В Казани замглавы УФСПП отправили под домашний арест

Казань, , 11:28 — REGNUM

Советский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения и отправил под домашний арест заместителя главного судебного пристава Татарии Сергея Плющего. Слушание прошло 21 июля, сообщают татарские СМИ.

Арест продлится до 15 сентября. Ходатайство заявлено в рамках расследования двух уголовных дел по ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Они были возбуждены по результатам прокурорской проверки, проведённой после вывоза архивов исполнительных производств в Советском районном отделе судебных приставов Казани. С 2012 по 2016 года старшим судебным приставом этого района был Сергей Плющий.

По информации с официального сайта Управления ФССП по РТ, Сергей Плющий является заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарии с 2 декабря 2016 года. Он родился 30 мая 1997 года в селе Пановка Пестречинского района республики. По образованию — юрист, в 2009 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. С 1999 по 2000 год Плющий работал стажёром на должности милиционера-водителя группы обеспечения отдела милиции «60 квартал» Ново-Савиновского РУВД Казани. С 2000 по 2003 год трудился в Управлении по конвоированию Управления исполнения наказаний Минюста РФ по РТ.

В УФССП РФ по РТ работает с 2003 года.