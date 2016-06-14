Пекин, 14 июня, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Министерство торговли КНР опубликовало список продукции, запрещенной к экспорту в Северную Корею, поскольку она может применяться для создания оружия массового поражения, сообщает Reuters.

Prince Roy Граница между КНР и КНДР

Данный список продукции двойного назначения, то есть такой, которая может использоваться как в гражданских целях, так и в военных, появился, после того как МАГАТЭ заявило о том, что Пхеньян, по всей видимости, возобновил работу на фабрике по производству плутония из отработанного топлива в Йонбене.

Напомним, санкции против Пхеньяна были введены после того, как Северная Корея провела четвертое испытание ядерного оружия, которое состоялось в январе 2016 года. Одним из авторов пакета ограничительных мер стал и Китай, давний партнер КНДР.