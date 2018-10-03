В Приморье на выборы губернатора могут идти самовыдвиженцы

Владивосток, , 10:54 — REGNUM В Приморском крае на выборы губернатора теперь могут идти самовыдвиженцы. Поправки в региональный избирательный кодекс в среду, 3 октября, приняты на заседании Законодательного собрания края в трёх чтениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На внеочередном заседании ЗС ПК внесли изменения в Избирательный кодекс Приморского края. Депутаты, рассмотрев поправки, предложенные избирательной комиссией Приморского края несколько дней назад, приняли их сразу в трёх чтениях.

Нововведение предусматривает, что кандидат на пост губернатора Приморья может быть выдвинут не только избирательным объединением, но и в порядке самовыдвижения. Ранее Избирательный кодекс такой возможности не предоставлял.

«Такая возможность для региональных выборов предусмотрена федеральным законодательством. Так, частью 2 ст. 32 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» определено, что непосредственно выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением. Самовыдвижение кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ может предусматриваться законом субъекта РФ», — прокомментировали в Законодательном собрании Приморского края принятые поправки.

Для регистрации кандидата — самовыдвиженца на пост губернатора Приморского края необходимо собрать подписи в количестве 0,5% от общего количества избирателей, зарегистрированных в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко можно пойти на выборы как самовыдвиженец.

Выборы губернатора в Приморье проходили в два тура — 9 и 23 сентября 2018 года. В первый раз лидеры гонки Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко не набрали положенных 50% + 1, во втором туре итоги выборов были отменены по рекомендации ЦИК РФ в связи с большим количеством нарушений.

Новые выборы губернатора Приморья пройдут в декабре 2018 года.