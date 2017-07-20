В Татарии проанализируют причины спада собираемости по налогам

Казань, , 09:46 — REGNUM

Минфин Татарии совместно с другими ведомствами и предприятиями-налогоплательщиками планирует провести тщательный анализ возможных причин снижения налога на прибыль. Об этом в своём докладе сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

«Анализ платежей крупных организаций, обеспечивающих поступления 60% налога на прибыль, показывает, что сумма налога по ним выросла на 3,1 млрд рублей или на 13%. Несмотря на имеющуюся положительную динамику мобилизации налога на прибыль в первом полугодии, информация крупных компаний свидетельствует об ожидаемом снижении по ним налога в третьем квартале на 1,2 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года, — заявил министр. — 28 июля — срок сдачи отчётов налогоплательщиками за первое полугодие текущего года. Для дальнейшей работы на основе фактических результатов нам, совместно с налоговыми органами, Министерством экономики, отраслевыми министерствами, предприятиями, необходимо сделать тщательный анализ возможных причин снижения налога на прибыль».

Он также уточнил, что темп собираемости по другому основному источнику дохода бюджета, налогу на доходы физических лиц, относительно такого же периода 2016 года снизился на три процентных пункта. Всего за первое полугодие по этому налогу поступило в консолидированный бюджет республики 31,8 млрд рублей.

«В большинстве муниципальных образований динамика по налогу носит поступательный характер. Несмотря на это, в десяти районах темп роста налога за первое полугодие не достиг запланированного уровня. Я обращаюсь к районам и городам, имеющим отставание от плановых назначений, о необходимости усилить работу межведомственных комиссий по сбору налогов и обеспечить поступление запланированных объёмов НДФЛ», — заявил в своём докладе министр финансов Татарии, отметив, что и по земельному налогу в некоторых муниципалитетах допущено снижение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля итоги первого полугодия и задачи на оставшийся период 2017 года обсудили на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов.

За первое полугодие 2017 года в консолидированный бюджет РТ, включая налоговые и неналоговые доходы, поступило 119 млрд. рублей. С учётом федеральных средств доходная часть консолидированного бюджета составила 130,5 млрд рублей. По данным Минфина РТ, с начала года около 500 предприятий уже снизили платежи по налогу на прибыль на сумму около 7,8 млрд рублей.

На совещании отмечалось, что бюджет РТ по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 98,6 млрд рублей. Собственные доходы местных бюджетов мобилизованы в сумме 20,4 млрд рублей.

Налог на прибыль поступил в бюджет РТ в сумме 44,9 млрд рублей. Налог на доходы физических лиц — в сумме 31,8 млрд рублей. Земельный налог — в сумме 3,8 млрд рублей, что на 7% выше поступлений прошлого года.

Налоги на совокупный доход мобилизованы в консолидированный бюджет в сумме 4,8 млрд рублей, что выше уровня прошлого года.

Из федерального бюджета за 1 полугодие 2017 года поступило 11 млрд рублей, или 41%, при годовом плане 27 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета РТ составили 128,8 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета произведены в сумме 110,6 млрд рублей. Межбюджетные трансферты местным бюджетам выделены своевременно в объёме 19,5 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов доходы бюджета Татарии утверждены в размере 178 млрд рублей, а расходы — 185,6 млрд рублей. Дефицит составит 7,56 млрд рублей.