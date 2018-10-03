Отставка Веркеенко огромный минус для Кожемяко: съели, уволили, заставили?

Владивосток, , 06:40 — REGNUM Неожиданная отставка главы Владивостока Виталия Веркеенко, о которой он заявил 2 октября на своих официальных страницах в соцсетях, безусловно отразится на выборах губернатора Приморского края, которые должны состояться в декабре, такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал ведущий политолог Дальнего Востока, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев.

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«Поступок Виталия Веркеенко лучше всех может объяснить только он сам. Со стороны, я бы сказал, что есть как минимум два варианта: либо это проявление банальной человеческой слабости, «мол устал, ухожу», либо нежелание работать в сложившейся непростой политической ситуации, чтобы не стать пешкой в чужой игре. Об остальных вариантах нет смысла рассуждать, их может быть много», — считает Юрий Коломейцев.

Стало известно, что в среду, 3 октября, Виталий Веркеенко вышел на работу. А врио губернатора Олег Кожемяко лично приехал в мэрию и встретился с пока ещё главой Владивостока.

«Государственная или муниципальная служба предусматривает выдержанность, прежде всего заботу о людях — город большой, более 620 тысяч человек здесь проживают только официально. Потрясения нам не нужны», — сказал на встрече врио губернатора.

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Итогом прошедшей встречи стала отставка первого заместителя главы Владивостока Алексея Литвинова. Как стало известно, Веркеенко не знал о визите Кожемяко в мэрию. Глава города объявил выговор своему первому заму, который тут же написал заявление об увольнении. Источники сообщают, что заявление Литвинова Веркеенко подписал. Таким образом, Владивосток накануне выборов и отопительного сезона может быть полностью обезглавлен. И это очень большой минус для назначенного президентом РФ Владимиро Путиным на должность врио Олега Кожемяко.

«Отставка мэра столицы региона, тем более поданная в публичном пространстве вот в таком виде, это огромный минус для врио губернатора. Краевой центр обезглавлен, четких объяснений почему это произошло нет, люди пытаются догадываться сами, работает воображение и работает на негатив: «съели», «уволили», «заставили» и т.д. В следствии чего, Веркеенко становится «мучеником», а любая действующая власть, даже если она не причём «врагом».

В ближайшее время мы поймём, что будет дальше и в том числе сможем сделать более точные прогнозы на декабрьские выборы, ведь мэр Владивостока сейчас может стать камнем преткновения. Владивосток крупнейший город региона и скоро зима», — прокомментировал политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Виталий Веркеенко заявил о своей отставке.

«Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации… С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку. Честь имею. Веркеенко», — написал глава города на своих страницах в соцсетях.

Врио губернатора Олега Кожемяко удивило подобное заявление мэра столицы Приморья.

«У меня абсолютно ровное отношение к главе города, я ещё толком не успел познакомиться и планировал только в ближайшее время выехать в город и обсудить с ним главные задачи. Посмотреть с ним, как работают, чем живёт город, чем можно помочь. Для меня это странно, если это серьезное заявление. Вообще в органах муниципальной власти, краевого уровня такие вещи так не делаются», — сказал Олег Кожемяко.

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Отметим, что Виталий Веркеенко в декабре 2017 года стал первым мэром Владивостока избранным по новой конкурсной системе. Пройдя отбор комиссии, в котором участвовали более полусотни кандидатов, его кандидатура, а также Алексея Литвинова были представлены на голосование депутатам городской Думы, которые единогласно поддержали Веркеенко.

Олег Кожемяко был назначен на пост врио губернатора Приморья 26 сентября указом президента РФ после провальных выборов главы края. Предыдущий врио Андрей Тарасенко не смог одержать уверенную победу в первом туре выборов 9 сентября. А второй тур завершился скандалами, голодовками, многочисленными заявлениями о вбросах, подкупе избирателей. В итоге ЦИК РФ рекомендовала краевому избиркому признать выборы недействительными.

Очередные, досрочные выборы губернатора Приморья состоятся в декабре.