Луганск, 26 декабря, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Штурмовые подразделения армии России зашли в село Загрызово Харьковской области, воспользовавшись брешами в обороне украинских формирований. Об этом 26 декабря сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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По его словам, грамотные и профессиональные действия российского командования способствовали обескровливанию украинской армии у Загрызово, из-за чего укомплектованность частей противника на некоторых участках фронта упала ниже 50%, и он вынужден был оттягивать свои силы и средства для восполнения потерь и доукомплектования.

«Это, в свою очередь, поспособствовало образованию брешей в обороне противника, которыми воспользовались наши штурмовые подразделения. На данный момент ВС РФ зашли в населённый пункт и взяли под контроль важные опорные пункты украинских боевиков», — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря Марочко рассказал, что армия России зашли на окраины населённого пункта Двуречная на купянском участке фронта в Харьковской области. По его словам, российские военные перерезали трассу Двуречная — Купянск, усложнив этим снабжение украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения.

Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев 22 декабря заявил, что освобождение села Лозовая в Харьковской области дало российским военным возможность продвинуться к реке Оскол с юга от Купянска. Он отметил, что продвижение армии России на этом участке фронта позволит создать плацдарм, который образовался после освобождения ряда населённых пунктов.