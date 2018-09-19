Выборы губернатора Приморья: всё хорошо — идём ко дну

Алексей Иванов, , 12:06 — REGNUM

Послевыборные страсти продолжают кипеть в Приморском крае: коммунисты проводят стихийные акции протеста, снова объявляют голодовку и предрекают революцию, единороссы заявляют о массовых нарушениях, подкупе и подвозе избирателей. В регион прибыли представители ЦИК РФ, которые должны провести тщательную проверку по всем поступившим жалобам и вынести своё решение. Окончательные итоги голосования во втором туре на выборах губернатора Приморья должны объявить не позднее 22 сентября. Однако председатель ЦИК Элла Памфилова уже рекомендовала признать выборы в Приморье недействительными.

«ЦИК рекомендует избирательной комиссии Приморья признать выборы губернатора недействительными», — заявила Элла Памфилова.

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Избирком Приморья, а вместе с ним и администрация Приморского края, руководителем которой продолжает оставаться врио губернатора Андрей Тарасенко, заявляли о массовых нарушениях в ходе голосования во втором туре на выборах главы региона со стороны кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

«Большинство жалоб — на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска, других городов и районов края. Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе. И поток их не прекращается», — сообщили на официальном сайте администрации Приморского края, не избирательной комиссии, а именно на сайте администрации.

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Довольно странно, что к этому послевыборному скандальному процессу так открыто власть подключила административный ресурс. А на главной странице сайта администрации Приморья разместили новость о том, что Андрей Тарасенко победил на выборах губернатора после подсчета 100% бюллетеней.

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Надо отметить, что сторонники Андрея Тарасенко начали заявлять о нарушениях избирательного законодательства во втором туре на выборах губернатора края к концу дня 16 сентября, а 17 и 18 сентября они просто завалили избирком жалобами. Основные претензии единороссов сводились к тому, что избирателей пытались подкупать неизвестные люди в пользу коммуниста Ищенко. Факты весьма спорные, которые не очень просто доказать. И надо отметить, что в скупке голосов избирателей в период проведения разнообразных избирательных кампаний в Приморье чаще всего засвечивались как раз сами представители «Единой России». Иногда их ловили за руку.

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Но сегодня ситуация иная — и единороссы, судя по всему, решили примерить подкуп на коммунистов. Нужно же хоть как-то прикрыть непрофессиональную кампанию своего кандидата, которая привела к тому, что буквально на ходу пришлось приписывать к результатам Тарасенко тысячи голосов.

«Отдельный разговор про штаб Тарасенко. По моему мнению, это не штаб, это сборище непрофессионалов и, похоже, мошенников и проходимцев», — прокомментировал избирательную кампанию Тарасенко директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев.

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У коммунистов, в отличие от единороссов, более веские и доказываемые аргументы по фактам нарушений. И главное из них — приписка голосов в пользу Тарасенко.

О массовых вбросах бюллетеней в пользу определенного кандидата сообщалось неоднократно на разного уровня выборах. Обычно к такому нарушению прибегают до составления и подписания итогового протокола участковой избирательной комиссии. То есть бюллетени в пользу одного из кандидатов должны попасть в урну до её вскрытия или в момент вскрытия и подсчета результатов. В Приморье же наглость и беспринципность единороссов дошла до того, что уже после того, как были посчитаны голоса, подведены итоги на участках, подписаны итоговые протоколы, а их заверенные копии переданы наблюдателям и представителям кандидатов, в систему ГАС «Выборы» вносились иные данные.

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И вот такой беспредел чинили в Уссурийске, где мэр Евгений Корж находится под уголовным преследование — уголовное дело в отношении него не закрыто, градоначальник — под подпиской о невыезде.

По большому счету, на дно врио губернатора, бывшего подводника Тарасенко, потянули сами единороссы Приморья, которые, судя по всему ещё не отучились жить в лихие 90-е.

