспозиции «Отец и сын» Алена Соколова © ИА REGNUM

Мухорина рассказывает, что самое важное в работе их команды — донести до посетителя определенный эмоциональный посыл. У каждой истории он свой, и впечатления от собственных переживаний, по мнению представителей «Невского баталиста», запоминаются больше, чем сухие исторические факты. При этом авторы проекта надеются, что интерактивные зоны в различных частях будущей выставки смогут привлечь и юных гостей.

Марина Мухорина, исполнительный директор команды «Невский баталист» «Я это делаю, чтобы мне было что рассказать детям. Наш формат может заинтересовать ребенка, помочь оторваться от смартфонов».

Команда решила отказаться от привычного проведения массовых экскурсий: в выставочных залах будут установлены специальные метки, при пересечении которых аудиогид, выданный посетителю, будет рассказывать историю, соответствующую представленному событию.

Марина Мухорина, исполнительный директор команды «Невский баталист» «Наш опыт показал, что когда отдаешь свой проект кому-то постороннему — ты не контролируешь экскурсоводов. Они говорят не всегда то, что ты хотел передать. К тому же существует профессиональное выгорание, и оно влияет на презентацию экспонатов…»

Мухорина также добавила, что разработчики постараются не просто начитать информационный текст представления экспонатов, но превратить экскурсию в аудиоспектакль, передающий прежде всего человеческие переживания.

Выступление Дмитрия Поштаренко Алена Соколова © ИА REGNUM

Автор панорамы «Дорога через войну» Дмитрий Поштаренко считает, что на их выставку человек должен прийти не ради условной галочки, а ради смысла, истории.

Дмитрий Поштаренко, автор диорамы «Дорога через войну» «Были истории, которые для нашей команды были очень важны, мы хотели их рассказать. Где-то в них человек должен задуматься, где-то вдохновиться, где-то ему должно быть страшно, где-то он должен испытывать гордость».

Он также отметил, что создатели проекта были сильно ограничены в сроках и пространстве, несмотря на то, что «Дорога через войну» — в пять раз крупнее их первой трехмерной панорамы «Прорыв» в Ленинградской области.

«Хотелось рассказать о многом. У нас 2000 метров, казалось, это много, но когда ты устраиваешь большие сражения, приходится думать над каждым метром экспозиции. Обо всем, к сожалению, не расскажешь». Дмитрий Поштаренко, автор диорамы «Дорога через войну»

Истории, которые рассказываются на территории выставки, собирались в военных архивах и из рассказов. Особенность проекта — интерактивность. Предметы собирали повсеместно: что-то, по словам создателей панорамы, создавали на заказ, что-то было произведено самостоятельно, а некоторые вещи получили в подарок. Например, французский рабочий станок 40-х годов был передан проекту от администрации «Севкабель Порт». Во многом в поисках предметов команде помогал собственный опыт поисковых работ.

Окопы Алена Соколова © ИА REGNUM

«Расчищая окопы и траншеи, мы видели, как останавливалась война». Дмитрий Поштаренко, автор диорамы «Дорога через войну»

В разработке выставочных залов участвовало около 30 человек. Среди них — опытные декораторы, художники и постановщики. Леонид Майоров, работавший над фильмом «Сталинград», является главным художником-постановщиком, а его экс-коллега по съемочной площадке Сергей Зенцов — главный художник панорамы и член Союза художников России. Финансирование проекта осуществляется за счет гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества: сумма гранта — 40 млн рублей.

Работа декораторов Алена Соколова © ИА REGNUM

Открытие выставки запланировано на сентябрь 2019 года, однако записаться на экскурсию можно уже сейчас в группе команды «Невский баталист» в социальной сети «ВКонтакте»: посетителей проведут по стройке и покажут, как создаются экспозиции и пишутся диорамы. Предположительные сроки работы выставки — до мая 2020 года, после чего экспонаты постараются передать российским школам и историческим музеям.

Работа над диорамой Алена Соколова © ИА REGNUM

Команда «Невский баталист» — участник Поискового движения России. На протяжении шести лет члены команды воссоздают различные исторические события в интерактивных форматах панорам и выставок в России и Белоруссии. Например, в 2018 году участники команды открыли в Ленинградской области музей-панораму «Прорыв» в честь 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.

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