Велорикшы — старейшая профессия, зародившаяся в Японии в XVII веке, а оттуда распространившаяся по всему миру, включая страны Европы. Удивительно, что спустя три века в странах Юго-Восточной Азии велорикши все так же популярны и многочисленны, особенно это касается Индии, где в крупных городах вроде Дели их тысячи. Возможно, это связано с тем, что жителей очень много и мало кто передвигается пешком — приходится обслуживать десятки человек в день.

Сергей Строителев ИА REGNUM Велорикши

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикши в Дели ждут своих клиентов

Сергей Строителев ИА REGNUM Дели

Сергей Строителев ИА REGNUM Дели

За рикшами мне очень нравилось наблюдать со стороны, но я пользовался их услугами лишь несколько раз. Однажды в Дели я загрузился в тележку велорикши, по весу уступающему мне килограмм на 50. Путь лежал в горку, и я увидел, насколько мучительной была эта поездка для моего водителя, я вылез и дал побольше чаевых. С тех пор я избегаю поездок, однако, если не меня, то кого-то они всё же должны катать, иначе не будет денег.

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикши используют рекламные баннеры для украшения своих железных коней

Сергей Строителев ИА REGNUM Улицы Дели

Сергей Строителев ИА REGNUM Дели

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикша везет клиента

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикша

Сергей Строителев ИА REGNUM Дели

С первого взгляда кажется, что работа велорикши самая обычная, более того, очень изнуряющая и даже грязная. Но чем больше я смотрел на этих людей, тем больше я убеждался, что это не совсем так. Особенно мне нравилось смотреть на них поздним вечером, когда меняется освещение. Эти люди, будто застрявшие в каком-то неизвестном времени, как будто их достали прямо из того самого XVII века, обретают образ мифических персонажей с приходом темноты.

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикши занимаются извозом и в очень преклонном возрасте, несмотря на большие нагрузки

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикши слушают музыку

Сергей Строителев ИА REGNUM Дели

Сергей Строителев ИА REGNUM Дели

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикши используют свободное время, чтобы передохнуть и восстановить силы

Есть некоторые маршруты, по которым двигаются рикши, — на окраинах их совсем мало, но зато их тьма в центре города, где кипит торговля, а также есть туристы, которых можно провозить за большие деньги и которые часто оставляют на чай. Для сравнения, поездка для местного в две станции метро стоит 15−20 рупий, у иностранца они просят 50−100, а потом еще требуют на чай или пытаются не дать сдачи. Понять их можно — у таких мужчин обычно большая семья, которую надо кормить. И даже 5 рупий сверху никогда не бывают лишними.

Сергей Строителев ИА REGNUM Некоторые повозки очень ветхие. Но никто не обращает на это внимание

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикша везет клиента по вечернему Дели

Сергей Строителев ИА REGNUM Дороги Дели

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикша перекусывает в паузе между заездами. Рацион рикши скромен — это рис с похлебкой

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикши, как и все жители Индии, очень религиозны. Некоторые из них используют религиозные атрибуты как обереги. В данном случае это маска бога Ханумана

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикша отдыхает после изнурительного заказа

Дополнительный заработок у рикш тоже имеется: они являются перевозчиками наркотиков или торгуют ими и курят сами. Особенно по вечерам, в конце рабочего дня, их глаза блестят в темноте, а в переулках слышен громогласный смех или брань. В черной ночи зажигаются огоньки, как факелы: рикши курят. В это время к ним лучше не подходить, они уже достаточно одурманены и могут быть агрессивны.

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикша курит

Сергей Строителев ИА REGNUM Улицы Дели

Сергей Строителев ИА REGNUM Вечерами рикши рубятся в карты на парковке около центрального рынка

Стоянок рикш по центру очень много — такие места определены дорожной полицией и мафией. Рикши ждут там клиентов на выходе с центрального рынка и паркуются вечером. Мир, в котором живут эти мужчины, — это параллельный мир со своими правилами. Наверное, это относится к любому закрытому комьюнити. Допустим, если молодой рикша приехал из деревни работать в столице, ему никогда не разрешат встать в потоковом месте. Сначала ему надо пообщаться со старшими, с теми, кто является главным по этому району. Обычно это мафия, которая крышует своих курьеров-рикш. Только спустя какое-то время, когда молодой рикша вызовет доверие, — ему разрешат работать в более выгодных местах, самым денежным из которых, конечно же, является железнодорожный вокзал и продуктовый рынок в мусульманском районе.

