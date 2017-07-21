Казань, 21 июля, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Неделя в Татарии началась с одного из самых ожидаемых событий — первого собрания кредиторов банкрота «Татфондбанк». Не остался без внимание и отказ Верховного суда РТ поменять меру пресечения водителю автобуса, в ДТП которого под Заинском погибли 14 человек. В сфере экономики много разговоров вызвало совещание по итогам исполнения бюджета за первое полугодие 2017 года. Особенно взволновало общественность заявление о спаде собираемости одного из основных налогов республики — налоге на прибыль предприятий. Достаточно тихо прошёл ирано-татарстанский форум. Почти не заметили СМИ и «оплошность» Росприроднадзора, по ошибке разославшего участникам общественного совета проект заключения заседания по мусоросжигательным заводам накануне самого заседания. Зато конец недели был богат на события: ЦБ РФ отозвал лицензию у казанского банка «Спурт», а заместителя главного судебного пристава Татарии отправили под домашний арест.

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Банки, которые «лопнули»

17 июля, несмотря на просьбы вкладчиков перенести на более поздний срок, состоялось первое собрание кредиторов обанкроченного «Татфондбанка». Основным событием мероприятия стало создание комитета кредиторов. Вместо 11 участников в него вошли лишь пятеро. Среди них — председатель региональной общественной организации «Союз пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка» Александра Юманова, представитель госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), представитель от Федеральной налоговой службы, юрист из «Татнефти» и физлицо — представитель крупного кредитора, не озвученного в рамках собрания.

Начать выплаты вкладчикам пообещали к концу сентября, а озвучить полную стоимость активов банка в середине сентября. На начало июля конкурсный управляющий получил от потенциальных кредиторов более 16 тыс. заявлений на сумму почти 524 млрд рублей. К моменту проведения собрания в реестр были включены чуть больше 10 тыс. из них. Реестр планируется закрыть 31 июля, потому список кредиторов может пополниться.

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Заместитель директора департамента сопровождения ликвидационных процедур АСВ Андрей Кортиков, которого процитировало издание «БИЗНЕС Online», рассказал, что на требования налоговой службы приходится 41% от чуть более 100 млрд рублей. «На АСВ, которое представляет интересы санируемых и ликвидируемых банков, приходится 20,5% от суммы требований, а ещё примерно 4% требований у Центробанка. Таким образом, на три этих организации приходится 65,5% от всей суммы требований», — процитировало Кортикова издание.

В банковской сфере на этой неделе это было не единственное яркое событие. 21 июля ЦБ РФ сообщил об отзыве лицензии ПАО АКБ «Спурт». Отзыв лицензии и прекращение деятельности регулятор объяснил неисполнением федеральных законов и снижением собственных средств банка ниже минимального значения. В своём сообщении ЦБ РФ сослался на то, что после проверки финансового состояния банка, проведённой госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», был сделан вывод о полной утрате собственного капитала АКБ «Спурт». Упомянул регулятор и о том, что значительная часть кредитного портфеля банка была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое.

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Здесь многие СМИ сходятся во мнении, что речь идёт о проекте строительства завода метилхлорсиланов и продуктов их переработки, под который было создано АО «КЗСК-Силикон». Последнее на 22,6% принадлежит АО «Казанский завод синтетического каучука», в число аффилированных лиц которого входит председатель правления ПАО АКБ «Спурт» Евгения Даурова и ряд руководящих сотрудников банка. Из сообщений казанских изданий известно, что ПАО АКБ «Спурт» выдавал кредиты двум заводам и их общая сумма в районе 8 млрд рублей.

«До последнего времени сохранялась надежда, что банку удастся выжить. Акционеры вели переговоры с потенциальным инвестором в лице «Ростеха» о продаже КЗСК и КЗСК-Силикона. В случае успешной сделки, ВЭБ готов был возобновить финансирование стройки и долги проектов Даутовой перед «Спуртом» из мёртвых могли бы превратиться во вполне качественные, с хорошей перспективой возврата», — пишет «БИЗНЕС Online».

