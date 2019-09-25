25 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 13:29 — REGNUM Давно стали мемами сатирические истории, когда высокопоставленные чиновники вместо работы общаются с подчинёнными в соцсетях, собирая от них лайки, подписку и просмотры. Но даже этого административного ресурса, как оказалось, им мало, поэтому часть аудитории составляют искусственно созданные боты.

Шолбан Кара-оол Gov.tuva.ru

В России составили рейтинг губернаторов, за которых в Instagram больше всех голосуют боты. У десяти глав регионов эксперты насчитали более 40% ботов среди подписчиков в Instagram, свидетельствуют данные Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

В топ-10 лидеров по ботам вошли: глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%), мэр Москвы Сергей Собянин (53%), лидер Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров (50%), глава Кировской области Игорь Васильев (50%), руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (48%), губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (47%), лидер Кабардино-Балкарии Казбек Коков (42%), глава Дагестана Владимир Васильев (42%), губернатор Югры Наталья Комарова (42%) и глава Татарии Рустам Минниханов (41%).

Шолбан Кара-оол Gov.tuva.ru

К этому можно относиться как к невинной шалости. В социальных сетях блогеры нередко идут на хитрости, чтобы добиться различных виртуальных результатов и повысить свой статус. Никакого вреда они нанести этим не могут и, будучи разоблачены, вызывают разве что насмешку. То же самое можно было бы сказать и про наделённых властью людей, ведущих страницы в социальных сетях.

Но есть ключевое различие: чиновники стремятся подменить электронными процедурами и реальные механизмы власти. И уже частично сделали это. Так, правительство Московской области половину времени своего расширенного заседания, которое проводится раз в две недели, обсуждает данные портала «Добродел». Также в Подмосковье создали целый Центр управления регионом, первый в России.

Заседание правительства Московской области Mosreg.ru

Много внимания уделяет правительство Москвы порталу «Активный гражданин», где, в том числе, проходят электронные голосования по важным для горожан вопросам. Кстати, к их результатам уже возникали вопросы. Злые языки уже давно переименовали ресурс в «Фиктивный гражданин». Однако правы они или нет в своих подозрениях — судить не берёмся.

Большинство государственных услуг переводится в электронный вид. В этом есть немало плюсов, но есть и существенный недостаток: если раньше человек видел перед собой конкретного чиновника, другого человека, то теперь он имеет дело с компьютерной программой, алгоритмом. Он не может ни спросить с неё за бездействие, ни получить вразумительные объяснения.

Электронной может стать и вся система выборов в России. Первый эксперимент уже был проведён на выборах в Мосгордуму и даже стал поводом для скандала. Кроме того, что система дважды выходила из строя, результаты выборов «электронки» разнились с очным голосованием и они, как выяснилось, предопределили исход борьбы в одном из округов. Там оппозиционер уступил кандидату от власти с небольшим разрывом как раз благодаря голосам, полученным по новой системе. Конечно, умные и убедительные эксперты сразу же подобрали правдоподобное объяснение, почему так могло произойти. Но некоторый привкус остался.

Для принятия управленческих решений уже используются массивы данных, собираемых о людях государством, различные технологии, где применяется искусственный интеллект. За общественным порядком в городах следят нейросети, видеокамеры с функцией распознавания лиц.

Если высокопоставленные руководители прибегают (возможно, не самостоятельно, а через технические решения в команде) к хитрости, заменяя людей на ботов, в такой безобидной сфере, как ведение блога, что ждать нам, гражданам, когда будут решаться важные вопросы? Кто услышит нас, маленьких обычных людей, через хор ботов, лояльных любым самым бесчеловечным решениям власти?