Москва, 10 апреля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Появившаяся в Сети информация о том, что стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» был якобы ликвидирован, не соответствует действительности. Фотографии, на которых видно, что цветы и игрушки, оставленные у «Крокуса» в память о погибших, просто перенесли, появились 10 апреля в Сети.

Соцсети

Как пишут Telegam-каналы, мемориал передвинули и убрали оттуда сгнившие цветы.

Сам стихийный мемориал будет, по предварительным данным, сохранён до 40 дней с даты трагедии.

Ранее 10 апреля ряд СМИ сообщил, что стихийный мемориал возле «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, куда люди приносили цветы в память о погибших при теракте, якобы был разобран.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых людей ворвалась в концертный зал перед началом концерта. Террористы стали стрелять по людям, а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей, пострадали не менее 550 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В СКР сообщили о получении доказательств связи террористов с украинскими националистами.

В российском МИД сообщили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России. Москва потребовала от Киева выдать всех, кто причастен к этим атакам.