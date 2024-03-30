Красногорск, 31 марта, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Во многих российских городах прошли акции в память о более чем 140 жертвах теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». К стихийным мемориалам жители несли цветы и мягкие игрушки, волонтёры создавали композиции из свечей, сообщили региональные власти.

ИА Регнум

В Сочи в памятной акции приняли участие около 200 человек. На площади Южного мола из свечей горожане и гости выложили огненную картину в виде улетающих в небо журавлей.

В Краснодаре свечи зажгли на поклонном кресте напротив храма Александра Невского, в Нижнем Новгороде мероприятия прошли на площади Минина и Пожарского, возле памятника Валерию Чкалову. В Екатеринбурге зажгли свечи памяти около скульптуры ангела Иоанно-Предтеченского собора.

В Оренбурге на месте стихийного мемориала у стелы «Ангел мира» горожане выложили из свечей надпись «Оренбург скорбит 22.03.24». После минуты молчания к стеле возложили цветы, игрушки и бумажных журавлей.

Жители Якутска принесли цветы и свечи к мемориалу на площади Победы. Глава Якутии Айсен Николаев в это время находился с рабочей поездкой в Москве. Он возложил цветы в Красногорске к мемориалу у здания «Крокус Сити Холла». В своём Telegram-канале Николаев написал, что якутяне разделяют боль утраты вместе с родными и близкими погибших. Глава Якутии призвал россиян объединиться и стать единым целым.

Памятные мероприятия прошли также в новых российских регионах.

Руководитель херсонского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Лемякин рассказал ТАСС, что жителей Херсонской области ежедневно обстреливают украинские боевики, но отказаться от участия в акции «Журавлики» и не почтить память погибших минутой молчания они не могли. Жители ДНР обклеили окна своих домов бумажными журавликами. В Донецке цветы возложили около стелы «Россия», у театра кукол установили арт-объект, все желающие смогли прикрепить на него белую ленту. Ребята из Светлодарского учебно-воспитательного комплекса зажгли свечи памяти.

Акции провели также в Волновахе, Дебальцево, Тельманово, Торезе и в других городах республики.

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковном Красногорске 30 марта в траурных мероприятиях возле «Крокус Сити Холла» приняли участие представители общественных организаций, волонтёры и все желающие. Люди почтили память погибших и зажгли составленные из свечей фигуры журавлей. Также в память о погибших в «Крокусе» провели концерт симфонического оркестра. Музыканты под руководством дирижёра Валерия Гергиева сыграли отрывок из произведения «Ромео и Джульетты» композитора Сергея Прокофьева. С первыми аккордами начался проливной дождь, но никто не ушёл с концерта. Перед выступлением музыкантов объявляли минуту молчания. На стену «Крокус Сити Холла» вывели проекцию с фотографиями всех жертв теракта. В ходе мероприятия истории своего спасения рассказали посетители «Крокуса». Днём у здания провели поминальную службу. Жители и гости региона продолжают нести цветы к стихийному мемориалу.

Дети, попавшие под колёса машины террористов после теракта у «Крокус Сити Холла», выздоравливают. Об этом рассказал 30 марта их отец во время акции в память о жертвах трагедии.

От рук террористов погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Также пострадал 551 человек.