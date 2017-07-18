Выплаты начнут в конце сентября: итоги собрания кредиторов «Татфондбанка»

Казань, , 15:25 — REGNUM

Выплаты кредиторам ПАО «Татфондбанк» начнут не раньше конца сентября, а полную стоимость активов банка-банкрота озвучат в середине сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила участник инициативной группы вкладчиков Анна Браун.

Эта информация прозвучала на первом собрании кредиторов банка. Важным вопросом мероприятия, прошедшего 17 июля в Казани, стало создание комитета кредиторов. Его состав решено было ограничить пятью участниками, хотя были варианты расширить до 11. В его состав вошли председатель региональной общественной организации «Союз пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка» Александра Юманова, представитель госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», представитель от Федеральной налоговой службы, юрист из «Татнефти» и физлицо — представитель крупного кредитора, не озвученного в рамках собрания.

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На начало июля конкурсный управляющий получил от потенциальных кредиторов более 16 тыс. заявлений на сумму почти 524 млрд рублей. К моменту проведения собрания в реестр были включены чуть больше 10 тыс. из них. Реестр планируется закрыть 31 июля, потому список кредиторов может пополниться. Всего в собрании приняли участие порядка 650 человек.

Согласно информации, озвученной на собрании, балансовая стоимость активов банка составляет почти 215 млрд рублей. Кредитный портфель банкрота равен 115,6 млрд рублей, и почти 26 млрд рублей переданы в доверительное управление. На сегодня конкурсный управляющий также ведёт работу по возврату средств, проведённых по сомнительным сделкам. Уже подано порядка 50 исков.

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Напомним, ранее проведённая в «Татфондбанке» инвентаризация выявила недостачу, превышающую 40,9 млрд рублей. Конкурсный управляющий назвал среди причин отсутствие оригиналов подтверждающих документов. Порядка 65% — это расчёты по заключённым хозяйственным договорам и договорам цессии, незавершённые расчёты. Неподтверждённая задолженность по кредитам составляет порядка 15% от общего итога недостачи. Ещё 20% — это неподтверждённая задолженность по учтённым на балансе ценным бумагам. Из 316,138 млн рублей на корреспондентских счетах «Татфондбанка» в других банках к середине июля имеется только 242,43 млн рублей.

Балансовая стоимость имущества ПАО «Татфондбанк» составляет 221,439 млн рублей.

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Напомним, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Экс-глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

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По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В конце июня стало известно, что при расследовании уголовного дела в отношении Роберта Мусина были выявлены новые эпизоды. 12 июля Приволжский районный суд Казани продлил Мусину срок содержания в СИЗО до середины октября.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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