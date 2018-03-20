Москва, 20 марта, 2018, 07:57 — ИА Регнум. В феврале 2018 года в России автомобили китайских брендов решили приобрести 2349 покупателей, по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года продажи увеличились на 17%, об этом 19 марта сообщило агентство «Автостат».

(сс) Dima Alexeev Lifan X60

Аналитики отмечают, что продажи новых китайских машин в России растут уже на протяжении последних десяти месяцев.

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Издание также указывает на то, что в озвученную цифру входят автомобили из сегмента легкого коммерческого транспорта.

Первое место в списке занимает Lifan, доля компании на рынке — более 50%, всего в феврале было продано 1123 автомобиля этой марки. Стоит отметить, что по сравнению с февралём 2017 года продажи упали на 3%.

Второе место занял бренд Chery с показателем 428 ед. (рост продаж — 29%). Третье — Zotye, автомобили этой компании приобрели 166 покупателей (рост продаж — в 3,9 раза).

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В ТОП-10 также вошли: Haval (155 ед, рост продаж — 29%, DFM (113 ед.; продажи выросли в 2,8 раза), Geely (113 ед.; продажи упали на 25%), FAW (106 ед.; продажи выросли в 7,6 раз), Changan (103 ед.; падение — 6%), Foton (26 ед.; рост в 8,7 раза), Brilliance (12 ед.; падение 14%). Hawtai заняла 11-е место (4 ед.; падение — 60%).

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в 2017 году в России было продано 31 тыс. 905 автомобилей китайского производства. Это на 4% больше, чем в 2016-м. Лидером в рейтинге продаж среди брендов стал Lifan (16 тыс. 964 ед.).