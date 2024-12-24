Луганск, 24 декабря, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России зашли на окраины населённого пункта Двуречная на купянском участке фронта в Харьковской области, чем перерезали трассу Двуречная — Купянск и усложнили снабжение украинских формирований на этом участке фронта. Об этом 24 декабря сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось зайти на южные окраины населенного пункта Двуречная. Также ВС РФ на одном из участков физически перерезали трассу Двуречная — Купянск, тем самым лишив украинских боевиков снабжения по этой дороге», — написал он в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) ушли с передовых позиций и усилили обстрелы с высот на северо-западе и юго-западе от Двуречной, однако продвижение российских военных дало возможность эффективней проводить контрбатарейную борьбу и расширить плацдарм для дальнейших действий.

Как сообщало ИА Регнум, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев 22 декабря рассказал, что освобождение села Лозовая в Харьковской области позволило армии России продвинуться к реке Оскол с юга от Купянска. По его словам, действия российских военных на этом участке позволят создать плацдарм, образовавшийся после освобождения ряда населённых пунктов.

Ранее, 18 декабря, Марочко рассказал, что ВС России атаковали позиции украинской армии у населённого пункта Двуречная в Харьковской области. В результате удара удалось уничтожить группу из 12 иностранных наёмников.