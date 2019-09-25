Чебоксары, 25 сентября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. 25 сентября 2019 года запомнится главе Чувашии Михаилу Игнатьеву надолго, а может, станет и переломным. Сначала «чёрную метку» послала компания «Минченко консалтинг» со своим традиционным рейтингом политической выживаемости глав регионов, в котором Игнатьев называется в числе губернаторов на отставку. Затем Центр политической конъюнктуры опубликовал рейтинг 68 губернаторов — лидеров по ботам в Instagram, где глава Чувашии занял 33-ю позицию с 30% фейковых аккаунтов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Игнатьев

Согласно сентябрьскому исследованию, которое, как правило, предшествует реальной осенней ротации губернаторского корпуса и старту нового электорального цикла, глава Чувашии вошёл в тройку руководителей с наиболее высокими шансами на отставку из инкумбентов-«ветеранов», кто к 2020 году будет находиться в своей должности порядка 10 лет. Отмечается, что шансы на отставку наиболее велики у Михаила Игнатьева, Натальи Комаровой (ХМАО-Югра) и Виктора Илюхина (Камчатский край), их оценка устойчивости составляет 9 баллов, что указывает на высокий риск отставки.

«Причина во всех трех случаях в наличии конфликтов с силовиками и конфликтах с федеральными и региональными элитами», — говорится в исследовании.

Примечательно, что «Коммерсантъ» проиллюстрировал свой материал «Губернаторов распределяют по зонам риска» фотографией Михаила Игнатьева. При этом издание напоминает, что на заседании ЦИК 5 сентября глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что в 2020 году можно ожидать до 25 губернаторских кампаний.

Скриншот интернет страницы «Комерсанть» (kommersant.ru) Фото Михаила Игнатьева в новости «Комерсанта»

Всего, напомним, в 2020 году должны состояться 17 плановых выборов глав регионов.

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Кроме того, эксперты выявили мнимую популярность глав регионов в сети Instagram и число «мёртвых душ» у каждого. Глава Чувашии расположился в «золотой середине списка» с 30% фейковых подписчиков. И это средний показатель в целом по губернаторскому корпусу. Самое большое число «мёртвых душ» оказалось у главы Тувы Шолбана Кара-оола (63%). Далее следуют мэр Москвы Сергей Собянин (53%), глава Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров (50%). Самый «чистый» аккаунт принадлежит губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину — только 13% его аудитории являются ботами.

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И: Власти заменяют людей на ботов. А у ботов всё хорошо!

Как ранее сообщало ИА REGNUM, плановые выборы главы Чувашии состоятся в 2020 году, когда для Михаила Игнатьева закончится 10-летний срок пребывания в должности руководителя региона. В республике практически стартовала предвыборная кампания по смене главы Чувашии: в народе циркулируют неприятные для Михаила Игнатьева слухи и выводы о его внезапном и непозволительно длительном исчезновении, не говоря уже о том, какие разговоры идут в элитах и в его собственной администрации. Аппарат дрогнул, информационные вбросы участились, начался смотр-парад потенциальных кандидатов.

Часть первая. Боевая подруга Михаила Игнатьева

Часть вторая.Дорогой Леонид Ильич

Часть третья.Второй план Михаила Игнатьева

Часть четвёртая. Преданный Михаилу Игнатьеву

Часть пятая. Охотник за властью

Часть шестая. «Крёстный сын» Николая Федорова

Часть седьмая. Не политическая проститутка и ученик Федорова

Часть восьмая. Чувашия на старте выборов: подзабытый Владимир Владимирович

Часть девятая.Чувашия на старте выборов: особый статус оппозиции Аксакова

Часть десятая. Чувашия на старте выборов: технократ Алексея Дюмина и другие