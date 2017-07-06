Девять кредиторов за 20 дней: дело недостроенного завода в Казани

Казань, , 15:14 — REGNUM Список кредиторов АО «КЗСК-Силикон», созданного в Казани для строительства уникального для всего СНГ химического завода, растёт. 5 июля Арбитражный суд Татарии в рамках дела о банкротстве признал обоснованными ходатайства от трёх компаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Финансовые претензии к «дочке» АО «Казанский завод синтетического каучука» выставили ОАО «Татэлектромонтаж» из Казани, ООО «Торговый дом «Нефтехиммаш» Красный Октябрь» из Нижнего Новгорода и ООО «Строительный монтажный поезд-38» из Москвы. Их ходатайства суд принял к производству и рассмотрит в ближайшее время. На очереди рассмотрение обоснованности ходатайства казанской ООО «АстраКлимат». Ранее на включение в реестр кредиторов АО «КЗСК-Силикон» ходатайства подали пять компаний. Одной из них — ООО «Метар Инжиниринг», выступившей истцом, ответчик задолжал более 41 млн рублей.

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Помимо этого, ООО «Торговый Дом «Планета» из Набережных Челнов пытается взыскать с АО «КЗСК-Силикон» 33,79 млн рублей долга и пени. Дело будет рассмотрено судом 27 июля.

А на 26 июля назначено заседание по рассмотрению иска генподрядчика ООО «СтройГрупп СК», принимавшего участие в строительстве производственного комплекса метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Компания потребовала расторжения госконтракта.

Подробности: Подрядчик расторгает госконтракт: банкротство химпредприятия из Казани

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «КЗСК-Силикон» было создано в 2010 году на базе АО «Казанский завод синтетического каучука» для строительства производственного комплекса метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Поддержку проекту оказали правительства РФ и республики. В октябре 2013 года компанией было получено разрешение на строительство завода — первого подобного для СНГ.

Проект должны были реализовать на территории АО «Казанский завод синтетического каучука» и сдать в эксплуатацию в конце 2015 года. Его стоимость оценивалась в 9,8 млрд рублей, из которых 8 млрд рублей по кредиту на 12 лет выделил Внешэкономбанк. Ещё 800 млн рублей в рамках федеральных программ добавили из бюджета страны, а 1,65 млрд рублей — вложения самого предприятия. В срок завод построен не был из-за удорожания проекта и последующего недостатка финансирования.

В октябре 2016 года Минэкономразвития РФ предложило включить 48,95% акций АО «КЗСК-Силикон» в план приватизации на 2017−2019 годы. Правительство РФ постановлением от 8 февраля 2017 года утвердило эту инициативу.

Согласно информации из базы юрлиц, 22,6% данной компании принадлежит АО «Казанский завод синтетического каучука». В числе аффилированных лиц последнего — председатель правления ПАО Банк «Спурт» Евгения Даурова и ряд руководящих сотрудников банка.

Из сообщений казанских изданий известно, что банк выдавал кредиты двум заводам и их общая сумма в районе 8 млрд рублей.

Добавим, с 28 апреля 2017 года банк из-за проблем с финансовой устойчивостью находится под временным управлением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Срок управления — шесть месяцев.

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