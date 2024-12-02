Харьков, Украина, 2 декабря, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России проводят наступление на купянском и боровском направлениях, а также в северной части Харьковской области, заявил 2 декабря глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

РИА Новости / Станислав Красильников

«Наступление ведут на нескольких направлениях. Частично это купянское направление, сейчас уже развивается на боровском направлении, это уже Изюмский район. И третий участок фронта продолжается северная часть — Волчанск и Липцы, там также ведутся очередные позиционные бои», — сказал Ганчев, которого цитирует «РИА Новости».

Он уточнил, что российские военные также сдерживают контратаки ВСУ, которые пытаются подтягивать резервы. Кроме того, по словам главы администрации, Вооружённые силы России достигли определённых успехов в районе сёл Кругляковка и Колесняковка.