Предприятия Татарии снизили платежи по налогу на прибыль на 7,8 млрд рублей

Казань, , 10:33 — REGNUM

19 июля итоги первого полугодия и задачи на оставшийся период 2017 года обсудили на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов. В нём принял участие глава региона Рустам Минниханов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

За первое полугодие 2017 года в консолидированный бюджет РТ, включая налоговые и неналоговые доходы, поступило 119 млрд. рублей. С учетом федеральных средств доходная часть консолидированного бюджета составила 130,5 млрд рублей, сообщил Минниханов.

По его словам, основные макроэкономические показатели республики демонстрируют неплохую динамику, и за 5 месяцев текущего года рост валового регионального продукта (ВРП) составил 4%, индекс промышленного производства — 3,4%, объем строительных работ примерно соответствует уровню прошлого года. Оборот розничной торговли вырос за этот период на 2,3%.

«Основные макроэкономические показатели республики показывают неплохую динамику. Основная задача сейчас — сохранить достигнутую положительную динамику, реализовать все резервы для дальнейшего роста экономики и поступлений в бюджет, обеспечить эффективную деятельность предприятий», — заявил Минниханов на открытии совещания, уточнив, что, по данным Минфина РТ, с начала года около 500 предприятий уже снизили платежи по налогу на прибыль на сумму около 7,8 млрд рублей.

«В третьем квартале по ряду компаний ожидается дальнейшее снижение платежей, — отметил глава региона. — Значительным резервом остается налоговая задолженность перед бюджетом, она составляет 8,3 млрд рублей с ростом к началу года на 121 млн рублей. Это — зона ответственности налоговых органов, службы судебных приставов, муниципалитетов, органов МВД, прокуратуры».

В части расходов, по мнению Рустама Минниханова, необходимо продолжить работу, направленную на формирование оптимальной сети госучреждений всех типов, повышение эффективности функционирования, совершенствование механизмов финансирования учреждений по нормативному принципу. В использовании федеральных средств всем министерствам и ведомствам нужно организовать работу с федеральными органам по ежеквартальному привлечению необходимых объемов финансирования и обеспечения их освоения в полном объеме.

Неиспользованные средства по итогам каждого квартала возвращаются в федеральный бюджет, напомнил глава республики, и обратился к Минфину РТ с просьбой строго контролировать этот вопрос.

На совещании отмечалось, что бюджет РТ по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 98,6 млрд рублей. Собственные доходы местных бюджетов мобилизованы в сумме 20,4 млрд рублей.

Налог на прибыль поступил в бюджет РТ в сумме 44,9 млрд рублей. Налог на доходы физических лиц — в сумме 31,8 млрд рублей. Земельный налог — в сумме 3,8 млрд рублей, что на 7% выше поступлений прошлого года.

Налоги на совокупный доход мобилизованы в консолидированный бюджет в сумме 4,8 млрд рублей, что выше уровня прошлого года.

Из федерального бюджета за 1 полугодие 2017 года поступило 11 млрд рублей, или 41%, при годовом плане 27 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета РТ составили 128,8 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета произведены в сумме 110,6 млрд рублей. Межбюджетные трансферты местным бюджетам выделены своевременно в объеме в общей сумме 19,5 млрд рублей.

В завершение совещания состоялось награждение министра финансов РТ Радика Гайзатуллина медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов доходы бюджета Татарии утверждены в размере 178 млрд рублей, а расходы — 85,6 млрд рублей. Дефицит составит 7,56 млрд рублей.

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Кабинет министров республики предложил с 1 января 2018 года снизить нагрузку для ряда категорий компаний, уплачивающих налог на имущество. В связи с принятием данных мер недобор регионального бюджета превысит 490 млн рублей.

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