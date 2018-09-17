Как Тарасенко делали губернатором Приморья

Алексей Иванов, , 11:58 — REGNUM

Второй тур голосования на выборах губернатора Приморья 16 сентября проходил довольно спокойно. Только ближе к вечеру в краевой избирком начали поступать всевозможные жалобы, часть из которых передали в правоохранительные органы. Явка в воскресенье, 16 сентября, также не вызывала особых вопросов. От часу к часу она увеличивалась и немногим превышала предыдущий тур выборов, который состоялся в единый день голосования 9 сентября. Но что интересно: если верить опубликованным избиркомом данным, тысячи жителей некоторых городов края в последние два часа, отведенные на голосование на выборах губернатора, буквально рванули на свои избирательные участки. Удивляет такая активность в принципе неактивного на выборах региона. На этих самых участках явка достигла 80%, а победу с огромным разрывом одержал кандидат от «Единой России», врио главы региона Андрей Тарасенко. Сторонники второго кандидата, от КПРФ, депутата Законодательного собрания Андрея Ищенко уверены, что это не активность избирателей, а фальсификация результатов выборов. В одном из крупнейших городов Приморья процессом руководил мэр, судьба которого во многом зависит от исхода выборов губернатора.

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К моменту, когда были обработаны 95% протоколов участковых избирательных комиссий, кандидата от КПРФ, депутата Законодательного Собрания Андрея Ищенко уже стали поздравлять с победой на выборах губернатора. Хотя к вечеру 16 сентября довольно резко стала распространяться информация от сторонников второго кандидата, Андрея Тарасенко о том, что в пользу Ищенко подвозили избирателей, скупали голоса и вели незаконную агитацию. А 17 сентября штаб Тарасенко и вовсе заявил, что в пользу Ищенко были скуплены 24 тыс. голосов, на что было потрачено более 40 млн рублей. Удивительная сила арифметики, откуда только известны такие точные цифры. Как показывает практика всевозможных предыдущих выборных кампаний, именно на кандидатов от «Единой России» чаще всего жаловались по фактам подкупа избирателей. А одного из них даже удалось поймать за руку. В сентябре 2016 года на выборах депутатов Законодательного собрания в сеть просочилась видеозапись, на которой видно, как депутат думы Владивостока от «Единой России» Зинаида Ким платит молодым людям по 500 рублей, чтобы те шли голосовать по фальшивым удостоверениям. Изначально Ким утверждала, что это не она заснята на видео. Весной 2017 года факт возбуждения уголовного дела о фальсификации на выборах был подтверждён следствием. В числе обвиняемых — сотрудница избиркома Елена Футина.

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Так вот, когда уже абсолютное большинство УИКов (95%) отчитались о результатах выборов, уверенную победу одерживал Андрей Ищенко, за него на тот момент проголосовали 51,24% (229 171 избиратель). Действующий глава региона Андрей Тарасенко смог набрать только 46,16% (206 454 голоса). Но затем, как по велению волшебной палочки, ситуация резко изменилась и кандидат от «Единой России» стал набирать голоса, догнал и перегнал своего соперника. К моменту обработки 99,16% протоколов УИКов Тарасенко лидирует с результатом 49,55% (253 200 голосов), а Ищенко уже проигрывает — 48,06% (245 550 голосов). Оказывается, что именно в этот момент нешуточные страсти кипели в некоторых городах края, где буквально велась борьба за каждый голос избирателя, хотя время уже было к утру 17 сентября…

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Обратимся к явке. Как уже говорилось, в течение дня 16 сентября она не многим отличалась от единого дня голосования 9 сентября и в принципе не вызывала вопросов. Неактивное традиционно Приморье неактивно голосовало во втором туре выборов губернатора:

Время Явка 9 сентября Явка 16 сентября 10:00 4,90% 5,08% 12:00 12,63% 13,54% 15:00 21,37% 23,31% 18:00 26,57% 29,15% 20:00 30,24% 35,44%

Особенно интересна итоговая явка. Представители избиркома заявили, что на 20:00 16 сентября в выборах приняли участие 35,44% избирателей. То есть за два часа явка увеличилась всего примерно на 6%. В разрезе края цифра незначительная, но если посмотреть один из приморских городов, видно что тысячи избирателей в последние часы голосования рванули на участки.

