В Литве – шпионские страсти, в США – борьба за помощь России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 2 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Хоть и противник, но… директор ЦРУ призвал сенат США не мешать контактам с Россией;
- Инцидент в школе: в Лос-Анджелесе школьница открыла стрельбу по одноклассникам;
- И не такое посоветует: МВФ призвал не повышать украинцам зарплату;
- Квалифицирован как теракт: здание минобороны ДНР обстреляли, рядом обнаружено взрывное устройство;
- Шпионский скандал: передачу в РФ открытой информации Литва приравняла к шпионажу;
- Старт дан: на Ростовской АЭС запущен энергоблок №4.