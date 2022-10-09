Елена Панина
Автор
Российский политик, член Комитета по международным делам Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ, председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, профессор, доктор экономических наук.
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Создание СМЕРШ — безотлагательное решение
Сейчас, когда первая и неизбежная для нашего общества эмоциональная реакция после диверсии на Крымскому мосту слегка поутихла, время сфокусироваться на главном: на необходимости решительной, но системной реакции на действия врага. Именно этот общественный запрос сегодня лежит в основе той ярости, с...
9 октября 2022
Мобилизация как смена парадигмы системы
В последние дни вокруг мобилизации развернулась острая дискуссия в информационном и политическом пространстве. При этом одни призывают развернуть мобилизацию населения, другие говорят об экономической мобилизации. Власть категорически против мобилизации как таковой. Попробую предложить своё видение...
14 сентября 2022
Образ будущего: основы национальной идеологии для современной России
ЗАПРОС ВРЕМЕНИ После начала специальной военной операции на Украине вопрос об основах национальной идеологии остро встал на повестку дня. Стало очевидным — противостояние идёт не только с киевским режимом, но и с альянсом НАТО, с коллективным Западом и его союзниками, ведущими против России...
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Кто организовал охоту на Имрана Хана — премьера Пакистана?
В Пакистане была предпринята попытка государственного переворота и отстранения от власти премьер-министра Имрана Хана. Она проходила с использованием «аппаратных приемов». Правящая партия Пакистана «Техрик-и-Инсаф» потеряла поддержку партии «Движение Муттахида Кауми» — ключевого партнера по...
5 апреля 2022
Как Байден пытается «натянуть сову на глобус»
Президент США Джо Байден поразил мир своим высказыванием о том, что с 1900 по 1946 год в мире погибло «порядка 60 миллионов человек», о чем он узнал в ходе секретного совещания от некоего высокопоставленного американского военного. Однако затем установился «либеральный мировой порядок» и ситуация...
24 марта 2022
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Президент России Владимир Путин будет присутствовать на открытии Олимпиады в Пекине. Это можно считать ответным визитом, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Какой сигнал такое сближение лидеров посылает миру? Больше, чем...
2 февраля 2022
Хотят ли русские войны, или Нужна ли России война с Украиной?
Несмотря на недавно прошедшие прямые переговоры по проблемам глобальной безопасности Путина и Байдена, где в том числе обсуждалось положение на Украине, многие западные СМИ продолжают раскручивать истерию о том, что Россия якобы планирует напасть на Украину в ближайшее время. В частности, CNN...
21 декабря 2021
Предстоящие переговоры Путина с Макроном сулят большую интригу
Почему переговоры президентов России и Франции, проведение которых пресс-служба Елисейского дворца анонсировала до конца этого года, обещают быть увлекательными? Главная интрига содержится даже не в самой повестке дня, которая была обнародована по итогам превью — телефонного разговора глав...
16 декабря 2021
Удар с тыла: нужна ли глобалистам российская вакцина?
На днях Росздравнадзор выпустил циркуляр с требованием сообщать в компетентные органы сведения о гражданах, которые принимают участие в информационных кампаниях по противодействию вакцинации от COVID-19. Насколько оправдана эта мера и что понимать под «противодействием»? Если речь пойдет, к примеру...
11 ноября 2021
Идеология разрушения и варварства: к 10-летию разгрома Ливии Западом
Существует стереотип, согласно которому коллективный Запад — это всегда носитель цивилизации, а его оппоненты — это всегда отсталые варвары. В Ливии все происходило ровно наоборот. Именно Запад с самого начала ливийского кризиса вел себя как носитель идеологии разрушения и варварства. В свое время...
21 октября 2021
Россия встала на пути «крестового похода» США
Страны Запада, поставив на «право сильного», все чаще пытаются отодвинуть на второй план общепризнанные площадки, в том числе ООН, для решения мировых проблем. Тем самым они стремятся навязать планете собственные правила игры, трактуя их исключительно в своих интересах. Такой упрек в адрес...
26 сентября 2021
Британия и Турция против Франции и России: Европа распадается на альянсы
Возможное сближение Франции с Россией после предательского удара со стороны «триумвирата» AUKUS вызывает переполох в целом ряде европейских столиц, прежде всего в Польше, странах Прибалтики, Грузии и на Украине. К сближению с русскими Париж подталкивает не только охлаждение отношений с Вашингтоном...
23 сентября 2021
Саммит ОДКБ: о чём получилось договориться
16 сентября нынешнего года в Душанбе состоялась сессия Совета Организации Договора о коллективной безопасности под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Как и ожидалось, вышла она трудной. Внутриполитический кризис в Афганистане, в том числе вызванный бегством США...
17 сентября 2021
20 лет спустя: громкое начало и позорный конец афганской войны США
Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда два наполненных пассажирами гражданских самолёта, по официальной версии властей США, угнанные группой террористов-смертников из исламистской радикальной группы «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), врезались в башни-близнецы...
11 сентября 2021
Срыв Договора по открытому небу: шулерство в отношении России не пройдет
Россию опять обвинили в выходе из Договора по открытому небу на Конференции государств — участников ДОН, состоявшейся 20 июля 2021 года в Вене. Никакие из предложенных нашей страной варианты учета интересов России западными партнерами услышаны не были. Как заявил по итогам конференции замминистра...
26 июля 2021
С Узбекистаном или без него, но ОДКБ надо укреплять
Несмотря на то, что 12 июля 2021 года пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что вопрос возвращения Узбекистана в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не рассматривается, вооруженные подразделения этой страны наряду с подразделениями из России и Таджикистана...
20 июля 2021
Зачем США понадобилось создавать для Санду парламентское большинство?
Исход парламентских выборов в Молдавии не вызывал сомнений у экспертов: победила наспех созданная президентская партия «Действие и солидарность», ориентированная на слияние с Румынией и через это слияние — на вступление Молдавии в ЕС и НАТО. В любом случае резко повышаются возможности...
14 июля 2021
Женевский саммит: итоги и перспективы
Подводя итоги переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве, можно сказать, что эксперты в целом угадали круг тем и глубину их обсуждения. Подробные договорённости по ряду причин были невозможны, а в обмене мнениями на переговорах важно увидеть, сколько...
18 июня 2021
Национальная безопасность России и аудит
Как я неоднократно отмечала, виртуозность нашей бюрократии в части втирания очков и замыливания сути вопросов при реализации важнейших государственных решений достигла высшей степени совершенства. В очередной раз мы наблюдаем эту эквилибристику в вопросе выполнения Постановления Правительства РФ от...
25 мая 2021
Выход РФ из Договора по открытому небу — готовы ли США играть по правилам?
Сегодня, 19 мая, Госдумой утвержден внесенный президентом законопроект «О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу». Такой шаг с российской стороны стал логически неизбежным после одностороннего и ничем объективно толком не обоснованного выхода из Договора Соединенных Штатов в...
19 мая 2021