Казань стала площадкой для татарстано-иранского делового форума

Казань, , 15:38 — REGNUM

За 2016 год товарооборот между Ираном и Татарией вырос в 1,6 раза. Об этом в рамках татарстано-иранского делового форума, прошедшего 19 июля в Казани, рассказал глава республики Рустам Минниханов.

«Наша республика заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества с иранскими компаниями. Надеемся, в ходе сегодняшних встреч деловые круги обменяются передовым опытом, обсудят имеющиеся бизнес-планы, откроют новые направления для взаимодействия», — заявил Минниханов, открывая мероприятие.

Напомним, с 1996 года между правительствами Татарии и Ирана действует Меморандум о торговом сотрудничестве.

«В прошлом году товарооборот между Россией и Ираном вырос на 70%. Правительства и деловые круги двух стран прикладывают усилия по развитию контактов в различных сферах. Со своей стороны Татарстан готов активно участвовать в данных процессах на региональном уровне», — добавил Рустам Минниханов, предложив в качестве одной из сфер сотрудничества науку и образование.

Глава региона также напомнил, что несколько вузов республики уже имеют связи и проводят студенческие обмены.

Перед началом форума министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов рассказал участникам об ИТ-потенциала региона. Он рассказал гостям о развитии технологий в целом и отдельно остановился на предоставлении государственных услуг населению в электронном виде.

«Татарстан занимает первое место в стране по оказанию услуг в электронном виде (медицина, образование, оплата коммунальных услуг, оплата налоговых платежей, штрафов и пр.) и третье после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству интернет-пользователей», — заявил Шайхутдинов.

19 июля также был подписан меморандум с делегацией иранской провинции Хорасан-Резави, которую в документе представил губернатор провинции Али Реза Рашидиян. Делегация пробудет в Казани до 20 июля.

Представители провинции уже высказали интерес к туристической сфере региона. Они предложили предпринять совместные шаги по увеличению туристического потока между республикой и провинцией Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта 2017 года президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран приветствует российские инвестиции в газовую и нефтяную отрасли. 28 марта состоялись переговоры господина Рухани и президента РФ Владимира Путина. На них стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе совместную реализацию крупных проектов в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры.

Читайте также: Президент Ирана: Сотрудничество с Россией будет расширено