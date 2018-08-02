Луганск, 2 августа, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) согласовали 100 проектов распоряжений о выдаче в аренду государственных земельных участков, сообщает 2 августа «Луганский информационный центр».

Винсент Ван Гог. Огороженное поле и восход солнца. 18899

Согласно сообщению, распоряжения подписывались с апреля по июль 2018 года. Большинство арендаторов (87%) взяли землю для сельскохозяйственной деятельности. В правительстве ЛНР ожидают, что ежегодно аренда земель будет приносить государству 3,5 млн рублей.

Напомним, государственный комитет по земельным отношениям ЛНР ранее сформировал реестр невостребованных земель, которые могут быть переданы в аренду.