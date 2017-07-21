Страховщики «Чулпан-Жизнь» взыскали с банка «Спурт» почти 15 млн рублей

Казань, , 10:51 — REGNUM

Решением Арбитражного суда Татарии 21 июля были удовлетворены требования местной страховой компании о взыскании почти 15 млн рублей с ПАО АКБ «Спурт», у которого в этот день ЦБ РФ отозвал лицензию. Кроме того, за две недели до этого суд расторг договор вклада ЗАО «Институт аэрокосмического приборостроения» на сумму чуть более 10,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Иск ООО Страховая компания «Чулпан-Жизнь» из Альметьевска был подан 4 мая 2017 года. Сумма, которую компания требовала взыскать с собственного вклада в банке «Спурт», составила 14 743 299,27 рубля. Иск был удовлетворён полностью 21 июля. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Отметим, единственным учредителем ООО Страховая компания «Чулпан-Жизнь» является АО Страховая компания «Чулпан», в состав акционеров которого входят ПАО «Татнефть», Банк «Девон-Кредит», АО «Татех», АО «Татойлгаз» и группа физических лиц.

Напомним, приказом Банка России от 21 июля 2017 года у АКБ «Спурт» из Казани отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Отзыв лицензии и прекращение деятельности ЦБ РФ обосновал неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и значением всех нормативов достаточности собственных средств ниже 2%. Кроме того, у банка размер собственных средств снизился ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату регистрации кредитной организации.

Управлять ПАО АКБ «Спурт» до назначения конкурсного управляющего в рамках ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или до назначения ликвидатора в рамках ФЗ «О банках и банковской деятельности» будет временная администрация. На момент публикации в базе арбитражных судов страны иска о банкротстве ПАО АКБ «Спурт» не было. Между тем процедуру финансового оздоровления с привлечением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» и кредиторов банка ЦБ РФ признал экономически нецелесообразной «ввиду крайне низкого качества активов, величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание неспособность кредитной организации обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов».

«Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — сообщает регулятор, уточняя, что при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски.

Проведя обследование финансового состояния банка, временный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», пришёл к выводу о полной утрате собственного капитала АКБ «Спурт».

"Сложившаяся ситуация является следствием низкой диверсификации активов кредитной организации — значительная часть кредитного портфеля АКБ «Спурт» (ПАО) была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое», — уточнено в сообщении регулятора.

По информации ЦБ РФ, в списке лиц, под контролем или значительным влиянием которых находится АКБ «Спурт», — Европейский банк реконструкции и развития с долей 28,25%, ООО «Газ-маркет» с долей 19,84%. Единственным участником последнего является председатель правления ПАО АКБ «Спурт» Евгения Даутова, личная доля которой в банке равна 10,16%. Также в списке крупных аффилированных лиц банка — ООО «Бистэль» с долей 10%, ООО «Газ-трейд» с долей 8,44% и ПАО «Нижнекамскнефтехим», имеющий долю 5,05%.

Отметим, банк фигурирует в кредитных делах крупной строительной корпорации «ФОН», на сегодня находящейся в одной из стадий банкротства. 9 октября 2008 года банк выдал ЗАО «ФОН» кредит, обеспечением по которому выступило имущество компании. 23 декабря 2011 года между ЗАО «ФОН» и «дочерней» ООО «ФОН-Ривьера» был заключён договор, где в залог передавался участок площадью 2 тыс. 107 кв. м на улице Чистопольская, 83, в Казани и трёхэтажное здание ЖЭУ на нём. Последнее уже выступало обеспечением по кредитному договору, заключённому с ПАО «АКБ «Спурт». На тот момент задолженность перед банком уже превысила 269,5 млн рублей.

Напомним, директору строительного холдинга «ФОН» Анатолию Ливаде вменяется то, что, сговорившись с группой лиц, в числе которых руководитель ООО «ФОН-Ривьера», он похитил более 2 млрд рублей. Деньги передавались горожанами за покупку квартир в строящихся домах в Казани и Набережных Челнах. До 13 августа Ливада проведёт в СИЗО, а следствие по делу продолжается. По информации следственных органов, в числе пострадавших от действий Ливады и группы — порядка 3,2 тыс. дольщиков.

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Кроме того, председатель правления ПАО АКБ «Спурт» Евгения Даурова и ряд руководящих сотрудников банка находятся в числе аффилированных лиц АО «Казанский завод синтетического каучука». Последний является совладельцем 22,6% неудачного проекта по строительству единственного для всего СНГ химического завода. Под его строительство, которое так и не было закончено, в 2010 году создано АО «КЗСК-Силикон», находящееся сейчас в стадии банкротства. Из сообщений казанских изданий известно, что ПАО АКБ «Спурт» выдавал кредиты двум заводам и их общая сумма в районе 8 млрд рублей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, казанский банк «Спурт» с 13 марта 2017 года ограничил выдачу наличных физическим лицам, чему предшествовало появление в соцсетях сообщений о проблемах с ликвидностью у кредитной организации. В конце апреля в АКБ «Спурт» Центробанк РФ ввёл временную администрацию. Госкорпорация должна была управлять компанией до конца октября. С 12 мая вкладчики могли получить выплаты по страховке. 28 июля у банка закончился мораторий на удовлетворение требований кредиторов, введённый ЦБ РФ 28 апреля 2017 года.

АКБ «Спурт» с начала июля закрыл два дополнительных офиса в Казани. С 4 июля прекратил работу дополнительный офис «Жилстройкредит» АКБ «Спурт» на улице Декабристов, 104. А с 5 июля завершил свою работу допофис «Дербышки» на улице Мира, 32. Также с 25 мая АКБ «Спурт» закрыл дополнительный офис №1 Нижнекамского филиала в промзоне ПАО «Нижнекамснефтехим», здание А-12.

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ПАО АКБ «Спурт Банк» был создан в декабре 1992 года для работы с предприятиями малого и среднего бизнеса. В 1998 году крупнейшим акционером банка стал ЗАО «Татгазинвест» — региональный оператор ОАО «Газпром». Позднее в круг акционеров вошли ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Казанский завод синтетического каучука». В мае 2007 года в состав акционеров «Спурта» вошел Европейский банк реконструкции и развития — его доля составляет 28,25%.

Согласно годовой финансовой отчётности банка, на начало 2017 года банк не входил в состав каких-либо банковских групп. Уставный капитал банка на 1 января 2017 года был 1 млрд рублей.

На начало июля 2017 года АКБ «Спурт Банк» по величине активов занимал 183-е место в банковской системе РФ. Кроме Татарии у него были офисы в Йошкар-Оле, Волжске, Ижевске и Уфе.

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