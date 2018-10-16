Владивосток, 16 октября, 2018, 05:34 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания утвердили дату повторных выборов губернатора Приморья. Жители края в очередной раз придут на избирательные участки 16 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru На выборах губернатора Приморского края

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Повторные выборы губернатора Приморья в соответствии с законодательством должны назначить на дату не позднее чем за три месяца со дня проведения голосования на основных выборах. Второй тур выборов главы региона, результаты которого были признанны недействительными, состоялся 16 сентября. На внеочередном заседании Законодательного собрания депутаты утвердили дату проведения выборов губернатора Приморья.

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В очередной, уже в третий раз в этом году, жители края попробуют избрать главу региона 16 декабря. Избирательная кампания пройдет в сокращенном варианте. Из-за сроков, установленных законодательством, избирательные действия сократили на треть.

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На повторные выборы губернатора Приморья из бюджета будет выделено более 291 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Приморского края состоялись в единый день голосования 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре числа голосов — 50% + 1. За врио главы региона, кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко проголосовали 46,56% избирателей. Кандидат от КПРФ, депутат Законодательного собрания края Андрей Ищенко набрал 24,63%. Второй тур на губернаторских выборах был поспешно назначен на 23 сентября. Отметим, что между первым и вторым туром выборов во Владивостоке проходил IV Восточный экономический форум, в котором принимали участие лидеры пяти государств. Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко выразил надежду, что на выборах губернатора края во втором туре всё будет в порядке.

«Знаю, что у вас второй тур предстоит. Всё, думаю, будет в порядке», — сказал Путин врио губернатора Тарасенко.

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Второй тур губернаторских выборов в крае завершился скандалом. Когда уже абсолютное большинство УИКов (95%) отчитались о результатах выборов, уверенную победу одерживал Андрей Ищенко, за него на тот момент проголосовали 51,24% (229 171 избиратель). Действующий глава региона Андрей Тарасенко смог набрать только 46,16% (206 454 голоса).

Но затем ситуация резко изменилась и кандидат от «Единой России» стал набирать голоса. К моменту обработки 99,16% протоколов УИКов Тарасенко лидировал с результатом 49,55% (253 200 голосов), а Ищенко проигрывал —48,06% (245 550 голосов). Утром 17 сентября Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку, собрав своих сторонников перед зданием администрации края. Когда на ситуацию обратил внимание федеральный центр, в том числе и ЦИК РФ, голодовка была прекращена.

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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова направила в Приморье специальную комиссию, по результатам работы которой краевому избиркому было рекомендовано признать результаты второго тура выборов губернатора недействительными. Памфилова заявила, что нарушения при подсчете голосов на выборах губернатора Приморья стали «ударом под дых».

Все материалы о нарушениях в процессе второго тура выборов губернатора в Приморье переданы в правоохранительные органы. Следственный комитет проводит проверки.

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По сути, проигравший с позором выборы врио губернатора Андрей Тарасенко ушёл в отставку. А новым врио главы Приморья и кандидатом на пост губернатора у главы государства попросился быть Олег Кожемяко, который на тот момент возглавлял Сахалинскую область. 26 сентября Владимир Путин назначил Кожемяко врио губернатора Приморья.

«Хотелось бы согласовать с вами возможность участия в выборах губернатора Приморского края», — сказал Кожемяко.

«Я вас правильно понял? Вы хотите принять участие в выборах главы Приморского края? Хорошо», — ответил Путин.

Первым решением, которое принял очередной временный губернатор Приморья, стала законодательная инициатива, позволяющая участвовать в выборах главы края кандидатам-самовыдвиженцам. Депутаты Законодательного собрания спешно утвердили эти изменения в избирательный кодекс. Олег Кожемяко пойдёт на выборы в качестве самовыдвиженца.

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