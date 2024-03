Сергей Строителев

Автор

Документальный фотограф из Санкт-Петербурга. Родился в 1985 году в Ленинграде. Учился на Факультете Фотокорреспондентов им. Ю.А.Гальперина 2012-2014. Главными темами исследований являются проблемы современного общества, такие как социальная дискриминация, проблемы миграции, насилие на почве расовой ненависти, смертельные заболевания, которые фотограф пытается исследовать с помощью различных визуальных языков. Работает в России и Азии, сотрудничая с различными НКО, в числе которых Red Cross, Doctors of the World и изданиями, в числе которых National Geographic, Вокруг Света, Lenta.ru, Bird in Flight, Такие Дела, Meduza, Vice. Автор курса «Фотография без стереотипов» в академии «Фотографика» в Санкт-Петербурге. Лауреат различных международных и российских конкурсов, в том числе, победитель Istanbul Photo Awards 2018 в категории Daily Life Story, победитель фотоконкурса Debuts 2018, организованного Doc! Photo Magazine, обладатель гранта Luis Valtuena Humanitarian Photography Award 2016 от организации Врачи Мира за серию «Дом Света» о Санкт-Петербургском Детском Хосписе, лауреат конкурсов Стенина, Ефремова, Золотое Перо, Молодые Фотографы России и тд.