Сергей Строителев ИА REGNUM Рекламный баннер на рикше

Сергей Строителев ИА REGNUM Джама Масджид — главная мечеть Дели

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикша несется сквозь тьму

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикши отдыхают

Сергей Строителев ИА REGNUM Замок не позволяет ворам увезти велосипед. Если не позаботиться о безопасности, то можно лишиться повозки

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикши иногда перевозят грузы, хотя и делают это нехотя

Сергей Строителев ИА REGNUM Данный рикша вместо баннера решил написать на повозке свое имя

Сергей Строителев ИА REGNUM Улицы Дели

Идеальный рикша — это поджарый мужчина, легкий и худой. Что касается возраста, то в Индии рикшами работают и мужчины за 60, все-таки улицы и постоянная нагрузка неплохо закаляют. Почему-то мне показалось, что эта профессия поглощает, засасывает, и если ты однажды пришел сюда, то это становится твоим призванием на всю жизнь. Все старые рикши трудятся на «вертолете» всю свою жизнь, лет с 16. А их прокуренные морщинистые лица напоминают трещины в асфальте или городские дороги.

Несмотря на тяжкий труд и необходимость крутиться, мужчины не унывают, в основном сохраняя свой нрав и характер и какую-то дикую улыбку. Свой драндулет называют — «индиан хеликоптер» (индийский вертолёт), постукивая его по рулю, как наездник любя похлопывает свою лошадь, и очень часто украшают его довольно забавными изображениями или даже цветами. «Вертолет» их кормит.

Сергей Строителев ИА REGNUM Цветы, украшающие повозку

Сергей Строителев ИА REGNUM Узоры на повозке

Сергей Строителев ИА REGNUM Цветы на повозке — к удаче и деньгам

Сергей Строителев ИА REGNUM Улицы Дели

Ночуют мужчины на улицах, не отходя далеко от стоянок, чтобы не ехать домой в другой конец города. Ложатся на что попало или прямо в свой драндулет. Если пройтись по Дели в районе мечети Джама Масджид, то рикши лежат там штабелями, завернутые в одеяла как коконы. Это незаконно, но полиция не обращает внимания. В Азии относятся проще к таким вещам, да и понимают, что людям надо зарабатывать на жизнь и семью. Так можно работать неделю подряд, так сказать, отправится в командировку в пределах города, а потом вернутся домой с несколькими сотнями рупий, на которые можно будет приобрести продукты на следующую неделю.

Сергей Строителев ИА REGNUM Луна в Дели

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикша готовится ко сну прямо на асфальте

Сергей Строителев ИА REGNUM Некоторые спят в повозке. Неудобно, но они привыкли

Сергей Строителев ИА REGNUM Вечерами в Дели холодно, особенно зимой, приходится греться одеялом

Сергей Строителев ИА REGNUM Иногда в повозках спят собаки, которых, как и рикш, в Дели очень много

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикша спит на парковке

Сергей Строителев ИА REGNUM Дели

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикши спят прямо на улице

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикша отдыхает после рабочего дня

Сергей Строителев ИА REGNUM Пес на парковке рикш

Весь быт рикш — это бетонные джунгли, улица. Тут они не только возят клиентов, но и готовят еду после рабочего дня, расслабляются, играя в карты или за чаем, ругаются друг с другом или даже дерутся.

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикша паркует свою повозку

Сергей Строителев ИА REGNUM Пес в повозке

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикши рубятся в настольные игры

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикши пьют чай с молоком

Сергей Строителев ИА REGNUM После рабочего дня рикши готовят ужин на улице

Сергей Строителев ИА REGNUM Подготовка к ужину

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикша

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикша отдыхает

Сергей Строителев ИА REGNUM Уставший рикша подзывает клиентов

Я снимаю сценку на ночной улице и вдруг слышу крик из темноты на ломаном английском: «Иди к нам, покури с псами!» Сегодня рабочий день окончен, завтра псы опять выйдут на работу.

Сергей Строителев ИА REGNUM Траффик в Дели

Сергей Строителев ИА REGNUM Пес на парковке рикш

Сергей Строителев ИА REGNUM Перекур

Сергей Строителев ИА REGNUM Парковка рикш на трассе в центре города

Сергей Строителев ИА REGNUM Рикша и пес

Сергей Строителев ИА REGNUM Улицы Дели