Ищенко: Прямо сейчас в Приморском крае безвластье

Москва, , 12:45 — REGNUM Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко заявил о безвластии в регионе, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

«Прямо сейчас в Приморском крае безвластье. Врио Тарасенко, который понимает, что он на выборы не пойдет, он отпустил вожжи, департаменты в Приморском крае не работают, а у нас месяц назад прошло два тайфуна, у народа элементарно смыло огороды, в пяти-шести территориях Приморья людям зимой есть нечего. Нету дров, нету угля. Ситуация острая, как и год назад была, надо контролировать закупку и доставку мазута в край», — сказал Ищенко в ходе заседания круглого стола в Госдуме, напомнив, что в 2017 году край чуть не замерз.

«На сегодня в целом в Приморье народ сильно возмущен тем, что был избран губернатор, результаты отменены, и сейчас нам говорят, что 16 или 23 декабря — в среду решит заксобрание Приморского края — будет заново проводиться единый день голосования в Приморском крае, и обойдется это бюджету в 200 млн рублей. Извините, в Приморском крае у некоторых людей пенсия составляет 9 тыс. — 9,5 тыс. рублей», — заявил политик.