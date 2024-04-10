Красногорск, 10 апреля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Стихийный мемориал у «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, к которому продолжают приходить люди, регулярно приводится в порядок. Об этом сообщила 10 апреля пресс-служба девелоперской компании Crocus Group.

Crocus Group

«Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» остаётся действующим», — отметили в компании.

После атаки на концертный зал прошло 20 дней, но люди по-прежнему приходят к «Крокус Сити Холлу», чтобы выразить свои соболезнования, возложить цветы и почтить память погибших. Сотрудники Crocus Group сделали это 10 апреля, говорится в сообщении.

В компании добавили, что доступ к мемориалу открыт в любое время, его своевременно приводят в порядок.

Как передавало ИА Регнум, ранее появились сообщения о ликвидации стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла». Позже выяснилось, что мемориал передвинули на несколько метров и убрали с площадки сгнившие цветы. Предположительно, мемориал будет действовать до 40 дней с даты трагедии.

Вечером 22 марта группа вооружённых людей ворвалась в концертный зал перед началом концерта. Террористы стали стрелять по людям, а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей, пострадали не менее 550 человек.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к нации, подчеркнул, что это была не просто тщательно спланированная атака, а подготовленное и организованное массовое убийство мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.