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Итак, один из крупнейших городов Приморья — Уссурийск:

Время Явка 9 сентября Явка 16 сентября 18:00 30,77% (43 043) 32,37% (45 153) 20:00 35,28% (49 364) 53,13% (74 119)

Таким образом видно, что 16 сентября в последние два часа голосования до закрытия участков на них массово рванули жители Уссурийска. С 18:00 до 20:00 участки посетили сразу 28 966 человек. Небывалый наплыв избирателей. Или не наплыв?

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Как сообщил депутат Законодательного собрания Приморского края Анатолий Долгачев, наблюдатели от кандидата Андрея Ищенко после подведения итогов голосования 16 сентября на избирательных участках получили протоколы с подписью и печатью, а уже 17 сентября в систему ГАС-выборы были введены совершенно иные данные, отличающиеся от первоначальных в разы.

«Мы находимся сейчас в помещениях территориальной избирательной комиссии, но никого из членов ТИК здесь нет. Хотя, они должны здесь быть. Ведь итоговое заседание ТИК не прошло, итоговый протокол они не приняли. Здание ТИК до этого было забаррикадировано полицейскими, их было около 100 человек. Никого не пускали. В это время как раз и шла фальсификация — Тарасенко прибавляли просто по 1−1,5 тыс. голосов. Интересно, что всем процессом руководил глава Уссурийска Евгений Корж, который находится под уголовным преследованием, понимая, что, если он не отработает этот заказ, его ждут нары», — рассказал депутат.

В июле 2017 года глава приморского города Уссурийск Евгений Корж, который вместе с вице-губернатором Евгением Вишняковым был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, был отпущен под подписку о невыезде. Уголовное дело не прекращено.

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Протоколы, которые были получены на избирательных участках при подведении итогов голосования представителями кандидата Ищенко, имеются в распоряжении редакции ИА REGNUM.

Итак, УИК № 2801. Согласно протоколу, который получили представители КПРФ в 20:54 по местному времени 16 сентября, здесь за кандидата Ищенко проголосовал 161 человек, за Тарасенко — 668. Всего в выборах здесь приняли участие 839 избирателей.

На сайте избиркома в таблице предварительных итогов голосования на УИК № 2801 указаны совершенно иные результаты: за Ищенко здесь проголосовали 59 избирателей, а за Тарасенко — 1 900! Всего приняли участие 1961 человек. Таким образом, явка здесь составила 80,5%.

УИК № 2863. По первоначальному протоколу — Ищенко набрал на этом участке 281 голос, Тарасенко 218. Всего здесь приняли участие в голосовании 508 человек.

На сайте избиркома по УИК № 2863 опубликованы следующие данные: за Ищенко проголосовали 68 человек, за Тарасенко 1392!

Еще один пример — УИК № 2818. Ищенко здесь набрал по изначальным протоколам 239 голосов, Тарасенко — 579. Всего на этом участке проголосовали 824 избирателя.

На сайте избиркома в систему ГАС-выборы по УИК № 2818 внесены следующие данные: за Ищенко проголосовали 456 человек, за Тарасенко — 1879! Всего на этом участке в выборах приняли участие 2340 избирателей.

И таких фактов несовпадения результатов голосования с данными, внесенными в систему ГАС-выборы, много, и не только по Уссурийску.

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Кандидат Андрей Ищенко намерен добиваться справедливости и доказать, что второй тур на выборах губернатора Приморья сфальсифицирован в пользу кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова уже заявила о том, что подсчет голосов в Приморье тщательно изучат.

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