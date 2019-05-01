Екатеринбург, 1 мая, 2019, 20:40 — ИА Регнум. В Свердловской области первомайские торжества объединили более 100 тысяч человек. Больше всего народу прошло по праздничным улицам в Екатеринбурге, из них самой массовой была колонна, которая объединила представителей «Единой России», профсоюзов, Общероссийского народного фронта и трудовых коллективов, учебных заведений, учащихся училища Олимпийского резерва. В «официальной» колонне прошли примерно 25 тысяч человек.

Алексей Колчин ИА REGNUM Растяжку несут сотрудники МЧС

Алексей Колчин ИА REGNUM Представители Уральского завода тяжёлого машиностроения

Алексей Колчин ИА REGNUM Идут на демонстрацию

Алексей Колчин ИА REGNUM Идут на демонстрацию

Алексей Колчин ИА REGNUM На праздник

Алексей Колчин ИА REGNUM В Первомай

Алексей Колчин ИА REGNUM А на улице снег

Алексей Колчин ИА REGNUM Перед демонстрацией

Во главе встали первые лица города и области. Участники праздничного шествия дошли до площади 1905 года, где состоялся митинг. К собравшимся обратились губернатор области Евгений Куйвашев, депутат Госдумы и лидер свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и другие.

Алексей Колчин ИА REGNUM С разноцветными шарами

Алексей Колчин ИА REGNUM Трудовые коллективы

Алексей Колчин ИА REGNUM Трудовые коллективы

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники

Евгений Куйвашев отметил с трибуны, что в 2019 году Свердловская область отмечает своё 85-летие. И к этому юбилею она подошла с позитивным настроем на будущее и хорошими результатами. По плечу и решение новых задач. Тех, которые тесно связаны с выполнением «майского» указа Владимира Путина, и национальных проектов, а также региональной программы «Пятилетка развития». Эти задачи ориентированы на качественное изменение жизни жителей Урала.

Алексей Колчин ИА REGNUM Участник оркестра

Алексей Колчин ИА REGNUM Перед началом

Алексей Колчин ИА REGNUM Оркестр

Алексей Колчин ИА REGNUM На празднике

«При этом защита интересов и прав трудящихся, создание новых рабочих мест, рост производительности, улучшение условий и достойная оплата труда — это бесспорные приоритеты для органов власти всех уровней, бизнес-сообщества и профсоюзов», — сказал губернатор.