Екатеринбург, 1 мая, 2019, 20:40 — ИА Регнум. В Свердловской области первомайские торжества объединили более 100 тысяч человек. Больше всего народу прошло по праздничным улицам в Екатеринбурге, из них самой массовой была колонна, которая объединила представителей «Единой России», профсоюзов, Общероссийского народного фронта и трудовых коллективов, учебных заведений, учащихся училища Олимпийского резерва. В «официальной» колонне прошли примерно 25 тысяч человек.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Растяжку несут сотрудники МЧС
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представители Уральского завода тяжёлого машиностроения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Идут на демонстрацию
Алексей Колчин ИА REGNUM
Идут на демонстрацию
Алексей Колчин ИА REGNUM
На праздник
Алексей Колчин ИА REGNUM
В Первомай
Алексей Колчин ИА REGNUM
А на улице снег
Алексей Колчин ИА REGNUM
Перед демонстрацией

Во главе встали первые лица города и области. Участники праздничного шествия дошли до площади 1905 года, где состоялся митинг. К собравшимся обратились губернатор области Евгений Куйвашев, депутат Госдумы и лидер свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и другие.

Алексей Колчин ИА REGNUM
С разноцветными шарами
Алексей Колчин ИА REGNUM
Трудовые коллективы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Трудовые коллективы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники

Евгений Куйвашев отметил с трибуны, что в 2019 году Свердловская область отмечает своё 85-летие. И к этому юбилею она подошла с позитивным настроем на будущее и хорошими результатами. По плечу и решение новых задач. Тех, которые тесно связаны с выполнением «майского» указа Владимира Путина, и национальных проектов, а также региональной программы «Пятилетка развития». Эти задачи ориентированы на качественное изменение жизни жителей Урала.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Участник оркестра
Алексей Колчин ИА REGNUM
Перед началом
Алексей Колчин ИА REGNUM
Оркестр
Алексей Колчин ИА REGNUM
На празднике

«При этом защита интересов и прав трудящихся, создание новых рабочих мест, рост производительности, улучшение условий и достойная оплата труда — это бесспорные приоритеты для органов власти всех уровней, бизнес-сообщества и профсоюзов», — сказал губернатор.