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Аресты недели

18 июля защита 56-летнего водителя «огненного» рейса попыталась обжаловать решение Приволжского районного суда Казани об его аресте до 2 сентября. Адвокаты ссылались на то, что основанием для подобной меры пресечения стал только общественный резонанс. Кроме того, они объясняли просьбу необходимостью продолжения лечения, которое не может оказываться в условиях СИЗО. Судья рассмотрел жалобу, но оставил решение районного суда без изменения.

Напомним, трагедия с пассажирским автобусом «Неоплан», следовавшим по маршруту Самара — Ижевск, произошла в ночь на 2 июля в 9 км от Заинска. В ДТП погибли 14 человек. Среди них были жители Набережных Челнов, Менделеевска, Заинска и Ижевска, а также семья, возвращавшаяся домой из Самары.

Ранения получили ещё 15 человек. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 29 человек.

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Заместителю главного судебного пристава Татарии Сергея Плющему «повезло» больше. 21 июля Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения лишь частично — отправилего под арест, но под домашний. Он продлится до 15 сентября. Ходатайство заявлено в рамках расследования двух уголовных дел по ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Они были возбуждены по результатам прокурорской проверки, проведённой после вывоза архивов исполнительных производств в Советском районном отделе судебных приставов Казани. С 2012 по 2016 год старшим судебным приставом этого района был Сергей Плющий.

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Экологи «ошиблись»

Небольшой скандал, связанный со строительством мусоросжигающих заводов, в том числе одного в Казани, случился накануне заседания общественного совета при Росприроднадзоре. Проект заключения по результатам ещё не состоявшегося на тот момент заседания по ошибке был разослан его участникам. В нём ведомство отобразило свою позицию.

«Слухи о вреде мусоросжигания (термического обезвреживания отходов) рождаются из-за недостатка у населения информации. Именно мусоросжигание является действенным выходом, который опробован мировой практикой, доказан как экологически безопасный и позволяет решить проблему, чтобы не допустить мусорного кризиса в связи с разрастающимися территориями свалок», — цитирует эту позицию издание «Idel. Реалии».

В комментариях «Коммерсанту» ведомство уточнило что документ «не предназначался для рассылки и потому не содержит официальной информации».

Напомним, в середине июня были определены компании, которые построят мусоросжигательные заводы в Казани и Подмосковье. Четыре московских проекта переданы ООО «Альтернативная генерирующая компания-1» (ООО «АГК-1»), а казанский — ООО «Альтернативная генерирующая компания-2» (ООО «АГК-2»). По информации из ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала компаний оформлены за ООО «РТ-Инвест Финанс». ООО «АГК-2» зарегистрировано в Москве 26 мая 2016 года, ООО «АГК-1» — 7 июня 2016 года.

Согласно итоговой информации по отбору, начать поставку заявленных мощностей альтернативная тепловая электростанция «Казань» должна 1 декабря 2022 года. Стартовая стоимость проекта в Казани — 30 млрд рублей.

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Экономические тревоги

На республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов были озвучены тревожные для наполняемости бюджета Татарии вести.

«По данным Министерства финансов РТ, около 500 крупных промышленных предприятий уже снизили платежи по налогу на прибыль, в первом полугодии это порядка 7,8 млрд рублей, — заявил глава региона Рустам Минниханов на совещании, — В третьем квартале по ряду компаний ожидается дальнейшее снижение платежей».

Читайте также: Предприятия Татарии снизили платежи по налогу на прибыль на 7,8 млрд рублейВ свою очередь Минфин Татарии совместно с другими ведомствами и предприятиями-налогоплательщиками пообещал провести тщательный анализ возможных причин снижения налога на прибыль.

«28 июля — срок сдачи отчётов налогоплательщиками за первое полугодие текущего года. Для дальнейшей работы на основе фактических результатов нам, совместно с налоговыми органами, Министерством экономики, отраслевыми министерствами, предприятиями, необходимо сделать тщательный анализ возможных причин снижения налога на прибыль», — заявил в своём докладе министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

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