Путин поддержал желание главы Сахалина идти в губернаторы Приморья

Ново-Огарево, Московская область, , 19:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен назначить губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко на пост исполняющего обязанности главы Приморского края. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня, 26 сентября, во время рабочей встречи с Кожемяко в Ново-Огарево.

Кожемяко приехал докладывать российскому лидеру о промежуточных итогах своей работы на посту губернатора Сахалинской области. В время разговора с президентом Кожемяко сказал, что хотел бы принять участие в выборах губернатора Приморского края.

«Хотелось бы согласовать с вами возможность участия в выборах губернатора Приморского края», — сказал губернатор Сахалинской области.

«Я вас правильно понял? Вы хотите принять участие в выборах главы Приморского края? Хорошо», — ответил Путин.

Российский лидер отметил, что если Кожемяко хочет попробовать свои силы с большим объемом работы, а Приморский край — это существенно больший объем работы, чем Сахалинская область, то Путин не против этого.

«Я не возражаю, пожалуйста», — сказал президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае прошли аж два тура губернаторских выборов. Первый — в единый день голосования 9 сентября. В первом туре больше всего голосов набрал кандидат от «Единой России» — Андрей Тарасенко. Однако он не смог набрать достаточного числа голосов до победы в первом туре.

Во втором туре разгорелся скандал. После обработки 96% бюллетеней Андрей Тарасенко проигрывал кандидату от КПРФ около пяти процентов, но в последний момент неожиданно вышел в лидеры. Второй тур сопровождался многочисленными нарушениями, акциями протеста и обвинениями обоих кандидатов в адрес друг друга. В итоге результаты выборов были отменены.

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