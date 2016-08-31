Вильнюс, 31 августа, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Председатель Рабочей партии Литвы Валентинас Мазуронис убежден, что, несмотря на то, что прокуратура, Служба по общественным закупкам и другие учреждения из лучших побуждений стараются выяснить обстоятельства покупки «золотых поварешек», эти учреждения нанесли престижу армии огромный вред, сообщили ИА REGNUM в Сейме Литвы.

pixabay.com Кастрюли

«Очевидно, что Министерство обороны и армия поступили неправильно, купив слишком дорогие приборы. Виновные должны быть выяснены, наказаны, а Министерство обороны должно предпринять действия, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем. Сегодня во время беседы с главой армии я убедился в том, что слишком высокие цены были замечены сразу, закупка была остановлена и были предприняты другие действия. Я не вижу основания не доверять командиру армии Йонасу Витаутасу Жукасу», — утверждает Мазуронис.

«Прокуратура, Служба по общественным закупкам и, возможно, другие учреждения, 2 года знали об этой закупке. То начинали, то закрывали расследование и, по сути, молчали, но перед выборами решили как следует бабахнуть? Лично мне это попахивает политиканством», — уверен председатель Рабочей партии.

Мазуронис считает, что армии был нанесен непропорционально большой ущерб, и для того, чтобы восстановить ее репутацию, понадобиться очень много времени. «Даже агенты вражеских стран не могли бы нанести такой удар по доверию общества к армии, как наши учреждения. Трудно поверить в то, что учреждения, молчавшие на протяжении 2 лет, только сейчас стали обсуждать эту тему. Очевидно, что политически кому-то это выгодно, но такие вещи очень опасны и вызывают угрозу для Литовского государства. Если для кого-то выборы и дискредитация нынешних правящих партий важнее Литовского государства, простите, но это уже не смешно», — прокомментировал Мазуронис сложившуюся ситуацию.

«Если я ошибаюсь, если это всего лишь совпадения, пусть ответственные учреждения это отрицают, но в то же самое время пусть в следующий раз подумают, как их действия повлияют на государство и какой вред они могут нанести. Подозрительные ситуации надо расследовать, с коррупцией необходимо бороться, коррумпированные чиновники и политики должны наказываться строже, чем сейчас. Несомненно, покупка посуды по цене, завышенной в 8 раз — это издевательство над государством, и ответственные лица должны взять на себя ответственность и должны быть наказаны, но лица, расследующие такие вещи, должны помнить, что есть и другие методы, которые не понижали бы уровень доверия к государству, не дискредитировали бы армию, не отпугивали бы иностранных инвесторов и не наносили бы вред бизнесу и жителям нашей страны», — сказал Мазуронис.

Напомним, в Литве разразился скандал вокруг покупки кухонных инструментов за стоимость, которая превышает в восемь раз рыночную цену.

Читайте также: Армия Литвы закупила «золотые» кухонные приборы

«Дискредитирована идея, что Литва должна больше тратить на оборону»

Минобороны Литвы оправдалось за покупку «золотых» кухонных инструментов

«Это издевательство над жителями Литвы и самим государством»

»Мы не защитимся «золотыми» кастрюлями от агрессии России»

Правящие в Литве не выдержали: Президент, посмотрите на себя

«Министр обороны Литвы должен подать в отставку за ложь дискредитацию армии»

Командующего армией Литвы вызвали в парламент из-за «золотых» кастрюль

Генпрокуратура Литвы возобновила расследование странных закупок Минобороны

В Литве предлагают проверить все конкурсные закупки Минобороны

В Литве готовят вотум недоверия министру обороны

Глава Сейма Литвы не уверена, что нужно наращивать финансирование армии