Москва, 30 марта, 2024, 17:25 — ИА Регнум. В траурной церемонии у подмосковного «Крокус Сити Холла» приняли участие более 130 дипмиссий, сообщили 30 марта в МИД России.

Известия/Павел Волков

«В акции приняли участие главы и сотрудники более чем 130 дипломатических миссий (свыше 250 человек)», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что российская сторона признательна представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» на развлекательный центр была совершена атака террористов.

По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека. После нападения правоохранители задержали 12 человек, которых позже суд арестовал в качестве обвиняемых в организации теракта.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.