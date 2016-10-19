Хабаровск, 19 октября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. До окончания строительства важнейшей автотрассы от Свободного порта Ванино до Лидоги осталось 6 километров. Новые, самые сложные участки, протяженностью 21 километр, введены в эксплуатацию накануне дня рождения Хабаровского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Christopher Sessums Автомобильная трасса

Сложные климатические условия в зоне пролегания трассы заставили строителей применить особые строительные смеси, повышающие устойчивость асфальтобетонного покрытия к резким перепадам температур.

«Особенностью этих участков является то, что они пролегают в сложнопересеченной местности, в пойме реки Гобилли. Для того, чтобы проложить трассу в сложнейших условиях таежного рельефа, в предгорьях Сихотэ-Алинского хребта, мы построили 11 мостовых переходов, отсыпали 1,6 миллиона кубометра грунта, провели большое количество буровзрывных работ. На некоторых участках дорожное полотно приходилось поднимать на высоту более 20 метров», — рассказал генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» Федор Глушков.

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Построят не только дорогу, но и сопутствующую инфраструктуру.

«Полностью обустройство трассы завершится в 2017 году. До конца текущего года будут заасфальтированы оставшиеся 6 километров. После этого сразу начнем оборудовать трассу устойчивой сотовой связью, построим придорожные кафе, пункты сервиса и автозаправочные станции. Эта дорога имеет большое значение для Хабаровского края, в первую очередь — для Свободного порта Ванино, который является одной из ключевых точек роста. Магистраль открывает новые возможности для реализации инвестиционных проектов, привлечения резидентов, увеличения грузооборота и развития пассажирских перевозок», — заявил СМИ Вячеслав Шпорт.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство автотрассы Ванино — Лидога ведется с середины 90-х годов прошлого века. Финансирует строительство федеральный бюджет. Трасса является важнейшей частью международного евроазиатского транспортного коридора Транссиб, обеспечивающего связь Юга и Востока Хабаровского края с федеральными трассами Хабаровск — Чита и Хабаровск — Владивосток. Ванино — Лидога имеет важное значение для развития Сахалинской области — по ней на паромную переправу Ванино — Холмск следуют большегрузные фуры с товарами для островитян.