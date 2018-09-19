Памфилова: нарушения на выборах в Приморье — удар под дых

Москва, , 15:15 — REGNUM Обидной для ЦИК назвала ситуацию с выборами главы Приморья глава ведомства Элла Памфилова. Нарушения при подсчете голосов стали «ударом под дых», заявила журналистам Памфилова 19 сентября.

По её словам, ЦИК была проделана огромная работа, направленная на чистоту и прозрачность выборов. И вдруг — такой удар под дых, и вся работа перечеркнута, сказала она.

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Памфилова заключила, что нарушения не позволяют установить подлинную волю избирателей в Приморском крае, их голоса потеряны. В связи с этим принято решение рекомендовать региональной избирательной комссии признать итоги выборов недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября во втором туре выборов главы Приморья соперничали Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко. Перевес голосов оказался на стороне Тарасенко, однако ЦИК заявил о серьезных нарушениях, допущенных на выборах. В числе таковых вбросы бюллетеней, подкуп избирателей и манипуляции с данными в протоколах подсчета голосов.

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