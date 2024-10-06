Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян. Они создают фальшивые профили в социальных сетях или звонят гражданам, представляясь сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Иван Шилов ИА REGNUM

Затем преступники предлагают установить или обновить приложение «ЕМИАС. ИНФО», а ещё, в ином варианте, перейти в специальные чат-боты — якобы для записи к врачу. Разумеется, во всех случаях следует просьба ввести личные данные или сообщить им присланный код.

Надо отметить, что киберпреступники весьма изобретательны, они активно применяют и другие уловки, как это было с мнимым получением «кешбэка от Минздрава». Напомним, в том случае недавно прошедшим медицинское обследование гражданам предлагалось получить некий «возврат денег» через установку «приложения ведомства».

Каждому столкнувшемуся с таким предложением необходимо помнить, что реальные медицинские работники не спрашивают у пациентов коды доступа. Эта информация нужна только преступникам, чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги».

Специалисты напоминают, что за помощью по установке или обновлению приложения можно обратиться к администраторам в московских городских поликлиниках или сотрудникам офисов «Мои Документы».

Ещё одна уловка мошенников — фальшивые звонки от энергокомпаний, когда якобы их сотрудники настаивают на установке приложения ради замены счётчиков света и воды в квартире. Под предлогом помощи в «оформлении заявки» преступники также охотятся за присылаемыми кодами.

Впрочем, аферисты сегодня обманывают россиян не только через доверие граждан к медицинским работникам и энергетикам. Они научились имитировать работу служб доставки, копируя профили популярных сервисов.

В одном из таких сценариев пользователь получает через мессенджер сообщение о том, что его заказ готов. Чтобы узнать его детали или отследить посылку, гражданину предлагается перейти на поддельный сайт и ввести там номер своей карты и её пароль.

«Очередной вид мошенничества, направленный скорее на старшее поколение. Здесь главная цель киберпреступников — получить доступ к банковской карте пользователя», — отмечают в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Переходить по каким-то подозрительным ссылкам, тем более если не ожидаете никакой доставки, нельзя.

Угроза со стороны аферистов может ожидать и тех, кому такие «специалисты» или «сотрудники службы поддержки» предложат «обновить» банковские приложения, установить «правильное» приложение мобильной платёжной системы или «актуализировать» данные на «Госуслугах».

Естественно, согласившийся с предоставлением подобной «услуги» человек лишь даст злоумышленникам доступ в свой личный кабинет — со всеми вытекающими из этого малоприятными последствиями.

Иногда опасность может таиться и в с виду милой открытке от родственников или друзей в мессенджерах. Преступники получают доступ к их аккаунтам и отправляют поздравительные письма, содержащие опасные ссылки.

Пытаются нажиться аферисты и на людском горе. В сентябре Российский Красный Крест предупредил о мошенниках, обманывающих родственников военнопленных — за определенную плату те якобы смогут внести человека в список на обмен.

Более того, злоумышленники активно выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, особенно используя дипфейки — сгенерированные с помощью компьютерных технологий изображения, голоса и видео. Для убеждения граждан аферисты используют логотипы ведомств, а также запугивают жертв некой «уголовной ответственностью».

В связи с тем, что создание дипфейков заметно упростилось за счёт развития технологий, эксперты предупреждают об ожидаемой волне мошенничества. Ещё одной причиной увеличения числа таких преступлений специалисты называют финансовый кризис на Украине, где подобный преступный бизнес фактически поставлен на поток.

В целом, как в конце сентября сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, ущерб от киберпреступлений в России с начала текущего года превысил 116 миллиардов рублей. По его данным, практически каждое второе преступление в России совершается в киберпространстве, а по тяжким и особо тяжким составам этот показатель уже приблизился к 60%.

Со своей стороны, полицейские и сотрудники ФСБ активно работают над пресечением злодеяний, задерживая как самих аферистов, так и их пособников. С мошенниками постоянно борются не только правоохранители, но и банки вместе с другими профильными ведомствами.

Банк России и Минцифры в рамках борьбы со злоумышленниками сегодня работают над функцией уведомления граждан через сервис «Госуслуги» об оформлении на них нового кредита. Также регулятор предлагает на законодательном уровне обязать банки оперативно передавать данные о клиентах в бюро кредитных историй — сейчас эта операция занимает два дня.

С 25 июля в России действует закон о возмещении средств в случаях, если банком был осуществлён перевод денег на счета мошенников. Об энергичной борьбе с мошенническими переводами говорит и тот факт, что только в первый день после вступления документа в силу российские банковские учреждения заморозили порядка 30 тысяч подозрительных счетов.

Тем не менее 1 октября президент России Владимир Путин поручил продумать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, в числе которых введение «периода охлаждения». Эта мера подразумевает временной лаг между принятием кредитором решения о предоставлении потребительского кредита физическому лицу и фактической передачей ему денежных средств.

Тем временем эксперты регулярно напоминают гражданам, что обезопасить себя от обмана возможно при соблюдении простых правил цифровой гигиены.

Не стоит доверять незнакомым звонкам, сообщениям или подозрительным ссылкам в мессенджерах, а также сообщать посторонним лицам свои личные данные, коды верификации или данные банковских карт.

Чтобы убедиться в любой полученной информации, надо обращаться напрямую в государственные органы и не торопиться с принятием решений, как бы на этом ни настаивали мошенники.