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Интересно ещё и то, что единороссы, которые должны являться лидерами общественного мнения, в нынешней ситуации особо не выпячиваются на передний план, да и не особо активно они вели избирательную кампанию своего ставленника. Складывается ощущение, что межэлитный конфликт в регионе при Тарасенко не то, что продолжился, но и усилился, а единороссы как будто специально как минимум ничего не делали, для того чтобы врио главы региона сам ушёл на дно.

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Один из таких ярких примеров — руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании края, кстати, единственный среди депутатов миллиардер, Сергей Слепченко, секретарь Приморского регионального отделения партии Сергей Шуматов, вице-губернатор по внутренней политики Дмитрий Братыненко. Кстати, Тарасенко, придя в край в качестве врио губернатора, не «перетряс» региональный политсовет «Единой России», возможно, что в этом его ключевая ошибка. Собственно, все эти люди и привели подводника Тарасенко к такому результату на выборах. Понесут ли они ответственность и останутся ли на плаву?

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Коммунисты же в Приморье, несмотря на столь повышенное внимание к ситуации со стороны федерального центра, продолжали стихийные акции. Их кандидат Андрей Ищенко отказался от бессрочной голодовки и, наверное, сделал правильно, поскольку максимум внимания Москвы к ситуации в Приморье уже привлечен.

«Если Москва надеется, что пропихнет нам этого врио, то в Приморском крае начнется революция. Народ не избирал его», — заявил Андрей Ищенко.

Однако некоторые его сторонники не успокоились и продолжили привлекать внимание, наверное, уже не столько к ситуации, сколько лично к себе. Депутат Законодательного собрания Приморья Артём Самсонов закрылся в собственном автомобиле перед зданием администрации края и объявил голодовку «за честные выборы».

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В среду, 19 сентября, Элла Памфилова рекомендовала признать результаты выборов губернатора Приморья недействительными. Врио главы края Андрей Тарасенко заявил, что он в повторных выборах участвовать не будет. Наверное, это правильное и достойное уважения решение. Следующим кандидатам в губернаторы Приморья следует поучиться на ошибках Тарасенко и, прежде всего, принять во внимание партийное окружение, которое как видим может не то, что не помочь, но и наоборот навредить.

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И всё это произошло буквально через несколько дней, после того как в столице Приморья состоялся IV Восточный экономический форум, в котором приняли участие лидеры пяти стран. На форуме президент РФ Владимир Путин заявил о создании Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года. Глава государства неоднократно заявлял о стратегической значимости Дальнего Востока и особое внимание уделял в этом вопросе Приморскому краю. IV ВЭФ состоялся аккурат между первым и вторым туром выборов главы региона. А произошедшее в финале доказало полную несостоятельность региональной власти, нанесло непоправимый вред не только Приморью, всему Дальнему Востоку, но и государству.

Ситуация на выборах в Приморье, скандальный финал второго тура, действия региональных единороссов, мягко говоря, подставили президента Путина. Ведь встречаясь с Тарасенко на полях IV ВЭФ глава государства был уверен, что Тарасенко справился со строптивым регионом и навёл в нём хотя бы политический порядок.

«Знаю, что у вас второй тур предстоит. Всё, думаю, будет в порядке», — сказал Путин врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, к моменту, когда были обработаны 95% протоколов участковых избирательных комиссий во втором туре на выборах губернатора Приморья, кандидат от КПРФ, депутат Законодательного собрания Андрей Ищенко одерживал уверенную победу, за него на тот момент проголосовали 51,24% (229 171 избиратель). Действующий глава региона Андрей Тарасенко смог набрать только 46,16% (206 454 голоса). Но затем ситуация резко изменилась, и кандидат от «Единой России» стал резко набирать голоса. К моменту обработки 99,16% протоколов УИКов Тарасенко лидировал с результатом 49,55% (253 200 голосов), а Ищенко уже проигрывал — 48,06% (245 550 голосов).

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